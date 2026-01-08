Calciomercato Roma, nuovo assalto a Dragusin: contatti riaperti con il Tottenham

La Roma torna con decisione su Radu Dragusin. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha avviato un nuovo tentativo per il difensore del Tottenham, riaprendo i contatti con la società inglese per valutare la fattibilità dell’operazione.

Massara è al lavoro per trovare un punto d’incontro sulle cifre, vero nodo della trattativa. Il profilo dell’ex Genoa resta molto apprezzato a Trigoria: Dragusin conosce già la Serie A, garantisce fisicità, aggressività e affidabilità in una fase della stagione segnata dall’emergenza difensiva e dagli infortuni.

Il Tottenham, dal canto suo, non ha ancora aperto ufficialmente alle modalità proposta dalla Roma, ma il dialogo è ripartito, segnale evidente di come il nome del centrale romeno sia tornato d’attualità dopo essere già stato sondato in passato. I prossimi giorni serviranno per capire se l’operazione potrà entrare nella fase decisiva o restare un tentativo esplorativo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com