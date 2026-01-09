“ON AIR!” – PES: “Sarà un mercato molto più movimentato del previsto”, TORRI: “Mi aspetto un’uscita, penso a Ndicka”, PETRUZZI: “Dragusin? Tanta roba se torna quello di prima”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se mancherà Wesley, penso che giocherà Celik a destra con una difesa formata da Mancini, Ziolkowski e Hermoso, con Rensch a sinistra. Al di là degli attaccanti, le notizie di ieri parlano di un tentativo forte per Dragusin. Gasperini vuole un altro difensore, e anche lì si cerca una quadra economica. Ieri Raspadori zero minuti nel deby contro il Real e mi sembra abbastanza evidente la situazione, che oggi si dovrebbe sbloccare. Su Zirkzee si stanno rispettando i tempi che si erano capiti. Se hai puntato su di lui senza puntare alternative, lo aspetti, se lo prendi il nove gennaio o il diciannove rispetto a un contratto di quattro anni o cinque anni ti cambia giusto nell’immediato…”

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini tanto per prendere, preferisce non prendere nessuno, lui vuole solo giocatori che facciano la differenza. Lui ha chiesto Raspadori e Zirkzee, e quelli vuole. Se tu gli vai sotto con Fullkrug al 20 di dicembre, lui ti dice: “No, non lo voglio, voglio Zirkzee…”…Rubino Vaz? E’ un diciannovenne molto interessante ma di prospettiva, sarebbe un’operazione ulteriore…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Dragusin è un ottimo difensore, secondo me è più braccetto come centrale di una difesa a tre. A me al Genoa piaceva tantissimo, lo vedevo come braccetto di destra, poi ha avuto un grave infortunio, si è rotto il ginocchio, ma se torna quello di prima è tanta roba…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A me Allegri non è mai piaciuto, lo ritengo una delle persone più false che ci sono nel calcio italiano. C’è il rischio che possa insidiare col Milan una facile vittoria dell’Inter, perchè purtroppo gli dice proprio bene, è una cosa incredibile…La classifica del Milan viaggia sui rigori sbagliati, due parati da Maignan e uno sbagliato ieri sera dal Genoa. Senza quelli oggi avrebbe meno punti della Roma. Però i dettagli fanno la differenza: se Dybala non sbagliava quel rigore contro il Milan, non si sarebbe detto che la Roma perde tutti gli scontri diretti, e magari non avrebbe perso tutti gli altri. Gli episodi in questo sport e a questi livelli fanno la differenza…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La storia di Raspadori è questa: se segna e va bene, evviva Raspadori. Se non segna, non solo diventerà una sega ma gli diamo pure quattro milioni. E visto che firma per cinque anni farà la fine di Cristante. Ovviamente speriamo che segni tanti gol con la maglia della Roma, e se gli danno tutti quei soldi chissene importa. Ma non si può già ammazzare già dicendo che è una pippa. Io spero tanto in lui e in Gasp, lo vedo che parte in contropiede e infila tutti…In questo momento se porti solo lui, si migliora, anche se poco e sarei deluso. Se invece porti anche Zirkzee, con i piedi buoni che ha li fa anche segnare sti ragazzi…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ferguson prende 1 milione e 800 mila euro di stipendio, novecento glieli hai già dati e ti costerà altri 900 mila euro per i prossimi sei mesi, e paragonato a quello che devi dare al nuovo Maradona che arriva dall’Atletico Madrid, io Ferguson me lo tengo. Dando per fatti Raspadori e Zirkzee, sono due giocatori che non sono mai andati oltre i dieci gol a stagione. Allora vuol dire che l’anno prossimo arriverà anche l’attaccante centrale, e allora sono felicissimo. Però se ti fermi a Zirkzee e Raspadori sarei preoccupato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io penso che entro il weekend arriverà l’ufficialità per Raspadori, in modo che possa fare un paio di allenamenti per averlo a disposizione da Torino in poi. Io penso che la seconda fase del mercato sarà più movimentata del previsto. Il difensore sembra non essere prioritario, anche se Dragusin piace a Massara e ci sta lavorando. Ma ora che Mancini ed Hermoso hanno scaricato le squalifiche e Ndicka massimo tra dieci giorni sta qua, per Gasperini ora il difensore non è un’emergenza. Se c’è da fare qualcosa, lo farebbe davanti. Non con una punta, ma penso spingerà per un esterno sinistro di piede destro. Le uscite saranno parte importantissima di questo mercato: Dovbyk, Baldanzi, ma anche i rientri di Bailey e Tsimikas sono cose che vanno portate avanti con decisione per fare spazio. Ecco perchè non mi aspetto due colpi e basta…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Si parla molto di Dragusin, ma l’acquisto di un difensore non mi sembra una priorità, a meno che non esca qualcuno…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Baldanzi è in uscita, e anche Bailey penso verrà rispedito a Birmingham. Così come Tsimikas, che penso abbia una clausola per rimandarlo al Liverpool. Certo che se la Roma dovesse comprare quattro giocatori a gennaio, chi lo avrebbe detto, perchè noi ci dimentichiamo sempre dei numeri. Se la Roma vuole risolvere questo settlement agreement non può spendere 50 milioni, e infatti tutte le operazioni si stanno concludendo in diritto di riscatto. Io non escludo che la Roma possa cedere un pezzo, e per me è Ndicka, e questo spiegherebbe perchè stai cercando Dragusin. Numericamente non capisco perchè stai pensando a un difensore, avendo anche Celik, Cristante e Rensch che possono giocare dietro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Raspadori, Zirkzee e Gudmundsson a gennaio? Ma qualcuno svuota l’armadietto a Trigoria? Ma come fai a prendere tutti questi calciatori. Dybala purtroppo non ha avuto continuità di prestazione, ma anche Soulè che sembrava dare l’idea di prendere per mano la squadra ma purtroppo non è successo. Senza parlare dei due centravanti. Ora devi alzare il livello e provare a vincere gli scontri diretti nel girone di ritorno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io ho sentito che a Napoli vogliono Dovbyk, il problema è che gioca dieci minuti e si fa male. Penso che vincere gli scontri diretti non sia fondamentale, perchè se vinci contro tutte le piccole vinci il campionato. Poi certo, vincere gli scontri diretti rappresenta un percorso di crescita…”

