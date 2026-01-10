LIVE! Gasperini: “Ragazzi straordinari. Svilar come un attaccante da 25 gol, Dybala deve divertirsi. Raspadori? Situazione antipatica, rispetto per i miei…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Sassuolo, gara valida per la ventesima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A DAZN

Ha sorpreso la crescita della squadra nella prestazione nonostante l’emergenza…

“Indubbiamente, ma anche nel primo tempo avevamo fatto bene ma eravamo inconcludenti arrivati ai 16 metri. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo ma anche perchè siamo stati più bravi tecnicamente. Questi ragazzi sono straordinari per impegno ma anche per la qualità dimostrate”.

Dybala fa fatica a tirare, come si fa a metterlo nelle condizioni per segnare?

“Aspetta le partite che devono essere sbloccate. Io sono contento così, l’importante è che lui continui a giocare e si diverta a giocare. Arriverà la forza nel tiro come faceva prima”.

Si possono avere dubbi nello scegliere la Roma?

“Non entro in questo argomento, è antipatica la cosa, parlo dei miei che stanno facendo sempre meglio ed è una questione di rispetto per i miei calciatori che stanno dando il massimo”.

Perchè antipatica?

“Perchè si parla di giocatori di altre squadre e che non ci sono. Noi parliamo mesi di calciatori e alimentiamo le trasmissioni con giocatori che non sono della Roma”.

Ferguson come sta?

“Ha preso una botta, contusione forte. E’ stato sfortunato, sono colpi che ti semi-paralizzano. Dispiace per lui, ma non penso sia un guaio muscolare che richieda giorni”.

Il secondo gol lo si vede fare al Barcellona. Soulè può giocare anche dentro al campo…

“Questa è una soluzione che ho provato già a inizio campionato. Ha la capacità di farlo, è resistente e può dare fantasia in quella zona, ma non sempre è possibile. Deve avere più lucidità, in allenamento gli vedo fare cose straordinarie vicino alla porta, lui in partita gli manca ancora quei dieci metri in più da conquistare. Però bravo davvero…”

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Secondo tempo da sette in pagella…

“Anche di più. Bravi veramente. Nel primo tempo bene fino ai sedici metri, nel secondo tecnicamente abbiamo fatto giocate migliore e questo sembra aver alzato il ritmo. Ci manca ancora qualità nel tiro, avremmo potuto segnare di più”.

Come sta Ferguson?

“Non è muscolare, è solo una botta dolorosa. Non riusciva a correre ed è dovuto uscire. Spero possa recuperare in pochi giorni”.

Wesley? Nel secondo tempo è solo questione di qualità?

“Quello vuole dire tanto. Wesley aha avuto tre giorni di influenza intestinale, ieri andava meglio ma era ancora a casa. Stamattina stava molto meglio e non potevo rischiarlo dall’inizio. Ma l’influenza quando passa, passa, non è che hai disimparato tutto. E’ entrato che correva come una fucilata, la prossima volta lo tengo fuori di nuovo…”

Cosa ha detto ai ragazzi all’intervallo?

“Ho detto che volevo vedere quello che vedo in allenamento. Di giocare con qualità sui piedi e riempire l’area con più giocatori, recuperare palla subito, tutte cose belle da dire e difficili da fare”.

Ghilardi può trovare più continuità?

“Non so cosa intende per continuità, sono ragazzi che stanno giocando. Ha giocato a Lecce, ha giocato oggi…difficile che giochino di più. Se intende dire che è meglio di Mancini ed Hermoso, dico di no. Ma Ghilardi sta facendo la sua parte”.

Quanti punti ha portato Svilar…

“Assolutamente tra i più forti d’Europa, ha dato tanti punti l’anno scorso e diversi quest’anno. Lo paragono a un attaccante che fa 25 gol, oggi avremmo vinto lo stesso ma è un portiere top. Mi dispiace non giochi per la nazionale, ma è un portiere di assoluto valore”.