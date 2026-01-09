LIVE Dragusin, Massara fa sul serio: nelle prossime ore nuovi contatti col Tottenham. L’agente: “Oltre alla Roma c’è un club estero”

ORE 15:35 – L’agente di Dragusin: “Un club estero oltre la Roma”
Florin Manea, procuratore di Radu Dragusin, ha parlato al sito DigiSport, fornendo anche alcuni dettagli sull’operazione: “La cifra è molto più alta di 15 milioni di euro. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo condizionato. Tutto è possibile. Sono a Londra, siamo in trattativa. Non si tratta della Fiorentina.
So che la Roma ha manifestato il proprio interesse al Tottenham. C’è anche un altro club, non posso dirvi quale, ma non è italiano. La Roma deve prima trovare un accordo con il Tottenham, poi parlerò anch’io con loro. Aspettiamo: siamo qui e vedremo nei prossimi giorni”.
La Roma si sta muovendo con decisione su Radu Dragusin. Il difensore romeno è in uscita dal Tottenham dopo il lungo stop per infortunio e il suo nome è tornato d’attualità nelle ultime ore a Trigoria. Un profilo che Gasperini conosce bene e che il club giallorosso valuta come rinforzo utile per dare maggiore profondità e fisicità al reparto arretrato.
Dragusin, che in Serie A ha già maturato esperienza con le maglie di Juventus e Genoa, avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento nella Capitale, aprendo così alla possibilità di un ritorno in Italia. Un segnale importante che spinge la Roma ad accelerare.
Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo su X, nelle prossime ore sono previsti contatti diretti tra la dirigenza giallorossa e il Tottenham per capire la fattibilità dell’operazione. La formula su cui si sta lavorando è quella di un prestito con obbligo di riscatto condizionato, soluzione che permetterebbe alla Roma di contenere i costi nell’immediato e valutare il giocatore dopo il rientro definitivo dall’infortunio.
Mi pare giusto! Se non sono reduci da gravi infortuni , non li compriamo. Spero che questa notizia sia falsa.
magari
Ma dal tottenham facciamoci prestare Udogie visto che ci serve un sostituto di angelino
Speràmo de no che già me sta sur cxxxo, più de lui quer fagiano der procuratore, eppoi è scrociato, nun rende più come prima. Difatti er Tottenham lo sta espelle da l’organico…
Ma perché se dovemo pijà noi st’accollo? A’ solita giocata a lotto. Dragusin costerebbe 30, ma dar momento che è zoppo, e sta fori dar progetto Tottenham, ce spendo 15 e spero de fa n’terno a lotto, ovvero che me ritorni a li livelli pre infortunio, sai che svorta!?
Quando dico che questa è na società de ludopatici, mica lo dico a caso…
“obbligo di riscatto condizionato” su cosa, che riesce a giocare come una volta o che non si sfascia un’altra volta?
Se è un obbligo o la condizione e più che favorevole alla Roma altrimenti è un grosso rischio. Bailey docet!
Poi il DS è Massara saprà lui cosa fare, però se poi il giocatore non va non lamentiamoci.
320 giorni out e 50 partite non giocate.
Reduce da un grave infortunio questi sono gli acquisti che la Roma fa negli ultimi anni e abbiamo visto con che risultati, se poi devo sentire che addirittura verrebbe per sostituire Ndika (prossimo alla cessione) giocatore sanissimo che non ne salta una bhe mi auguro che la trattativa salti
molto più di 15… io direi molto meno di 5
se non so rotti non li volemo
