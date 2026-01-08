Calciomercato Roma, si avvicina anche Zirkzee: prestito con riscatto fissato a 38 milioni

Su Trigoria è tornato il sereno. Giacomo Raspadori è sempre più vicino alla Roma dopo il rilancio dei Friedkin, ma l’attaccante dell’Atletico non sarà l’unico rinforzo per Gasperini. La proprietà ha infatti rassicurato il tecnico anche sul fronte Joshua Zirkzee, scrive in questi minuti il portale Gazzetta.it, con Massara pronto ad alzare il pressing nei prossimi giorni.

L’olandese continua a spingere per il ritorno in Italia nonostante l’esonero di Amorim e lo ha ribadito al Manchester United, con cui la Roma aveva già trovato un’intesa di massima per un prestito con riscatto legato alla Champions da circa 38 milioni. Nuovi contatti con l’entourage del giocatore ci sono stati anche nelle ultime ore: per Zirkzee è pronto un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni a stagione.

A rallentare l’operazione resta il caos in casa United, legato soprattutto alla scelta del nuovo allenatore e al rientro di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa. Nel frattempo, nell’incontro di ieri a Trigoria, Gasperini ha ribadito alla dirigenza la necessità di altri rinforzi: un esterno offensivo, anche di prospettiva, e un centrocampista. Ma intanto dopo Raspadori, anche Zirkzee si avvicina alla Roma.

Fonte: Gazzetta.it