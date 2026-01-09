Roma all’assalto di Robinio Vaz: fiducia sulla chiusura dell’operazione

La Roma non perde tempo e accelera per assicurarsi uno dei talenti più interessanti del panorama europeo: Robinio Vaz, attaccante classe 2007 del Marsiglia. La dirigenza giallorossa ha intensificato i contatti con il club francese e sta cercando di anticipare la concorrenza di diversi club, soprattutto inglesi, che hanno messo gli occhi sul giovane talento.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i segnali che arrivano da Trigoria sono positivi: la società crede concretamente di poter chiudere l’operazione e assicurarsi un profilo che potrebbe diventare protagonista del progetto offensivo di Gasperini nel medio-lungo termine. La Roma, da sempre attenta alle prospettive giovani, vede in Vaz un rinforzo che va oltre il presente, pensando alla crescita della rosa e a costruire un futuro sostenibile in attacco.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: anticipare la concorrenza europea e garantire al tecnico un profilo duttile e di talento, capace di inserirsi gradualmente nel contesto giallorosso senza fretta, ma con la possibilità di crescere sotto la guida di Gasperini. La trattativa resta complessa, soprattutto per via dei costi del cartellino e dell’interesse di altri club, ma la Roma sembra determinata a fare lo sprint decisivo per bruciare sul tempo gli altri pretendenti.

.@OfficialASRoma, avanti con fiducia per Robinio Vaz: giallorossi molto convinti di chiudere l’operazione — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2026