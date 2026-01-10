SOULÈ: “Altro atteggiamento nel secondo tempo. Dobbiamo puntare in alto”

Mati Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
Gran secondo tempo, difficoltà nel primo.,.,
“Era importantissimo vincere, loro sono una squadra forte che si chiude bene. Nel secondo tempo è stato un altro spirito, le partite col tempo si aprono. Dobbiamo continuare così e puntare in alto”.
C’è il mercato aperto, ma di giocatori come El Shaarawy servono…
“Assolutamente, c’è bisogno di tutti. Non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulle partite, poi i giocatori come lui con tanta esperienza ci servono e siamo contenti che ci sia”.
Il discorso di Soule’ non fa una grinza , ma loro devono cercare di vincere anche qualche partita difficile, come quella contro il Milan fra 2 settimane.
Patrimonio Giallorosso.
❤️🧡💛
Ti voglio bene e ti stimo, ma penso che debba fare tesoro dell’esempio di El Sharawy: gioca sempre con piglio e determinazione.
Il tuo 1° tp oggi era di sufficienza…
Ma meglio crescere segnando e vincendo che diversamente.
FORZA ROMA
