MASSARA: “Trattativa Raspadori in via di definizione, domani sarà tutto più chiaro. Vaz e Zirkzee? Improbabili…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Sassuolo. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.
MASSARA A DAZN
Raspadori?
“Trattativa che esiste ed è in via di definizione, in tempi piuttosto rapidi”.
Si decide domani?
“Plausibile che possa essere il tempo entro il quale avremo tutto più chiaro”.
Siete allineati sulle strategia di mercato?
“Certamente. E’ sempre bello quando la proprietà è a Roma, ma il confronto e il sostengo è quotidiano. Sentiamo una vicinanza continua. Siamo assolutamente uniti, il nostro obiettivo è far crescere la Roma. Siamo molto contenti”.
Anche con Gasperini?
“Certo, c’è un confronto costante. Fa parte del nostro mestiere, c’è una dialettica protesa a fare il bene di questa squadra”.
Quanto è concreta la trattativa per Vaz?
“Grande talento, ma è abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia se ne voglia privare”.
Più probabile Zirkzee?
“In questo momento lo United ha chiuso completamente ogni discussione di mercato perché con il cambio di allenatore non vogliono fare movimenti. Ad ora mi pare assai improbabile che possano cambiare idea”.
Ferguson resta?
“Sta crescendo e ci sta dando una grande mano. Veniva da un altro campionato, la sua crescita è costante e ci sta dando un grande contributo. Siamo felici di vederlo in campo stasera”.
Per tutta la stagione?
“Auspichiamo di sì, poi vedremo come andrà avanti”.
Irriterebbe anche il padre eterno
Importante che regni armonia poi si farà quello che è consentito sarebbe rischioso arrivare a giugno ed avere sanzioni… pensiamo partita per partita stasera che è già complicata
Ancora con questa storia di raspadori? Sembra una telenovela tipo un posto al sole!😂😂😂😂😂😂
Habemus papam forse domani? Boh!!
Se la situazione è questa, è impossibile non commentare in negativo(per ora) questa finestra di mercato, aspettare Raspadori per tutto questo tempo, Zirkzee trattativa per ora arenata, Vaz improbabile, e allora chi arriva? Ci sono alternative pronte? Spero che stia fingendo davanti le telecamere…
Ok caro.Il problema è spiegarlo a Gasperini.
quindi ? 10gg de mercato il nulla
Zirkzee lasciamo perde la sensazione per me me non è stata mai positiva poi oggi Massara ha confermato che per gennaio proprio non arriverà causa chiusura totale a ogni possibilità di mercato da parte dello United. Raspadori bo!! non si sa cosa stia aspettando c’è forse un’altra squadra dietro che lui gradirebbe di più in attesa che pareggi la proposta della Roma. Un mercato bello complicato alla faccia dei soliti giornalai che dicono sicuro arriva questo e arriva quello, creando false aspettative nei tifosi.
praticamente nn c avemo un euro
qualcuno dovrà pure arrivare la davanti, raspadori per me ti porta pochi gol
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.