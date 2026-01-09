CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 9 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Occasione Schlager in scadenza
Gasperini ha chiesto anche un rinforzo in mediana. Piace Remo Freuler (33), in scadenza e già allenato da Gasp all’Atalanta. Monitorati anche Frendrup (24) del Genoa e soprattutto Xaver Schlager (28), centrocampista austriaco del Lipsia in scadenza 2026. (Gazzetta dello Sport, Leggo)
Ore 9:20 – Bailey verso il ritorno all’Aston Villa
Leon Bailey (28) è uno dei principali candidati a lasciare la Roma. L’esterno è destinato a rientrare all’Aston Villa per liberare spazio in attacco in vista dell’imminente arrivo di Raspadori. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:30 – L’altro mercato di Massara: Freuler per il centrocampo, Godt o Schjelderup la ciliegina in attacco (LEGGI)
Ore 8:10 – Baldanzi-Gudmundsson, asse Roma-Fiorentina
Tommaso Baldanzi (22) potrebbe rientrare in una trattativa con la Fiorentina che coinvolgerebbe anche Albert Gudmundsson (28). L’operazione è legata al mercato in uscita e alla necessità della Roma di sbloccare nuovi innesti offensivi. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:00 – Raspadori, oggi può essere il giorno del sì
Con l’Atletico Madrid fuori dalla Supercoppa, Giacomo Raspadori (25) è pronto a sciogliere le riserve. Il sì alla Roma è atteso a breve e non è esclusa la sua presenza in tribuna domani all’Olimpico contro il Sassuolo. Simeone continua a tenerlo ai margini. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:15 – Dragusin piace ma non è una priorità
Con Ndicka in Coppa d’Africa, la Roma cerca stabilità dietro. Ci sono passi avanti per Radu Dragusin (23) del Tottenham, che potrebbe arrivare in prestito ma al momento il Tottenham non apre a questa formula. Massara tratta ma non è una priorità. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
Le operazioni messe in questo post mi sembrano tutte condivisibili. Quella di Baily direi assolutamente necessaria, un bidone assurdo, l’ennesimo meme da collezione.
su Bailey ci hanno provato e penso che Gasp abbia dato il placet, dato che altri profili li ha bocciati, perche ha le caratteristiche giuste per il suo gioco… il problema è il discorso infortuni e qui mi domando come mai il settore medico abbia dato parere positivo… sui nomi che stanno non mi pronuncio.. sono dell idea che l unico giudice deve essere il campo… troppe volte abbiamo esultato per dei giocatori che poi hanno deluso, e ancor di piu quelle volte che abbiamo criticato e bocciato giocatori sconosciuti che poi abbiamo idolatrato… non comprendo come mai ci sia questa corsa nei commenti nel giudicare con chissa tanta certezza
Freuler va bene per sei mesi, non certo per costruire una squadra, vista l’età; Frendrup non credo te lo diano visto che lottano per salvarsi; Schlager non lo conosco e potrebbe essere un’occasione ma questa stagione ha giocato 11 partite per 50 minuti di media e, comunque, è piuttosto basso, cosa che ha la sua importanza; Dragusin non mi è mai sembrato un fulmine di guerra e viene da un brutto infortunio.
