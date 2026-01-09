Bove, rescisso il contratto con la Roma: riparte dal Watford in Championship

Il calvario di Edoardo Bove è finalmente arrivato al capolinea. A oltre un anno dal malore che ne aveva bruscamente interrotto la carriera, il centrocampista classe 2002 ha ricevuto il via libera per tornare a giocare. Un ritorno possibile però solo all’estero: la presenza del defibrillatore sottocutaneo non consente infatti il tesseramento in Serie A.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Bove ha raggiunto un accordo con la Roma per la rescissione consensuale del contratto. Una scelta maturata proprio per permettere al giocatore di rimettersi in gioco e ripartire senza vincoli, dopo mesi difficili sotto ogni punto di vista.

Il futuro dell’ex giallorosso sembra già scritto e porta in Inghilterra. Ad attenderlo c’è il Watford, club di Championship pronto ad accoglierlo e a offrirgli l’opportunità di tornare in campo con continuità. Per Bove si apre così una nuova fase della carriera: lontano dall’Italia, ma finalmente di nuovo da calciatore.

Redazione GR.net