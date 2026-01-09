Gasperini: “La presenza della proprietà è un grande segnale. Raspadori? Non parlo di mercato, sapete già tutto voi…” (VIDEO)

Domani, sabato 10 gennaio alle 18, la Roma ospiterà il Sassuolo all’Olimpico, e oggi Gian Piero Gasperini parlerà alla stampa in vista della sfida.
Il tecnico farà il punto sulla squadra, sugli infortuni e sulle scelte di formazione, oltre a commentare le ultime novità di mercato che potrebbero rimodellare il reparto offensivo giallorosso. Queste le sue dichiarazioni.
Doppia partita, sul campo, dove c’è emergenza, e sulle tempistiche del mercato. La presenza della proprietà può accelerare le tempistiche?
“Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale, vuole prendere per mano la situazione e il fatto che resti qui è un segnale che vuole prendersi cura della squadra con la sua presenza. Wesley oggi ancora no, vediamo domani, speriamo possa recuperare. Perdiamo Cristante e Dovbyk, la situazione è di emergenza come lo è da qualche partita”.
Il Sassuolo? Si parla di Raspadori, lo vedrebbe come punta?
“Domani l’insidia è che tutto il campionato è così, il Sassuolo sta facendo un bel campionato. Ho visto il Milan rischiare di perdere col Genoa, la Juve pareggiare col Lecce, noi siamo stati tra i più bravi in questo tipo di partite. E’ un campionato molto equilibrato, in ogni partita devi arrivare al meglio. La risposta a Lecce è stata importante, a dimostrazione che i ragazzi si allenano bene, danno sempre risposte molto forti. Su Raspadori, lei mi ha mai sentito parlare di mercato o di Raspadori? Voi siete bravissimi, fate benissimo il vostro mestiere, si sa tutto benissimo, ma non da me. Io parlo solo dei giocatori della Roma, che domani vanno in campo”.
Il silenzio di Lecce, vuole raccontarci?
“Io speravo parlaste dell’impresa della Roma a Lecce in emergenza. Se parli come questa estate ti lamenti degli attaccanti, se non parli vieni interpretato in tutti i modi. Voi sapete veramente tutto, non c’è bisogno di dirvi delle cose, siete bravissimi a parlare di mercato. Stasera mi vedo Di Marzio che sa tutto, come voi. E’ giusto. Ma siete bravi, davvero…”.
I 36 punti del girone di andata è in linea con gli obiettivi della rosa o è stato fatto di più?
“Io sono molto contento. La Roma ha un nucleo molto forte e competitivo, l’obiettivo è di rinforzare sempre la squadra e aumentare la competitività della rosa. Ci sono diversi giocatori in scadenza e in prestito, e se devi guardare più in là è più complicato. Il fatto che la società sia qua è un grandissimo segnale. Possiamo uscire dal mercato di gennaio di sicuro con qualcosa di più, ma le partite le abbiamo adesso, ci sono tante partite ravvicinate e non recupereremo nessuno per la Coppa Italia. E’ un momento importante, dobbiamo giocare nove partite in un mese. Però è un’esperienza anche questa che può aiutare a fare delle valutazioni. Giochiamo contro squadre con rose molto forti e dobbiamo rendere la squadra sempre più competitiva”.
Serve qualcosa in difesa o meglio dirottare su altro?
“Sono strategie che faccio con le società. Non bisogna mettere giocatori tanto per mettere, in difesa ora manca un pezzo, ma è giusto che si pensi sempre di migliorare. Domani avremo cinque giocatori della Primavera in panchina”.
Lei come allenatore è tranquillo sapendo che ha una società che sta facendo un certo lavoro. Si parlava di diversità delle vedute…
“Io lavoro molto bene sul campo, è un gruppo molto compatto e coeso con giocatori che non hanno una prospettiva molto definita. Il fatto che la proprietà sia presente vale più dei 36 punti che abbiamo fatto”.
Camerun-Marocco?
“Io tifo per il Camerun…(ride, ndr). Scherzi a parte, tifo per una finale Marocco-Costa d’Avorio, auguro ai miei giocatori sempre il meglio, vuol dire che i miei giocatori sono ben allenati”.
Quanti sono frequenti i contatti con Dan Friedkin?
“Mi auguro sempre di più. E’ gente che ha mille attività, ma quando parlo con loro siamo sempre in linea su quello per cui sono qui e loro vorrebbero fare. Però poi dobbiamo farlo, e lì è un po’ più complicato. Il fatto che loro siano qui è un aiuto”.
Le condizioni di Angelino? Può giocare domani?
“No. Però su questo argomento è una cosa medica, e io devo mantenere il massimo riserbo, è una cosa di salute. Ci auguriamo tutti che possa stare bene prima di tutto, e poi che possa giocare”.
A prescindere da cosa succederà a gennaio, lei sente che è una squadra di Gasp o è del club? La vede sua come caratteristiche che le servono?
“Io ringrazio i giocatori per la loro disponibilità. Io credo che abbiamo fatto bene, poi magari non riusciremo a vincere lo scudetto o a entrare in Champions, ma di questi cinque mesi sono davvero gratificato e dal comportamento dei giocatori. E soprattutto per noi è importante avere la considerazione dei tifosi che stiamo cercando di fare tutto il possibile”.
Quanto è presente Ranieri? Dibattete anche di questioni tattiche? I rinnovi Mancini e Cristante?
“Non parlo io di rinnovi, ci pensa la società. Con Ranieri il rapporto è ottimo, è spesso qui e parliamo spesso di calcio ma lui è molto rispettoso dei ruolo. Però c’è sempre un bel confronto”.
ahah, grande mister!
Come sempre. Su Angelino non pensavo stesse così male. C è qualcosa che non va, si tratta di qualcosa di più, troppo tempo, sono ormai quasi 4 mesi.
Gasp sta facendo una pressione notevole sulla società nel chiedere giocatori già pronti e costosi.
Sicuramente è meno aziendalista rispetto a Mourinho o DDR.
Si è assunto un bel rischio con la proprietà giocandosi la faccia e da uno che ha lasciato una squadra da Champions per venire ad allenare noi in EL, non essendo romano, non possiamo che essergli eternamente grati.
Mi piaceva il suo gioco già quando allenava l’Atalanta (non giocava mai partite noiose) e ci sta regalando le stesse emozioni (vinciamo o perdiamo).
Mi aspettavo un processo più graduale di crescita, ma se GASP ha premuto per i rinforzi subito vuole dire che sente possibile la Champions (che per noi sarebbe vincere lo scudetto dopo 5 anni).
Crediamoci
Alex il riserbo di cui parla Gasp sull’argomento deve essere fatto anche da noi tutti.
Con buona pace di chi pensava che stesse preparando le dimissioni.
DAJE MISTER portace in Champions che poi se divertimo !! 💪👊🌶💛❤️
Ha parlato sminuendo il silenzio di Lecce… Cosa scriveranno i giuornali domani?
Più che sminuire non ha proprio risposto a quella domanda dicendo che l’attenzione doveva essere non per la sua assenza ma per la prestazione della squadra. Il motivo non l’ha detto.
Questi silenzi non fanno che aumentare la speculazione. I giornali domani scriveranno il loro presumibile motivo per cui non c’era, magari se lo diceva le speculazioni finivano.
In generale la Roma comunica poco e male con la stampa, perchè parla solo l’allenatore che finisce per essere il capro espiatorio di tutto. Per me è sbagliato perchè fa un ruolo che non gli compete, speravo che questo ruolo di comunicazione fosse di Ranieri, ma pure lui sta muto.
C’avevo visto giusto…il silenzio era solo per evitare i giornalisti che martellano sulle solite 3 domande all’infinito.
Pellegrini
Dybala
Mercato
La proprietà deve essere più presente, anche e soprattutto in chiave mercato. Ho l’impressione che tutti i DS dell’era Friedkin abbiano il mandato di fare mercato nei limiti del FFP, con poche o nulle commissioni ai procuratori e senza sforare di un centesimo il budget assegnato.
Ottimo: ma in certi casi è necessario andare incontro alle esigenze del momento, altrimenti per (relativamente) pochi soldi si rischia di perdere tutto. Il rinnovo di Svilar con Ghisolfi rischiava di saltare per qualche decina di migliaia di euro all’anno e solo l’intervento di Ranieri ha salvato la situazione: non credo che Ghisolfi di sua iniziativa si sia impuntato ma che agisse su precise indicazioni dei Friedkin.
Gasperini e Ranieri ora non hanno chiesto le dimissioni di Massara, hanno chiesto che ci sia la proprietà: la presenza di Ryan è utile perchè così può autorizzare o meno l’operazione in caso di rialzo della controparte; quando si demanda al proprio impiegato si pretende senza conoscere, quando si è presenti in prima persona si fanno altre valutazioni.
ce da dire che quando si e potuto spendere si e fatto un po’ alla caxxo soprattutto nel epoca mou con il primo mercato toppato dove sono stati buttati 120m i vari parametri zero dove pochi hanno inciso e lultimo di ghisolfi dove le fee e dovbyk hanno deluso
Ma a voi ‘sta storia che Ghisolfi stesse per non rinnovare Svilar chi l’ha raccontata? No, perché sembra verbo divino e non mi pare sia mai stata confermata da nessuno…
Ghisolfi era moooooooltoooo meglio di come è stato dipinto e anche moooolto meglio di Massara a mio modesto parere
@andreasroma io ci andrei cauto a dire che Le Fee e Dovbyk hanno deluso… Le Fee ha giocato pochissimo (chissà perché) e ora non mi pare che stia giocando male in un campionato molto più complicato del ns. Dovbyk ha segnato e continua a segnare per minuti moooolto più di tanta gente celebrata eppure “ha deluso”
@maremmamaiala, La notizia del rinnovo salvato in extremis da Ranieri è circolata, non me la sono inventata io. Poi, non è che Ranieri mi ha chiamato per dirmelo.
Riguardo a Ghisolfi è proprio quello che sto dicendo: era meglio di quanto è stato dipinto perchè secondo me la responsabilità è da dividere con la proprietà che è un po’ troppo distante.
Errori ne sono stati fatti, LeFée sicuramente è un errore, anche perchè è arrivato da perfetto sconosciuto e non richiesto. Una scommessa di Ghisolfi che per fortuna è riuscito a rivendere molto bene, altrimenti era da mangiarlo vivo.
Poi quest’estate Massara non è riuscito a chiudere per nessuno, se non per Bailey che era l’ultimo scarto disponibile, a mio parere perchè spesso è mancato l’ultimissimo rilancio.
Per dire, De Laurentis secondo me partecipa al mercato, dice la sua e se c’é da metterci due spicci in più lo fa. Trattare con un dipendente è una cosa, trattare col big boss è un’altra.
Mi preoccupa molto la risposta su Angelino, speriamo bene per la salute del ragazzo.
Concordo, non promette bene.
In effetti ho pensato la stessa cosa.
Poteva sviare parlando di forma fisica, di riatletizzazione o chissà che altro, ma se sottolinea che deve ritrovare la salute la cosa non mi piace.
Auguri al ragazzo, qualunque sia il problema.
una conferenza stampa normale. dei giocatori in entrata e in uscita 0 notizie
come del resto è normale. mi dispiace per angelino, non si sa cosa abbia. secondo me, questa conferenza è una grossa presa per i fondelli ai giornalisti. stasera mi vedo di marzio, perché come tutti voi ,
ne sapete più di me, siete tutti bravi…….
bhe……come risposta non fa una piega.
grande gasp.
Nel 2025 non serve la presenza fisica per fare mercato serve più che altro come mantella protettiva per giocatori allenatore e dirigenza
Per la serie c’è il gatto e i topi non vallano
Forse mi sbaglio, ma mi è parso di capire fosse contento della presenza della società, perché questo rende più immediate le interazioni.
Anch’io al posto suo sarei frustrato se per ragionare su una strategia di mercato dovessi sempre passare per una mail ed attendere la risposta. Questo lo dico ad esempio, ma la mia impressione è stata questa.
Considerato che l’ha ripetuto non meno di 4 volte direi che la tua impressione sia sostanzialmente corretta 🙂
Una mail? Siamo nel 2025, anche senza spostarsi da casa si può fare una video conferenza. Non mi pare proprio questo il problema.
Nonostante vada contro il nostro interesse mi è piaciuta molto la risposta sui risultati della Coppa d’Africa, mi sembra una risposta da gran signore (e comunque la battutina sul Camerun l’ha fatta!)
he stoccata a di marzio
una conferenza molto esaustiva dove anche non parlando direttamente si è tolto molti sassolini… ma leggo già nick che schiavi delle loro idee continuano a non leggere tra le righe quello che ci dice Gasp, in molte cose in comune con Mou, come pet il silenzio post Lecce e sicuramente interpreteranno “quel voi sapete già tutto ma non da me” come un rimprovero ai media e non come un richiamo a qualche dirigente a Trigoria che fa uscire le notizie…
rimane importante che i Friedkin seguano le richieste di Gasp, sperando che presto arrivino i fatti e non solo le promesse, e che saranno più presenti soprattutto in questo momenti…
Il mister ha ragione su tutto. I giornalisti spesso fanno domande tendenziose creano zizzania. Voglio il titolone a tutti i costi per far cliccare sulla pagina. Non so se avete letto ciò che ha detto un certo Fabio Ravezzani … ve le trascrivo alla lettera….Gasp é profumatamente pagato per allenare la squadra con il peggior indebitamento e bilancio in A. Lo sapeva bene quando è arrivato. Ha avuto comunque un mercato di rafforzamento e ora, al solito, fa l’offeso. Questo genere di allenatori è il peggiore per qualsiasi club serio”. Ravezzani…. Gasperini all’atalanta ha fatto campionati fantastici tu oltre a parlare a vanvera cosa hai mai fatto di buono? Mandaci un curriculum. Io sono e sarò sempre con il mister
Solo due passaggi: “Mi ha mai sentito parlare di mercato o di Raspadori? Io parlo solo dei giocatori della Roma, che domani vanno in campo – Stasera mi vedo Di Marzio che sa tutto Ma siete bravi, davvero…” Povero Di Marzio😅 Mangiante, forse era meglio parlare della vittoria contro il Lecce piuttosto che darsi a supposizioni fantasiose Forza Mister💛❤️
da questa conferenza prendo in considerazione solo le parole su Angelino,perché va bene il mercato,va bene la tattica,va bene pensare sempre alla prossima vittoria,ma per me adesso la prossima vittoria sarebbe sapere che il nostro giocatore stia bene,perché la Roma è come una famiglia e ogni componente che la compone è un pezzo di cuore……nn mi resta che augura una pronta guarigione e un grosso FORZA ANGELINO NON MOLLARE💪💛❤️🔥
In settimana la Ferrazza aveva affermato che Gasperini sta massacrando I giocatori che sono stufi dei suoi metodi. Oggi Gasperini ha ringraziato pubblicamente I giocatori per la disponibilità dimostrata.
Se non si ha niente da dire, meglio tacere (rivolto alla Ferrazza).
Un grosso in bocca al lupo a Angelino. Dal tono, temo che ne abbia davvero bisogno
Quanto me piace!!!!
Nominare in fin d’intervista Ranieri mi ha ulteriormente ringalluzzito!
Agogno che la nostra Triade (Società, Mister e Squadra) consegua i successi che potenzialmente abbiamo nel mirino.
– Società discreta (nel comportamento) e ambiziosa (per capacità socio-economiche),
– dirigenti top con Ranieri Gotha,
– Mister “da paura”
devono “partorire” una squadra competitiva che faccia paura!!!
Raramente nella nostra storia abbiamo avuto “tutti gli elementi allineati” come adesso!!!
Tocca insistere e noi tifosi non dare fretta ma…il fritto!!!
FORZA ROMA
Ma Angelino secondo voi che ha?
Forza Angelino, Forza Ragazzo.
❤️🧡💛
