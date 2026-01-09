ULTIMA ORA – Dovbyk fuori due mesi: la sua cessione si allontana

Brutte notizie per la Roma e per il mercato in uscita. Artem Dovbyk sarà costretto a fermarsi per circa due mesi a causa dell’infortunio accusato nei giorni scorsi. Una prognosi decisamente più negativa di quanto trapelato inizialmente dalla Roma. A riportarlo è Matteo Moretto, che parla di uno stop lungo e inevitabile per l’attaccante ucraino.

Una tegola pesante per Gasperini, già alle prese con un reparto offensivo ridotto all’osso, ma anche per Frederic Massara sul fronte mercato. Lo stop di Dovbyk complica infatti in maniera significativa un suo possibile addio nel corso di gennaio: con tempi di recupero così lunghi, trovare un club disposto a investire o a impostare un’operazione diventa estremamente difficile.

L’infortunio cambia dunque le carte in tavola. Se fino a pochi giorni fa l’ipotesi di una cessione non era da escludere, ora la priorità sarà il recupero fisico del giocatore, che rischia di rientrare solo a primavera. Un problema in più per la Roma, chiamata a rinforzare l’attacco ma ora costretta anche a fare i conti con un’assenza pesante e prolungata.

Artem Dovbyk sarà out per infortunio per circa due mesi. Si complica un suo possibile addio dalla Roma nel corso del mese di gennaio. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 9, 2026