Calciomercato Roma, spunta Robino Vaz per l’attacco: Massara studia il colpo

Tra i profili seguiti dalla Roma per rinnovare il reparto offensivo spunta con forza anche il nome di Robinio Vaz, attaccante classe 2007 del Marsiglia. Un investimento di prospettiva, valutato a prescindere dalle trattative più avanzate, che rientra nella strategia del club di affiancare al mercato “pronto” anche giovani di alto potenziale.

Vaz è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del vivaio dell’OM: centravanti moderno, fisico ma mobile, già finito nel mirino di diversi club europei. La concorrenza è ampia e qualificata, così come elevata è la valutazione del cartellino, fattore che rende l’operazione complessa ma non impossibile.

A Trigoria il suo nome viene monitorato con attenzione, senza legarlo alle operazioni Raspadori o Zirkzee, con quest’ultimo che non è ancora stato liberato dallo United. Un segnale chiaro: la Roma sta ragionando anche sul futuro, con l’idea di anticipare i tempi su profili destinati a esplodere. Se l’occasione giusta dovesse presentarsi, Vaz potrebbe diventare molto più di una semplice suggestione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com