LIVE! Raspadori incontra famiglia e agenti, la Roma aspetta una risposta entro domani

La Roma attende entro domani la decisione di Giacomo Raspadori. L’ex Napoli è rientrato nel pomeriggio a Madrid insieme ai compagni dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid.
L’attaccante ha ormai preso atto dello spazio sempre più ridotto all’Atletico e apre concretamente alla partenza, anche alla luce delle scelte di Simeone, che lo ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti del derby.
Il classe 2000 verrà raggiunto domani dai suoi agenti e prenderà la decisione finale insieme alla famiglia. Proprio l’esclusione contro il Real potrebbe aver rappresentato il punto di svolta: nelle ultime ore anche i Colchoneros si stanno convincendo alla sua cessione. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.
ma non aveva deciso ieri? 😂😂😂
sta bene dove sta,
cerchiamo qualcuno che ha voglia dai.
Ah mbé se lo dice Di Marzio… Lasciatelo a Madrid, se non ha prsticamente mai giocato nell’Atletico e nel Napoli, ci sarà una ragione. Ci serve uno che segnaaaaa.. Gli accolli tutti a noi.
ma che p@lle sto raspadori
Mamma mia…e perche non chiede pure al Pontefice ed alla sua maestra?
Da Napoli , a Madrid sempre in panca a Roma devi farti tutte queste domande, pigliando 4 Mio all’anno?
Chiaro che sono deliri dei “giornalisti”, ma cosi lo fanno passare per uno che debba scegliere quale cella prendere in carcere…
Panchinaro con 3 stagioni al Napoli con 13 gol e adesso 0 gol con l’Ateltico. Costo 25 milioni + 4 di ingaggio l’anno. Speriamo bene.
ma anche basta con sta storia Ovunque sia andato ha quasi sempre fatto panchina… stiamo trattando Mbappe ‘?
Ma Raspa Raspa che vabbe nn e’ maradona ma soprattutto manco bruno conti , ma quanto devi faticare per riportarlo in italia… livello campionato bassissimo
Mo pure la famiglia, ma sei maggiorenne o cosa?
Che ti serve poi, un conclave, un tour musicale con una cover band dei Beatles, che altro?
