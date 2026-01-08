FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 8 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ferguson convince, titolare anche col Sassuolo

Evan Ferguson rilancia la sua candidatura: quarto gol in un mese e conferma da titolare anche contro il Sassuolo. Le ipotesi di rientro anticipato al Brighton sono congelate, così come l’interesse del Betis. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:25 – Dovbyk ancora ko: stop e calendario a rischio

Nuovo infortunio per Artem Dovbyk, il 13° stagionale in casa Roma: l’ucraino ha riportato una lieve lesione alla coscia sinistra a Lecce. Salterà il Sassuolo e rischia anche la doppia sfida col Torino tra Coppa Italia e campionato, con l’obiettivo di rientrare contro il Milan. Emergenza che si somma agli stop di Pellegrini, Baldanzi e Bailey; Soulé ha invece smaltito l’affaticamento. (Corsport)

IN AGGIORNAMENTO…