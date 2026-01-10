KONÈ: “Ho giocato sottotono ultimamente, sono contento di aver segnato. Grande intesa con Soulè”

Manu Konè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Contento della tua prestazione?

“Sono molto contento per il gol, è stato decisivo per sbloccare la partita. Ma sono contento soprattutto per la prestazione della squadra e per i tre punti importanti. Abbiamo superato momenti complicati, anche personalmente sono stato protagonista di prestazioni un po’ sottotono, ma abbiamo reagito bene come squadra. Io continuerò a lavorare per aiutare questa squadra”.

Quanti gol pensi di poter fare? È questo lo step finale della tua crescita?

“La cosa più importante è vincere, se riesco anche a segnare tanto meglio. Lo stile di gioco di Gasperini permette a noi centrocampisti di arrivare al tiro e di segnare, oggi avrei potuto farne anche qualcuno in più. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Nel secondo tempo avete trovato le misure: cosa vi ha chiesto Gasperini all’intervallo?

“Il Sassuolo è stato molto pericoloso con le ripartenze e ci ha creato problemi. Il mister ci ha chiesto di essere ordinati in campo e di giocare bene per eseguire ciò che ci eravamo detti di fare. Dovevamo essere larghi in campo e di servire la palla agli attaccanti, che sono quelli che creano i pericoli. Dovevamo continuare così, mancava solo un po’ di precisione nell’ultimo terzo di campo. Lo abbiamo fatto e abbiamo segnato due bei gol. Siamo soddisfatti”.

MANU KONE’ IN CONFERENZA STAMPA

Che rapporto hai con il gol? Ci racconti l’esultanza con Soulè?

“Il feeling col gol aumenta con le occasioni, ma io penso soprattutto ad aiutare la squadra, recuperare palloni, fare assist. Ma non imi tiro indietro quando devo tirare. Soulè è un grandissimo giocatore, abbiamo una grande intesa dentro e fuori dal campo e l’esultanza è solo per divertirci”.

E’ il primo gol di testa per te? Come ti sei trovato con Pisilli?

“Mi era già capitato di segnare di testa in Germania. Giocare al fianco di Pisilli è stato un piacere come con gli altri. Le caratteristiche sono diverse ma ci mettiamo a disposizione della squadra. E’ un punto di forza avere giocatori con caratteristiche diverse”.

Com’è stato giocare da ammonito contro giocatori così rapidi e forti fisicamente?

“Ho dovuto adattarmi, gestire gli interventi e le forze. Non volevo penalizzare la squadra, il rosso ci avrebbe penalizzato terribilmente. Grazie ai miei compagni dietro sapevo che eravamo ben coperti”.