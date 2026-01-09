Ora la Roma prepara l’all-in per Zirkzee. E stasera Massara “tifa” Marocco

La Roma aspetta Joshua Zirkzee e, per una sera, a Trigoria si guarda con interesse anche alla Coppa d’Africa. Il nome dell’olandese resta centrale nelle strategie di mercato giallorosse e Massara continua a lavorare sotto traccia per provare a consegnarlo a Gian Piero Gasperini il prima possibile. Ma la partita decisiva, almeno indirettamente, potrebbe giocarsi stasera lontano dall’Europa.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, l’eventuale ritorno anticipato di Mbeumo a Manchester potrebbe accelerare i tempi per l’uscita di Zirkzee. Il motivo è legato alla Coppa d’Africa: oggi si affrontano il Marocco di El Aynaoui e il Camerun proprio di Mbeumo, esterno offensivo dello United. Un’eventuale eliminazione dei camerunesi consentirebbe al club inglese di riavere prima uno dei giocatori attualmente assenti, facilitando così il via libera alla cessione dell’attaccante olandese.

Il dossier Zirkzee è stato discusso anche nei recenti meeting a Trigoria alla presenza di Ryan Friedkin, come racconta Il Tempo. Con il giocatore e il suo entourage la Roma aveva già trovato un’intesa sul contratto prima di Natale, mentre con il Manchester United le distanze non erano considerate insormontabili. A frenare tutto, però, è stato il caos interno ai Red Devils: l’esonero di Amorim e la successiva decisione di congelare il mercato per concentrarsi sulla scelta di un traghettatore fino a fine stagione.

Nonostante lo stallo, il pressing giallorosso non si è mai fermato. Zirkzee continua a spingere per tornare in Italia e lo ha ribadito allo United, che con la Roma aveva impostato un’operazione in prestito con riscatto legato alla qualificazione in Champions League, per una cifra complessiva intorno ai 38 milioni. Sul tavolo per l’ex Bologna c’è un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni di euro a stagione, segnale chiaro della fiducia del club nel suo profilo.

Gasperini, rassicurato dopo il faccia a faccia con la proprietà, aspetta. Il tecnico sa che Raspadori è solo il primo tassello e che Zirkzee rappresenterebbe il vero salto di qualità. Intanto, gli occhi di Trigoria sono puntati anche sull’Africa. Perché la sfida tra Marocco e Camerun riguarda la Roma molto più di quanto sembri: in caso di eliminazione dei marocchini, El Aynaoui tornerebbe subito a disposizione di Gasperini, che non vede l’ora di riaverlo nel gruppo. Una partita che, in un senso o nell’altro, può incidere direttamente sui piani tecnici e di mercato giallorossi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Leggo