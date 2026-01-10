MASSARA: “Trattativa Raspadori in via di definizione, domani sarà tutto più chiaro. Vaz e Zirkzee? Improbabili…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Sassuolo. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

MASSARA A DAZN

Raspadori?

“Trattativa che esiste ed è in via di definizione, in tempi piuttosto rapidi”.

Si decide domani?

“Plausibile che possa essere il tempo entro il quale avremo tutto più chiaro”.

Siete allineati sulle strategia di mercato?

“Certamente. E’ sempre bello quando la proprietà è a Roma, ma il confronto e il sostengo è quotidiano. Sentiamo una vicinanza continua. Siamo assolutamente uniti, il nostro obiettivo è far crescere la Roma. Siamo molto contenti”.

Anche con Gasperini?

“Certo, c’è un confronto costante. Fa parte del nostro mestiere, c’è una dialettica protesa a fare il bene di questa squadra”.

Quanto è concreta la trattativa per Vaz?

“Grande talento, ma è abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia se ne voglia privare”.

Più probabile Zirkzee?

“In questo momento lo United ha chiuso completamente ogni discussione di mercato perché con il cambio di allenatore non vogliono fare movimenti. Ad ora mi pare assai improbabile che possano cambiare idea”.

Ferguson resta?

“Sta crescendo e ci sta dando una grande mano. Veniva da un altro campionato, la sua crescita è costante e ci sta dando un grande contributo. Siamo felici di vederlo in campo stasera”.

Per tutta la stagione?

“Auspichiamo di sì, poi vedremo come andrà avanti”.