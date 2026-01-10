EL SHAARAWY: “Grande spirito di squadra. Questa Roma è forte e deve restare in alto”

Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Che crescita nella ripresa…

“Grande spirito da parte di tutti, nel cercare il gol e nel trovarlo. Siamo contenti”.

Che assist per il gol di Soulè, peccato per il tuo annullato…

“Sono contento per Mati, sta facendo una grande stagione. Il mio gol arriverà…speriamo…”

Dove può arrivare la Roma? Che momento stai vivendo?

“Ho un po’ meno minutaggio rispetto agli altri anni, ma l’obiettivo è fare il massimo per la squadra che è forte e deve rimanere in alto. Possiamo fare meglio negli scontri diretti e restare in alto…”