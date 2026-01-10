LIVE! ROMA-SASSUOLO, le formazioni ufficiali: spazio a Ghilardi e Tsimikas, Ferguson confermato in attacco

Tutto pronto all’Olimpico per Roma-Sassuolo, gara che mette alla prova la squadra di Gasperini. Tra emergenze, scelte obbligate e un mercato che resta sullo sfondo, i giallorossi cercano tre punti pesanti contro un Sassuolo rimaneggiato ma da non sottovalutare.
Qui seguiremo minuto per minuto le emozioni del prepartita e il racconto live del match, con formazioni ufficiali, aggiornamenti dal campo, gol, cambi e tutte le reazioni a caldo. Buon Roma-Sassuolo qui su Giallorossi.net.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 17:10 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.
Ore 17:00 – La Roma comunica il proprio schieramento titolare anti Sassuolo: in difesa sorpresa Ghilardi, preferito a Ziolkowski, Celik e Tsimikas agiranno sulle fasce mentre in attacco confermato il tridente formato da Soulè, Dybala e Ferguson.
La nostra formazione per #RomaSassuolo 💪#ASRoma pic.twitter.com/v0sYXCY0uy
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 10, 2026
Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Konè, Pisilli, Tsimikas; Soulè, Dybala; Ferguson.
Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, ma clima rigido. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo: per Gasp l’unico dubbio da sciogliere è il ballottaggio a sinistra, con Tsimikas favorito su Rensch. Wesley recupera e entra in extremis tra i disponibili.
ROMA-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Konè, Pisilli, Tsimikas; Soulè, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Wesley, Rensch, Ziolkowski, Angelino, Mirra, Lulli, Romano, Bah, Arena, El Shaarawy.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.. All.: Grosso.
A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Paz, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni, Pierini.
Arbitro: Matteo Marcenaro
Assistenti: Mondin – Monaco
IV uomo: Marchetti
VAR: Maggioni
AVAR: Di Bello
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Me sto a move a piedi.
Dal Kansas? E quando arrivi?
Vincere e….Vinceremo!!!…ahah a parte gli scherzi…Non scherziamo e annamo a VINCERE…DAJEE ROMA MIA BELLA(I love you)!!!
la formazione mi piace,
speriamo che rispondono bene sul campo
E indove sinnò, ar telefono? Se scherza, sempre in grande amicizia eh. Un caro saluto e SFR e SLM
Beh, quelli che sono rimasti, contro il Sassuolo dell’ex e mercenario Matic dovrebbero bastare considerato che anche loro sono in emergenza. Ma dopo essersi riposati/scansati contro la rube sono sicuro che contro di noi giocheranno alla morte. Quindi occhio e belli concentrati ché le sorprese sono dietro l’angolo. SFR
Daje Ferguson !!!!!!
Ferguson segnerà anche oggi e anche Dybala, prevedo una vittoria con tanti gol
Lo Scansuolo con noi giochera’ la partita della vita. Gli auguro non la B ma la D. Asfaltiamoli. FRS
segna Ferguson 🥳🥳
ma Angelino non gioca più?
Dje Roma Daje
Evandro l’irlandese timbra puro cor Brescello (detto alla Sabatini). Tre punti obbligatori, nun se pò sbajà ‘sta partita. DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪👊👊👊🌶🌶🌶💛❤️💛❤️💛❤️
