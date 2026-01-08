LIVE! Raspadori-Roma, si avvicina la fumata bianca. Romano: “Passi avanti, colloqui in corso” (VIDEO)

Giornata chiave per la trattativa che può portare Giacomo Raspadori alla Roma. In questo live seguiremo tutti gli aggiornamenti di giovedì 8 gennaio 2026, tra contatti, indiscrezioni, possibili accelerazioni e segnali decisivi dal tavolo della trattativa. Dalle prime ore del mattino fino a sera, minuto per minuto, per raccontare se e come l’operazione entrerà nella sua fase conclusiva.
ORE 13:00 – Fabrizio Romano: “Accordo vicino”
La Roma sta facendo passi avanti nei colloqui per trovare l’accordo sui termini personali con Giacomo Raspadori. Lo scrive Fabrizio Romano su X in questi minuti. L’Atlético Madrid ha già dato il via libera due settimane fa a un trasferimento in prestito da 1,5 milioni di euro, con opzione di riscatto fissata intorno a 20–23 milioni complessivi. Trattativa in corso, l’accordo si avvicina.
🚨🟡🔴 AS Roma are advancing in talks over personal terms with Giacomo Raspadori.
Atlético Madrid agreed two weeks ago to loan move for €1.5m fee plus buy option clause around €20/23m package.
Deal underway. 🤝🏻 @MatteMoretto pic.twitter.com/cSyLsfRvL2
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026
ORE 10:30 – AS: “La Roma alza l’offerta fino a 4 milioni”
Secondo AS, la Roma avrebbe aumentato l’offerta salariale a Giacomo Raspadori fino a 4 milioni di euro, proposta che il giocatore sta valutando dall’Arabia Saudita. Il calciatore non era persuaso di lasciare l’Atletico Madrid dopo essersi appena trasferito in Spagna. (as.com)
ORE 8:45 – Moretto: “Per Raspadori non è una questione di soldi”
Per Raspadori non è una questione di soldi, ma di vita e di progetto sportivo. A dirlo è Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il giocatore non si aspettava di lasciare Madrid dopo appena sei mesi, poi però la scelta dell’Atletico di accettare l’offerta della Roma potrebbe spingerlo a cambiare idea.
IN AGGIORNAMENTO…
