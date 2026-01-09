Lotito: “Raspadori ha rifiutato la Lazio. Ma non è mica Maradona…”

Claudio Lotito torna a far parlare di sé e lo fa con il solito stile, senza filtri. A margine dei festeggiamenti per i 126 anni della Lazio al Parco dei Daini, il presidente biancoceleste ha affrontato anche il tema mercato, soffermandosi su due nomi accostati con insistenza alla squadra di Sarri: Ruben Loftus-Cheek e Giacomo Raspadori, ormai a un passo dalla Roma.
Secondo Lotito, entrambi i giocatori sarebbero stati contattati dalla Lazio, ma avrebbero declinato l’offerta: «Non sono voluti venire. Hanno detto “no grazie, non ci interessa”». Poi l’affondo su Raspadori, che sa tanto di stoccata indiretta ai giallorossi: «Raspadori chi è, Maradona? Non ha mai giocato. Poi vedremo se è meglio quello nostro oppure Raspadori».
Il riferimento è a Petar Ratkov, l’attaccante arrivato appena due giorni fa dal Salisburgo, su cui Lotito ha evidentemente deciso di puntare anche a parole. Dichiarazioni che non passano inosservate, soprattutto a Trigoria, dove l’operazione Raspadori è entrata nella fase decisiva. Mercato, rivali e provocazioni. Il campo, come sempre, dirà chi avrà avuto ragione.
Redazione GR.net
Resisti!!!!
denigra uno che voleva acquistare, bah
Nun t’ arende mai presidè!!!
E la Lazio non è mica il Real…
Infatti Maradona gioca con voi…
quando la volpe non arriva al raspo…
Lotirchio resisti! Hai appena detto al tuo nuovo acquisto che vale meno di Raspadori, visto che avevi cercato prima lui, il quale a sua volta non è Maradona.
😂😂😂😂😂
