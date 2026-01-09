Calciomercato Roma, si pensa alla rescissione con El Shaarawy: c’è il Genoa

A Trigoria si ragiona anche sulle uscite. L’ipotesi che circola in queste ore è quella di anticipare la separazione con Stephan El Shaarawy, risolvendo il contratto sei mesi prima della scadenza. Gasperini, infatti, ha chiesto un altro esterno offensivo a sinistra oltre a Raspadori, e questa soluzione permetterebbe di liberare spazio nel reparto e dare maggiore continuità ai nuovi innesti.

Il Faraone, il cui contratto scade a giugno, non sarà rinnovato. Accorciare i tempi della separazione consentirebbe all’attaccante di trovare una nuova sistemazione già in questa finestra di mercato: sul giocatore, come riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe l’interesse del Genoa di De Rossi, oltre ad altre squadre in Italia e all’estero.

Una mossa che unirebbe le esigenze tattiche di Gasperini a una gestione più fluida della rosa, liberando risorse e spazi per nuovi arrivi senza compromettere il presente della squadra. In caso di addio a El Shaarawy, potrebbe restare Baldanzi in rosa.

Fonte: Corriere della Sera