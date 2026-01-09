Raspa in arrivo, Gasp non si accontenta

La fumata bianca in arrivo per Giacomo Raspadori ha riportato il sereno a Trigoria, ma per Gian Piero Gasperini non è certo il momento di fermarsi. L’attaccante ex Napoli è ormai a un passo dalla Roma dopo il rilancio dei Friedkin: ieri ha sciolto le ultime riserve, accettando la proposta giallorossa, e nelle prossime ore è atteso nella capitale per firmare un contratto da circa 3,8 milioni di euro a stagione.
L’accordo con l’Atletico Madrid era già definito da tempo: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto variabile tra i 18,5 e i 21 milioni. A convincere definitivamente Raspadori sono state soprattutto le garanzie sul futuro. La Roma, se tutto filerà liscio, ha intenzione di riscattarlo, anche per evitare le penali inserite nell’operazione. Gasperini lo vede come un jolly offensivo, utilizzabile sia da punta centrale che partendo da sinistra.
Ma l’arrivo dell’azzurro non basta. È questo il messaggio chiaro emerso dall’incontro tra Gasperini e la proprietà, seguito anche da una lunga telefonata con Dan Friedkin. Il tecnico ha ribadito di non accontentarsi di un solo innesto e ha chiesto altri rinforzi per completare la rosa: un centrocampista, un’altra punta, un esterno offensivo di prospettiva e un difensore. Il lavoro per Massara è tutt’altro che finito.
In questo quadro resta aperto il dossier Joshua Zirkzee. Gasperini è stato rassicurato sul fatto che la Roma continuerà a provarci e che Massara alzerà il pressing nei prossimi giorni. L’olandese, nonostante l’esonero di Amorim, spinge ancora per tornare in Italia e lo ha comunicato al Manchester United, con cui esiste già un’intesa di massima per un prestito con riscatto legato alla qualificazione in Champions League da circa 38 milioni di euro. Sul tavolo c’è anche un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni a stagione.
Insomma, Raspadori è solo il primo tassello. Gasperini sorride, sì, ma pretende continuità: per lui il mercato della Roma è appena cominciato.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero / Il Tempo
Per me sono entrambi sopravvalutati.
Ovviamente mi auguro che abbia ragione Gasp., in caso contrario economicamente ci distruggiamo.
La Roma ha fatto un all-in molto rischioso.
Continuando a pagare Dybala, Pellegrini, Dovbik ed aggiungendo Raspadori e Zirkee stiamo mettendo i conti economici a forte stress.
Praticamente se non raggiungiamo le entrate Champions quest’anno è pressoché scontato che dovremmo cedere sia Ndicka sia Kone ed a quel punto spendere a giugno per colmare gli ulteriori vuoti a centrocampo e difesa.
Non vi è alcun progetto di crescita, ma solo una scommessa molto rischiosa nata dal fatto che l’allenatore i ha messo spalle al muro il solito DS mediocre e questa volta non potevamo più cacciare l’allenatore.
Speriamo di raggiungere la Champions altrimenti dovremmo smantellare la squadra per rispettare le regole del fpf.
Un continuo pianto , non compriamo e perché non compriamo , compriamo è perché compriamo.
Noi dobbiamo decidere di che morte dobbiamo morire.
Stiamo lì a giocarci la Champions, ( schifezze arbitrali permettendo) e se Gasperini ha chiesto i rinforzi , i rinforzi stiamo prendendo ( speriamo perché fino a quando non ci sta l’annuncio ufficiale …)
A fine partita col Lecce, Gasperini non si è presentato in conferenza stampa, in molti avete pensato che era incaz…per la campagna acquisti di gennaio.
In molti avete detto che avrebbe potuto dare le dimissioni.
Quindi che dobbiamo fare?
Se prendiamo i prestiti e non va bene perché poi finisce come con Lukaku e Saelemakers, tanto per fare due nomi.
Se prendiamo i giovani e non va bene perché non hanno esperienza.
Se giovani i primavera , o che vengono dalla primavera e non va bene, perché poi finisce come col povero Pisilii.
Nazionali under 21 massacrati come succede a Baldanzi.
A fine anno Kone, se ne può andare anche se andiamo in Champions , perché arriva l’Inter, o il PSG o chi volete, e gli offrono 7/8 mln all’anno.
Siamo vittime del sistema , ma non lo vedete, o fate finta di non vedere.
E la finisco qui perché mi stanco e il discorso è molto lungo.
( P.s. vogliamo parlare del Milan che vince con le Grandi , e poi non vince con Cremonese , Pisa, e Genoa in casa?? Niente eh?)
L’ultimo degli acquisti da fare, a quei prezzi….boh.
Dopo questo titolo non può che esserci un Happy ending
Le richieste scritte qui sono sacrosante e essenziali se si vuole raggiungere un posto Champions, altrimenti devi lottare con Como e Atalanta per un 5/6 posto, tanto i giocatori pagati cari adesso , fanno parte del progetto del prossimo anno e avremo gia la rosa a buon punto, il Fair Play Finanziario si appianera con le plusvalenze di Kone e Ndicka
altro acquisto costoso.. perche’ non facciamo come l’atalanta che ingaggia giocatori giovani, che costano relativamente poco e che hanno voglia di mangiarsi gli avversari? solo noi stiamo dietro a sti personaggi.
se perde il Camerun e la Costa d’avorio si potrebbe sbloccare Zirkzee (Mbeumo e Diallo)
non scalda per niente questo nome visto pure il suo comportamento e che viene solo per soldi
speriamo Gasp riesca a tirarne fuori il meglio ma non esalta come nome a nessun livello
Forza Roma
tante parole….ma i fatti?
Con tutto il rispetto…..E ci mancherebbe che basti Raspadori……💛❤️
Se arriva sono contento. L’ acquisto è buono, a 20 milioni non trovi attaccanti di questa levatura.
Calcia bene con entrambi i piedi, è un nazionale italiano, ha una tecnica di base ragguardevole e fisicamente anche tosto nonostante la statura.
Non è un top player naturalmente, ma una scelta azzeccata.
Speriamo che er Raspa ci faccia ricredere su di lui. Io piuttosto sarei strafelice dell’arrivo di Zirkzee (come Zenone).
Se arrivassero Rasp e Zirk, per Gasp sarebbe una situazione da zero alibi. Siamo quarti, avrebbe i giocatori chiesti espressamente da lui, la squadra e la società ampiamente dalla sua parte, il tifo anche.
Lo ammetto, da tifoso avrei preferito un successore diverso per il dopo Ranieri, ma va benissimo così. Unico punto per me importantissimo è tornare a giocare la CL e avere il blasone e i fondi necessari per costruire una squadra da scudetto.
Kansas 16 secondo me per raggiungere gli obiettivi che hai indicato l’unica strada è ricominciare a fare player trading come purtroppo il Napoli ci insegna. A mio avviso gli unici incedibili sono Svilar e Soulè, gli altri possono pure partire purché adeguatamene rimpiazzati.
Si hanno tolto alibi a Gasperini che sarà il solo colpevole se non raggiungiamo la Champions e la proprietà sarà giustificata per le cessioni dolorose che dovremmo fare.
La cessione di Kone alla quale Gasp si era opposto a giugno (EA è stato preso per sostituirlo..) non potrà essere più essere impedita se Gasperini con Raspadori e Zirkee non raggiunge la Champions.
La società potrà dire noi abbiamo fatto tutto e l’allenatore (come Mou) si gioca la faccia.
Non mi piace questo modo di gestire la società per reazione.
Si interviene solo quando l’allenatore o la piazza si scalda (come fatto in passato con gli acquisti di Lukaku e Ranieri), senza seguire alcune progetto sportivo di crescita graduale mantenendo i conti possibilmente in ordine.
Invece ora, con un (potenziale) ritardo di 5 punti dalla terza in classifica ed avendo perso lo scontro diretto con la quarta, stiamo sfasciando di nuovo i conti per inseguire un obiettivo con soli 6 mesi (non era meglio farlo dall’inizio dell’anno?).
Speriamo di cavarcela.
A me sembrano acquisti che danno conferma, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che ai giocatori in scadenza non verrà rinnovato il contratto (forse Celik se non gli arrivano offerte da altre squadre).
Bisogna fare quello che decide Gasp, poi se toppa si criticherà…
Per giustificare un riscatto ma soprattutto uno stipendio del genere, deve fare 10 gol nel girone di ritorno, in tutta la sua carriera in serie A ne ha fatti 31… in 164 partite, media poco più alta di baldanzi (8 su 95, ma con la metà di queste da subentrante), quindi noi tutti speriamo li faccia, ma già sappiamo che se non li farà, non ci sarà nessun riscatto, non ci dovremo accollare uno stipendio da 8 lordi all’anno per 5 anni, e in società saranno molto felici di pagare la penale!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.