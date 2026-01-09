Raspa in arrivo, Gasp non si accontenta

La fumata bianca in arrivo per Giacomo Raspadori ha riportato il sereno a Trigoria, ma per Gian Piero Gasperini non è certo il momento di fermarsi. L’attaccante ex Napoli è ormai a un passo dalla Roma dopo il rilancio dei Friedkin: ieri ha sciolto le ultime riserve, accettando la proposta giallorossa, e nelle prossime ore è atteso nella capitale per firmare un contratto da circa 3,8 milioni di euro a stagione.

L’accordo con l’Atletico Madrid era già definito da tempo: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto variabile tra i 18,5 e i 21 milioni. A convincere definitivamente Raspadori sono state soprattutto le garanzie sul futuro. La Roma, se tutto filerà liscio, ha intenzione di riscattarlo, anche per evitare le penali inserite nell’operazione. Gasperini lo vede come un jolly offensivo, utilizzabile sia da punta centrale che partendo da sinistra.

Ma l’arrivo dell’azzurro non basta. È questo il messaggio chiaro emerso dall’incontro tra Gasperini e la proprietà, seguito anche da una lunga telefonata con Dan Friedkin. Il tecnico ha ribadito di non accontentarsi di un solo innesto e ha chiesto altri rinforzi per completare la rosa: un centrocampista, un’altra punta, un esterno offensivo di prospettiva e un difensore. Il lavoro per Massara è tutt’altro che finito.

In questo quadro resta aperto il dossier Joshua Zirkzee. Gasperini è stato rassicurato sul fatto che la Roma continuerà a provarci e che Massara alzerà il pressing nei prossimi giorni. L’olandese, nonostante l’esonero di Amorim, spinge ancora per tornare in Italia e lo ha comunicato al Manchester United, con cui esiste già un’intesa di massima per un prestito con riscatto legato alla qualificazione in Champions League da circa 38 milioni di euro. Sul tavolo c’è anche un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni a stagione.

Insomma, Raspadori è solo il primo tassello. Gasperini sorride, sì, ma pretende continuità: per lui il mercato della Roma è appena cominciato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero / Il Tempo