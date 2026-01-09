CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 9 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Occasione Schlager in scadenza

Gasperini ha chiesto anche un rinforzo in mediana. Piace Remo Freuler (33), in scadenza e già allenato da Gasp all’Atalanta. Monitorati anche Frendrup (24) del Genoa e soprattutto Xaver Schlager (28), centrocampista austriaco del Lipsia in scadenza 2026. (Gazzetta dello Sport, Leggo)

Ore 9:20 – Bailey verso il ritorno all’Aston Villa

Leon Bailey (28) è uno dei principali candidati a lasciare la Roma. L’esterno è destinato a rientrare all’Aston Villa per liberare spazio in attacco in vista dell’imminente arrivo di Raspadori. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – Baldanzi-Gudmundsson, asse Roma-Fiorentina

Tommaso Baldanzi (22) potrebbe rientrare in una trattativa con la Fiorentina che coinvolgerebbe anche Albert Gudmundsson (28). L’operazione è legata al mercato in uscita e alla necessità della Roma di sbloccare nuovi innesti offensivi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 – Raspadori, oggi può essere il giorno del sì

Con l’Atletico Madrid fuori dalla Supercoppa, Giacomo Raspadori (25) è pronto a sciogliere le riserve. Il sì alla Roma è atteso a breve e non è esclusa la sua presenza in tribuna domani all’Olimpico contro il Sassuolo. Simeone continua a tenerlo ai margini. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 – Dragusin piace ma non è una priorità

Con Ndicka in Coppa d’Africa, la Roma cerca stabilità dietro. Ci sono passi avanti per Radu Dragusin (23) del Tottenham, che potrebbe arrivare in prestito ma al momento il Tottenham non apre a questa formula. Massara tratta ma non è una priorità. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…