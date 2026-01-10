ROMA-SASSUOLO 2-0: le pagelle

Grande secondo tempo e vittoria preziosissima dei giallorossi che battono il Sassuolo per 2 a 0 grazie alle reti di Konè e Soulè nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i neroverdi nel match valido per la ventesima giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Provvidenziale su Konè, attento su Fadera. Secondo tempo da spettatore.

Ghilardi 6,5 – Primo tempo timido, grande ripresa con un assist che vale il gol che chiude la partita.

Mancini 7 – Praticamente perfetto. Si carica sulle spalle una Roma in emergenza. Provvidenziale in un paio di circostanze. Sempre ben posizionato e perfetto nelle chiusure. Dall’87’ Ziolkowski sv.

Hermoso 7 – Altra partita di spessore e personalità. Certezza.

Celik 6,5 – La spinta c’è, la qualità nell’ultimo passaggio un po’ meno. Ma la prova è comunque positiva. Dall’87’ Rensch sv. 

Konè 7 – Caricato di un giallo esagerato da Macenaro, il francese gioca la sua partita crescendo, come spesso gli capita, alla distanza. Segna il gol che cambia il match.

Pisilli 6,5 – Ha tutt’altre caratteristiche rispetto a Cristante, e cerca di sfruttare i suoi punti di forza. Bravo negli inserimenti, discreto nel giro palla. Bella prestazione.

Tsimikas 5,5 – Macchia la sua prestazione divorandosi il gol del vantaggio mandando alle stelle un sinistro comodo. Dal 62′ Wesley 6,5 – I postumi dell’influenza si notano, ma anche oggi è decisivo con un pallone recuperato da cui nasce l’azione del vantaggio romanista.

Soulè 7,5 – Gioca da trequartista e lo fa molto bene. Gol e assist per una prestazione a tutto tondo. Dall’87’ Romano sv.

Dybala 6 – Fisicamente non è ancora a buoni livelli. Tante palle perse non da lui, ma nella parte più importante del match aumenta i giri portando a casa la sufficienza.

Ferguson 5,5 – Tanti errori e il solito problema fisico che lo costringe al forfait. Dal 37′ El Shaarawy 6,5 – Cerca con insistenza di incidere nel match. Il velo che permette a Soulè di chiudere il match è una chicca, nel finale accarezza il gol che gli sfugge dai piedi.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Vince ancora nonostante le numerosissime assenze. Il secondo tempo dimostra quanta fame ha questa Roma.

21 Commenti

  1. primo tempo bruttino secondo bella reazione da parte di tutti Wesley altra roba rispetto a tzmikas.. MASSARA dai segnali di vita entro la prossima partita l’emergenza si allarga!!!!

    • Verissimo, ed inoltre nel gol il suo non è solo un velo, ma la sposta leggermente passandola dietro.

    • Su Elsha d accordo, poi per me, migliori in campo Svilar, Dybala, Kone. Di fatto nel secondo tempo sono cresciuti tutti , Pisilli ha fatto una grande partita , Celik. I voti sono troppo bassi. Soulè ha il merito dell assist e del gol ma grande azione di con percussione e assist di Ghilardi e magia di Esha. Tolti Ferguson e tsipiras per resto tutti bravi, l entrata di Wesly ha trasformato la fascia.

  7. Partita tosta e dall’inizio difficile ma che attesta la sostanziale inutilità di Ferguson e Tsimikas, la comunque ottima condizione fisica della squadra che ha corso fino al 95°, le buone prove di Ghilardi, in particolare di un Elsha sempre molto utile e ancor più di Pisilli che personalmente non cederei mai. la necessità in ogni caso e ci mancherebbe di un attaccante di livrello e per me anche di un difensore che se non si rimette Angelino deve essere un laterale sinistro.Anche un centrocampista? magari pure.

  9. Pisilli merita un 7 pieno perché è stato costante nei due tempi di gioco,mentre altri hanno stentato nel primo tempo per poi venir fuori nella mezzora finale, in cui la Roma è andata a 12 cilindri. Come Pisilli anche Hermoso, rinato con Gasperini, bravo sia in difesa che in avanti.
    A Gasperini darei 8,perché chiunque altro si sarebbe scoraggiato dopo l’infortunio a Ferguson, ma lui invece no. Nella ripresa la Roma è andata a mille.

  12. Gasp miglior acquisto, anche dei prossimi anni!
    Che corsa, che ritmo! E senza centravanti, senza ala sinistra, centrocampisti…Insomma sogno una proprietà interessata alla vittoria, per vincere finalmente…

  13. primo tempo. svilar e mancini tengono a galla la squadra. secondo tempo, più velocità con l’entrata di wesley. ferguson
    e tsimikas nettamente insufficienti. ghilardi, dopo un primo tempo in sofferenza nel secondo si è sciolto. i migliori oltre ai già citati svilar mancini, sono stati soule’, hermoso, kone’.

  17. Dybala, 6? Ma stiamo scherzando, ogni volta che prendeva palla se ne portava dietro 5. Dybala: 7,0, si carica la squadra sulle spalle, ci prova sempre, si diverte.
    Detto bene: Pisilli ha tutt’altre caratteristiche rispetto a quel piombo tra l’altro impreciso di Cristante. Quindi Pisilli, almeno 7.
    Wesley, influenzato e a sinistra, ti ha aperto autostrade: 7,5! Da dare anche a Koné.
    Elsha, almeno 7: incisivo!
    Gasp: 7,0 anzi 6,5, ci ha messo un tempo e l’incidente di Ferguson per cambiare formazione.

