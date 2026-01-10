La Costa D’Avorio perde con l’Egitto e saluta la Coppa d’Africa: Ndicka rientra a Roma

13
141

Sconfitta a sorpresa per la Costa d’Avorio, che saluta la Coppa d’Africa ai quarti di finale. Gli ivoriani cadono 3-2 contro un Egitto solido e cinico, che stacca così il pass per la semifinale contro il Senegal. Decisive le reti di Marmoush, Rabia e naturalmente Mohamed Salah, leader tecnico ed emotivo dei Faraoni.

Per la Roma la notizia più rilevante riguarda Evan Ndicka: il difensore giallorosso è stato eliminato e tornerà nella Capitale nelle prossime ore, mettendosi subito a disposizione di Gasperini in un momento delicato sul piano delle rotazioni difensive.

Fuori anche Amad Diallo, eliminato con la sua nazionale e pronto a rientrare al Manchester United. Un dettaglio che potrebbe avere riflessi indiretti sul mercato: il suo ritorno potrebbe infatti contribuire a sbloccare alcune valutazioni interne dei Red Devils, comprese quelle legate a Joshua Zirkzee. Resta però un punto fermo: lo United non prenderà decisioni definitive finché non sarà nominato il nuovo allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!

LEGGI ANCHE – Raspadori-Roma, la risposta slitta ancora: accordo con agenti e Atletico, manca il sì del calciatore

Articolo precedenteKONÈ: “Ho giocato sottotono ultimamente, sono contento di aver segnato. Grande intesa con Soulè”

13 Commenti

  7. E se c’è un punto fermo…Di(a)llo pure a Massara: mi sembra il minimo 🙂

    PS: è chiaro che a Gasp vengano proposte delle liste (più nomi per un certo ruolo).
    Ma come sono formate queste liste’ E perché non sono scorribili, ma invece implicano, a quanto pare, una scelta irrevocabile (tipo test a risposta multipla)? E’ normale per una squadra di calcio nell’operare sul mercato?
    Chiedo per un amico…

  13. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome