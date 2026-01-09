Gasperini: “La presenza della proprietà è un grande segnale. Raspadori? Non parlo di mercato, sapete già tutto voi…” (VIDEO)

Domani, sabato 10 gennaio alle 18, la Roma ospiterà il Sassuolo all’Olimpico, e oggi Gian Piero Gasperini parlerà alla stampa in vista della sfida.

Il tecnico farà il punto sulla squadra, sugli infortuni e sulle scelte di formazione, oltre a commentare le ultime novità di mercato che potrebbero rimodellare il reparto offensivo giallorosso. Queste le sue dichiarazioni.

Doppia partita, sul campo, dove c’è emergenza, e sulle tempistiche del mercato. La presenza della proprietà può accelerare le tempistiche?

“Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale, vuole prendere per mano la situazione e il fatto che resti qui è un segnale che vuole prendersi cura della squadra con la sua presenza. Wesley oggi ancora no, vediamo domani, speriamo possa recuperare. Perdiamo Cristante e Dovbyk, la situazione è di emergenza come lo è da qualche partita”.

Il Sassuolo? Si parla di Raspadori, lo vedrebbe come punta?

“Domani l’insidia è che tutto il campionato è così, il Sassuolo sta facendo un bel campionato. Ho visto il Milan rischiare di perdere col Genoa, la Juve pareggiare col Lecce, noi siamo stati tra i più bravi in questo tipo di partite. E’ un campionato molto equilibrato, in ogni partita devi arrivare al meglio. La risposta a Lecce è stata importante, a dimostrazione che i ragazzi si allenano bene, danno sempre risposte molto forti. Su Raspadori, lei mi ha mai sentito parlare di mercato o di Raspadori? Voi siete bravissimi, fate benissimo il vostro mestiere, si sa tutto benissimo, ma non da me. Io parlo solo dei giocatori della Roma, che domani vanno in campo”.

Il silenzio di Lecce, vuole raccontarci?

“Io speravo parlaste dell’impresa della Roma a Lecce in emergenza. Se parli come questa estate ti lamenti degli attaccanti, se non parli vieni interpretato in tutti i modi. Voi sapete veramente tutto, non c’è bisogno di dirvi delle cose, siete bravissimi a parlare di mercato. Stasera mi vedo Di Marzio che sa tutto, come voi. E’ giusto. Ma siete bravi, davvero…”.

I 36 punti del girone di andata è in linea con gli obiettivi della rosa o è stato fatto di più?

“Io sono molto contento. La Roma ha un nucleo molto forte e competitivo, l’obiettivo è di rinforzare sempre la squadra e aumentare la competitività della rosa. Ci sono diversi giocatori in scadenza e in prestito, e se devi guardare più in là è più complicato. Il fatto che la società sia qua è un grandissimo segnale. Possiamo uscire dal mercato di gennaio di sicuro con qualcosa di più, ma le partite le abbiamo adesso, ci sono tante partite ravvicinate e non recupereremo nessuno per la Coppa Italia. E’ un momento importante, dobbiamo giocare nove partite in un mese. Però è un’esperienza anche questa che può aiutare a fare delle valutazioni. Giochiamo contro squadre con rose molto forti e dobbiamo rendere la squadra sempre più competitiva”.

Serve qualcosa in difesa o meglio dirottare su altro?

“Sono strategie che faccio con le società. Non bisogna mettere giocatori tanto per mettere, in difesa ora manca un pezzo, ma è giusto che si pensi sempre di migliorare. Domani avremo cinque giocatori della Primavera in panchina”.

Lei come allenatore è tranquillo sapendo che ha una società che sta facendo un certo lavoro. Si parlava di diversità delle vedute…

“Io lavoro molto bene sul campo, è un gruppo molto compatto e coeso con giocatori che non hanno una prospettiva molto definita. Il fatto che la proprietà sia presente vale più dei 36 punti che abbiamo fatto”.

Camerun-Marocco?

“Io tifo per il Camerun…(ride, ndr). Scherzi a parte, tifo per una finale Marocco-Costa d’Avorio, auguro ai miei giocatori sempre il meglio, vuol dire che i miei giocatori sono ben allenati”.

Quanti sono frequenti i contatti con Dan Friedkin?

“Mi auguro sempre di più. E’ gente che ha mille attività, ma quando parlo con loro siamo sempre in linea su quello per cui sono qui e loro vorrebbero fare. Però poi dobbiamo farlo, e lì è un po’ più complicato. Il fatto che loro siano qui è un aiuto”.

Le condizioni di Angelino? Può giocare domani?

“No. Però su questo argomento è una cosa medica, e io devo mantenere il massimo riserbo, è una cosa di salute. Ci auguriamo tutti che possa stare bene prima di tutto, e poi che possa giocare”.

A prescindere da cosa succederà a gennaio, lei sente che è una squadra di Gasp o è del club? La vede sua come caratteristiche che le servono?

“Io ringrazio i giocatori per la loro disponibilità. Io credo che abbiamo fatto bene, poi magari non riusciremo a vincere lo scudetto o a entrare in Champions, ma di questi cinque mesi sono davvero gratificato e dal comportamento dei giocatori. E soprattutto per noi è importante avere la considerazione dei tifosi che stiamo cercando di fare tutto il possibile”.

Quanto è presente Ranieri? Dibattete anche di questioni tattiche? I rinnovi Mancini e Cristante?

“Non parlo io di rinnovi, ci pensa la società. Con Ranieri il rapporto è ottimo, è spesso qui e parliamo spesso di calcio ma lui è molto rispettoso dei ruolo. Però c’è sempre un bel confronto”.



