L’altro mercato di Massara: Freuler per il centrocampo, Godt o Schjelderup la ciliegina in attacco

Mentre il grande nome in attacco monopolizza titoli e discussioni, a Trigoria si lavora anche su un fronte meno appariscente ma altrettanto decisivo: l’“altro mercato” di Frederic Massara. Quello fatto di operazioni mirate, incastri tattici e profili funzionali alle richieste di Gian Piero Gasperini, che non vuole fermarsi a Raspadori e continua a chiedere rinforzi in più reparti.

In difesa qualcosa si muove. L’assenza di Ndicka per la Coppa d’Africa ha evidenziato le fragilità del reparto e la Roma ha riacceso i contatti per Radu Dragusin. Il centrale del Tottenham è un profilo che piace per caratteristiche e conoscenza del campionato italiano, e l’ipotesi su cui si lavora è quella di un prestito. Non una priorità assoluta, ma un’operazione che potrebbe diventare concreta se si aprisse uno spiraglio con gli Spurs.

A centrocampo Gasperini ha ribadito la necessità di un innesto. Il nome che stuzzica più di tutti è quello di Remo Freuler, un fedelissimo del tecnico ai tempi dell’Atalanta, oggi al Bologna e in scadenza. Un’operazione possibile, a basso rischio e di immediata affidabilità. Restano monitorati anche Morten Frendrup del Genoa e Xaver Schlager del Lipsia, quest’ultimo in scadenza di contratto e dunque occasione da cogliere se si creassero le condizioni giuste.

Per l’esterno d’attacco tutto è legato alle uscite. Baldanzi è sempre più vicino alla Fiorentina, Bailey resta in bilico, e solo dopo questi movimenti Massara potrà affondare. I profili seguiti sono chiari: Mika Godts dell’Ajax, Andreas Schjelderup del Benfica e, più defilato, Gudmundsson della Fiorentina, pista complessa ma mai del tutto abbandonata. Giovane del Verona piace, ma la concorrenza – soprattutto dell’Atalanta – è forte.

