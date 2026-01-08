ULTIME DA TRIGORIA – Continua l’emergenza per Gasp: out Wesley per influenza

Prosegue il lavoro della Roma in vista della sfida contro il Sassuolo, ma l’emergenza non accenna a diminuire. Il gruppo si è allenato oggi pomeriggio a Trigoria, con Gasperini costretto ancora una volta a fare i conti con una lunga lista di indisponibili.

Allenamento differenziato per Lorenzo Pellegrini, Baldanzi, Bailey e Rensch: quest’ultimo ha lavorato in palestra dopo aver smaltito l’influenza e potrebbe recuperare per dopodomani. Terapie invece per Dovbyk e Gollini, mentre Soulé ha svolto un lavoro personalizzato già programmato dallo staff tecnico.

La notizia negativa di giornata riguarda però Wesley, fermato dall’influenza. Un virus che continua a circolare nello spogliatoio giallorosso e che complica ulteriormente i piani dell’allenatore. Le condizioni del terzino saranno valutate nelle prossime ore, ma al momento la sua presenza contro il Sassuolo è in dubbio. Un quadro che resta complicato, con Gasperini chiamato ancora una volta a gestire uomini contati e scelte obbligate.

