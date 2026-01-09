Calciomercato Roma, si pensa alla rescissione con El Shaarawy: c’è il Genoa

A Trigoria si ragiona anche sulle uscite. L’ipotesi che circola in queste ore è quella di anticipare la separazione con Stephan El Shaarawy, risolvendo il contratto sei mesi prima della scadenza. Gasperini, infatti, ha chiesto un altro esterno offensivo a sinistra oltre a Raspadori, e questa soluzione permetterebbe di liberare spazio nel reparto e dare maggiore continuità ai nuovi innesti.
Il Faraone, il cui contratto scade a giugno, non sarà rinnovato. Accorciare i tempi della separazione consentirebbe all’attaccante di trovare una nuova sistemazione già in questa finestra di mercato: sul giocatore, come riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe l’interesse del Genoa di De Rossi, oltre ad altre squadre in Italia e all’estero.
Una mossa che unirebbe le esigenze tattiche di Gasperini a una gestione più fluida della rosa, liberando risorse e spazi per nuovi arrivi senza compromettere il presente della squadra. In caso di addio a El Shaarawy, potrebbe restare Baldanzi in rosa.
Fonte: Corriere della Sera
Fino a Giugno me lo terrei, inizia pure la Coppa Italia e serve il Turn over, con tutti gli infortunati che abbiamo.
poi cederlo prima di averlo rimpiazzato sarebbe da stolti.
Era mejo stasse zitti
se deve poi rimanere Baldanzi…meglio tenere lui.
via via via
sinceramente è l’ultimo che darei via, per professionalità e caratteristiche sia tecniche che umane.
e poi che c’entra baldanzi con el shaarawy?
❤️🧡💛
Anch’io trovo che nel corso degli anni, per impegno e professionalità sia stato d’esempio. Inoltre è ancora un ottimo giocatore e qualche soddisfazione ce l’ha data.
Perciò io lo preferisco ringraziarlo e fargli i migliori auguri (a differenza di qualcuno su questo sito, che sa solo criticare ed a cui rinnovo il mio invito di fare un cambio radicale, andando a tifare la formellese calcio).
Ecco il benservito ad un giocatore leale e sempre legato alla maglia. Mai un mugugno mai una polemica. un bel calcio nel sedere e via..
Vabbe dai non esagerare. Non è una telenovela ma calcio fatto di interessi soldi e procuratori, non gli abbiamo rubato nulla anzi. Non rinnova anche perché quei soldi non te li danno ormai non è più il faraone di una volta. Sono dei cicli. Se teniamo Baldanzi giovane e tecnicamente bravo magari si rinnova la rosa. Certo è che Baldanzi non è messi ma il Faraone ormai è andato. Al genoa con De rossi secondo farebbe molto bene.
Forza Roma
Ma che stai a di’…non sappiamo nulla, la rescissione comporterà come al solito anche un indennizzo, e non sarebbe un benservito perchè la rescissione è sempre consensuale, e poi andrebbe da DDR a Genoa, sarebbe un fine carriera importante per Stephan. Non inventiamoci nulla che non serve.
Facciamogli allora un ben triennale al posto del calcio al sedere,tanto per dimostrare che gli siamo riconoscenti.
Anch’io trovo che nel corso degli anni, per impegno e professionalità sia stato d’esempio. Inoltre è ancora un ottimo giocatore. Perciò io lo preferisco ringraziarlo e fargli i migliori auguri (a differenza di qualcuno su questo sito, che sa solo criticare ed a cui rinnovo il mio invito di fare un cambio radicale, andando a tifare la formellese calcio).
Ma no, probabilmente è anche lui che, conscio del fatto che a giugno comunque non rinnova, si fa un ultimo contratto con la squadra che l’ha lanciato…
ma tu vuoi provare a vincere qualcosa prima o poi o preferisci tenerti giocatori leali, generosi, attaccati alla maglia ma vistosamente alla frutta?
Privarsi del faraone 6 mesi prima, ritengo sia una sciocchezza. È un giocatore che ha sempre dato il massimo impegno anche se negli ultimi tempi ha visto poco la porta
Elsha si è sempre comportato bene con la Roma quindi se questo rientra nelle idee del giocatore non c’è nulla di male nel favorirlo.
In ogni caso va bene se la sua uscita corrisponde realmente ad un nuovo ingresso immediato, altrimenti non si fa altro che accorciare la rosa e anche se Elsha ha 33 anni preferisco averlo che non un posto vuoto ed un giocatore in meno.
Senza fare alcuna polemica con l’estensore dell’articolo, ma mi piacerebbe sapere per quale motivo, quando la Roma vuole un calciatore (anche a 6 mesi dalla scadenza del precedente vincolo contrattuale) va in trattativa con la squadra attuale e ne paga il cartellino mentre, in questo caso, dovrebbe regalare il cartellino al calciatore.
El Shaarawy sarà pure a fine corsa, ma mi sembrerebbe una mossa poco logica regalargli il cartellino per risparmiare su 6 mesi di ingaggio.
Rensch, per dire, non è stato regalato dall’Ajax.
Se il Genoa lo vuole, che ci riconoscesse un indennizzo per averlo.
Non sappiamo nulla, probabilmente il Genoa non ha soldi da spendere e una rescissione dovendo essere consensuale potrebbe essere una strada e forse l’unica strada per risparmiare il lauto ingaggio di Stephan, far felice il calciatore a fine carriera e far felice il Genoa. D’altronde non possiamo nemmeno darlo in prestito.
Non ci serve gente che si comporta bene !!! Lo vogliamo capire ??? Ci serve gente che gioca bene!! Bisogna essere cinici , come lo é gasp ! Si deve vincere e basta!!!!!
purtroppo nella ASROMA succedono queste cose che un giocatore come El Shaarawy serio e stato sempre attaccato ai colori Giallorosso io me l’ ho terrei abbassandogli l’ ho stipendio. invece noi annamo ha cerca giocatori che tocca mettersi in ginocchio di venire a.giocare nella nostra Roma come un certo giocatore di nome Raspadori poi se verrà bacerà la maglia che vergogna io questi tipi di giocatori non voglio nella mia squadra che e la Roma ! sempre sempre sempre forza Roma
Spero che si scriva giusto per il gusto di farlo, non avendo nessuna notizia in mano. Io piuttosto me lo terrei stretto, è una persona seria e il suo lo svolge ampiamente. Anzi, vedrei di conservare dei buoni rapporti perchè mi sembra il tipo che in società potrebbe dare una mano. Sempre quando deciderà di non giocare più.
Avanti via Bailey, Baldanzi e Dovbyk e dentro ZIRKZEE e RASPADORI. Quello che ti manca lo aggiungi con un Altro profilo in Mezzo al Campo (e ti tieni Pisilli). Ghilardi può andare a giocare e dentro DRAGUSTIN.
Sugli esterni da capire Angelinho……
l’ipotesi che circola” non vuol dire nulla navigano sul nulla. Forza Roma
Noooooooooo vi prego, non fate questa srupidaggine per favore
Una cosa , ai nostri giornalai bisogna riconoscerla , competenza calcistica vicina allo zero ma fantasia da vendere. Se prendiamo per vero quello che scrivono , arriveranno 4 , se non 5 giocatori , ovviamente con il F.PF. che farà finta di non vedere. Ma qui si sta parlando , solo per Raspa e Zirkzee di un impegno di oltre 60 milioni, ripeto , solo per loro 2 . Mi direte che non c’è obbligo di riscatto ma , se non li riscatti , devi sostituirli , come , devi sostituire tutti quelli che sono in scadenza e non mi sembra che Massara sia capace di trovare in giro per il mondo giocatori giovani che costano poco e generano grosse plusvalenze , tipo Atalanta .
ma se lo dai via monetizzare no .2 o 3 milioni
fateve prende in giro da Raspadori bravi sempre sempre sempre forza Roma
