Calciomercato Roma, nuovo assalto a Dragusin: contatti riaperti con il Tottenham

La Roma torna con decisione su Radu Dragusin. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha avviato un nuovo tentativo per il difensore del Tottenham, riaprendo i contatti con la società inglese per valutare la fattibilità dell’operazione.
Massara è al lavoro per trovare un punto d’incontro sulle cifre, vero nodo della trattativa. Il profilo dell’ex Genoa resta molto apprezzato a Trigoria: Dragusin conosce già la Serie A, garantisce fisicità, aggressività e affidabilità in una fase della stagione segnata dall’emergenza difensiva e dagli infortuni.
Il Tottenham, dal canto suo, non ha ancora aperto ufficialmente alle modalità proposta dalla Roma, ma il dialogo è ripartito, segnale evidente di come il nome del centrale romeno sia tornato d’attualità dopo essere già stato sondato in passato. I prossimi giorni serviranno per capire se l’operazione potrà entrare nella fase decisiva o restare un tentativo esplorativo.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
Ma quello co le ginocchia de vellutata che 3 anni fà cha snobbato?..Sta bene in ortopedia.Spero in un giovane veloce.
Allora va via Ndicka adesso o a giugno sennò non si spiega, oppure Celik viene stabilmente considerato un esterno dx ed allora devi trovare un altro centrale nei tre.
Un altro pennellone infortunato di piede destro?
Non conviene far fare esperienza a Ziolkowky e Ghilardi?
Per me avrebbe senso solo se mandi via Ghilardi. In questo momento ti sta mancando uno di sinistra, ma con il rientro di Hermoso è Ndicka l’emergenza è rientrata. Bisogna Investire solo e tanto in attacco perché a giugno non avrai più Pellegrini, Dovbik, Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Baldanzi e Bailey. Anche se dovessimo prendere Zirkzee e Raspadori a Gennaio, in estate ne dovremo comprare almeno altri 3 lì davanti per coprire tutte queste perdite.
premetto che come ho sempre dichiarato non criticherò ne boccero ne sindachero tutti gli acquisti e richieste che fa l allenatore ed hanno il suo placet se non dopo che il campo avra dato il suo verdetto…perche è l unico che ha la competenza ed il responsabile della gestione della squadra quindi non bisogna dargli alibi ma metterlo nella condizione di poter esprimere le idee tattiche con i giocatori che ritiene compatibili con il suo credo.. noi non abbiamo nessuna competenza per esprimere un parere tecnico adeguato… pero è giusto porsi delle domande… fosse vero che cercano un altro difensore con il ritorno quasi imminente di Ndicka in reparto che include bel sei centrali… HErmoso Mancini Ndicka il Giovane polacco Celik e Ghilardi mentre a centrocampo abbiamo i soli Cristante Kone EA Pisilli ( a cui ha dato veramente poco spazio)… io vedo un problema molto piu imminente a centrocampo che in difesa… pero mi fido del Gasp anche se questa cosa mi preoccupa in partciolare se si andra avanti su tutte e 3 i fronti Coppa Italia Europa e Campionato
Ho l’impressione che è più facile che la guerra tra Russi e Ucraini finisca, che il mondo si avii verso tre secoli di pace continuativa piuttosto che la nostra società faccia un mercato serio e mirato, prendendo giocatori non tanto per comprare qualche scappato di casa ma pianificando progetti seri.
Arriva con le gambe sue o con le stampelle?
