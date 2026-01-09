Lotito: “Raspadori ha rifiutato la Lazio. Ma non è mica Maradona…”

Claudio Lotito torna a far parlare di sé e lo fa con il solito stile, senza filtri. A margine dei festeggiamenti per i 126 anni della Lazio al Parco dei Daini, il presidente biancoceleste ha affrontato anche il tema mercato, soffermandosi su due nomi accostati con insistenza alla squadra di Sarri: Ruben Loftus-Cheek e Giacomo Raspadori, ormai a un passo dalla Roma.

Secondo Lotito, entrambi i giocatori sarebbero stati contattati dalla Lazio, ma avrebbero declinato l’offerta: «Non sono voluti venire. Hanno detto “no grazie, non ci interessa”». Poi l’affondo su Raspadori, che sa tanto di stoccata indiretta ai giallorossi: «Raspadori chi è, Maradona? Non ha mai giocato. Poi vedremo se è meglio quello nostro oppure Raspadori».

Il riferimento è a Petar Ratkov, l’attaccante arrivato appena due giorni fa dal Salisburgo, su cui Lotito ha evidentemente deciso di puntare anche a parole. Dichiarazioni che non passano inosservate, soprattutto a Trigoria, dove l’operazione Raspadori è entrata nella fase decisiva. Mercato, rivali e provocazioni. Il campo, come sempre, dirà chi avrà avuto ragione.

Redazione GR.net