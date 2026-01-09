LIVE! Raspadori incontra famiglia e agenti, la Roma aspetta una risposta entro domani

La Roma attende entro domani la decisione di Giacomo Raspadori. L’ex Napoli è rientrato nel pomeriggio a Madrid insieme ai compagni dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid.

L’attaccante ha ormai preso atto dello spazio sempre più ridotto all’Atletico e apre concretamente alla partenza, anche alla luce delle scelte di Simeone, che lo ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti del derby.

Il classe 2000 verrà raggiunto domani dai suoi agenti e prenderà la decisione finale insieme alla famiglia. Proprio l’esclusione contro il Real potrebbe aver rappresentato il punto di svolta: nelle ultime ore anche i Colchoneros si stanno convincendo alla sua cessione. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…