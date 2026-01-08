CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 8 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 11:25 – La Roma torna a informarsi per Chiesa
Nuovo sondaggio della Roma per Federico Chiesa (28), che sembra essersi convinto a tornare in Italia. Lo riferisce il giornalista Attilio Malena su X. Il giocatore è nel mirino della Juventus da ormai qualche giorno.
Ore 11:10 – Calciomercato Roma, Gasp torna a chiedere Fabio Silva: può arrivare in prestito
Ore 10:30 – Fortini nel mirino per la fascia
Nel summit di ieri la proprietà ha promesso tre acquisti. Gasperini ha indicato anche un laterale difensivo: piace Niccolò Fortini (19) della Fiorentina, esterno sinistro di piede destro che può giocare su entrambe le fasce. (Il Messaggero)
Ore 9:55 – Pronte le alternative a Raspadori
La Roma è convinta di aver giocato bene le proprie carte per Giacomo Raspadori, ma in caso di fumata nera pronte le soluzioni alternative: Gudmundsson (28) della Fiorentina, Giovane (22) del Verona e Mika Godts (21) dell’Ajax restano profili monitorati. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Difesa, sfumano Disasi e Dragusin
Le piste Disasi (27) e Dragusin (23) sono in fase di raffreddamento. Il centrale del Chelsea non può partire in prestito, mentre Dragusin è ormai vicino alla Fiorentina. La Roma ha spostato l’attenzione su Jayden Oosterwolde (24), difensore del Fenerbahce ma la richiesta è di circa 25 milioni e il club turco non apre al prestito. (Il Messaggero)
