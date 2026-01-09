FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 9 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:20 – Roma-Sassuolo, arbitra Marcenaro

Sarà Marcenaro l’arbitro che dirigerà Roma-Sassuolo di domani pomeriggio, fischio d’inizio ore 18. Al VAR scelto Maggioni, all’AVAR invece Di Bello mentre il quarto uomo sarà Marchetti.

Ore 11:15 – Venditti: “Base buona, bastano pochi ritocchi”

Antonello Venditti parla di Roma e calcio: fiducia nel progetto con i Friedkin e apprezzamento per Gasperini. “Mi piacerebbe incontrarlo e parlarci di calcio”, dice il cantautore, che su Ranieri aggiunge: “Claudio è davvero un amico, una persona splendida, romano e romanista. Penso che abbia ancora molto da dare a questo progetto”. Sulla Roma: “Questa squadra ha una base buona: secondo me bastano pochi ritocchi”. (Tuttosport)

Ore 9:30 – Raspadori all’Olimpico per Roma-Sassuolo?

E’ attesa per oggi l’accelerata decisiva per Raspadori, di rientro dall’Arabia dopo l’eliminazione dell’Atletico Madrid dalla Supercoppa di Spagna. L’attaccante potrebbe addirittura essere sugli spalti dell’Olimpico per assistere a Roma-Sassuolo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Sassuolo, Thorstvedt ko e dubbio Volpato

Altra tegola per il Sassuolo: Kristian Thorstvedt si è fermato nel primo tempo contro la Juventus e va ad aggiungersi alle assenze pesanti di Berardi e Volpato (in forte dubbio). Gli infortuni stanno riducendo drasticamente le opzioni di Fabio Grosso, proprio mentre il calendario si fa durissimo. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – Dybala, digiuno record: col Sassuolo per sbloccarsi

Paulo Dybala non segna in Serie A da 76 giorni: un dato inedito nella sua carriera e simbolo delle difficoltà offensive della Roma. All’Olimpico manca il gol da oltre un anno, mentre il bottino stagionale è fermo a una sola rete in 19 giornate. Domani contro il Sassuolo, una delle sue vittime preferite in Italia, l’argentino partirà titolare accanto a Soulé, alle spalle di Ferguson. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

