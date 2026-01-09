ROMA-SASSUOLO: i convocati di Gasperini, out Wesley

0
15

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Sassuolo, giornata numero 20 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso: out Wesley, fermato dall’influenza. 

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mirra, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Kone, Romano, Pisilli, Bah
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy

