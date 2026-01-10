SOULÈ: “Altro atteggiamento nel secondo tempo. Dobbiamo puntare in alto”

Mati Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Gran secondo tempo, difficoltà nel primo.,.,

“Era importantissimo vincere, loro sono una squadra forte che si chiude bene. Nel secondo tempo è stato un altro spirito, le partite col tempo si aprono. Dobbiamo continuare così e puntare in alto”.

C’è il mercato aperto, ma di giocatori come El Shaarawy servono…

“Assolutamente, c’è bisogno di tutti. Non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulle partite, poi i giocatori come lui con tanta esperienza ci servono e siamo contenti che ci sia”.