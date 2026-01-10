La Costa D’Avorio perde con l’Egitto e saluta la Coppa d’Africa: Ndicka rientra a Roma

Sconfitta a sorpresa per la Costa d’Avorio, che saluta la Coppa d’Africa ai quarti di finale. Gli ivoriani cadono 3-2 contro un Egitto solido e cinico, che stacca così il pass per la semifinale contro il Senegal. Decisive le reti di Marmoush, Rabia e naturalmente Mohamed Salah, leader tecnico ed emotivo dei Faraoni.
Per la Roma la notizia più rilevante riguarda Evan Ndicka: il difensore giallorosso è stato eliminato e tornerà nella Capitale nelle prossime ore, mettendosi subito a disposizione di Gasperini in un momento delicato sul piano delle rotazioni difensive.
Fuori anche Amad Diallo, eliminato con la sua nazionale e pronto a rientrare al Manchester United. Un dettaglio che potrebbe avere riflessi indiretti sul mercato: il suo ritorno potrebbe infatti contribuire a sbloccare alcune valutazioni interne dei Red Devils, comprese quelle legate a Joshua Zirkzee. Resta però un punto fermo: lo United non prenderà decisioni definitive finché non sarà nominato il nuovo allenatore.
Marmoush comunque è forte
dispiace x lui ottimo x noi
Dispiace per lui, ma contento per la Roma.
Daje. Torna a casa, ti aspettiamo.
Dispiaciuto per lui, contento per noi.
FRS
Mi dispiace per Ndicka, ma sono contento del suo rientro anticipato.
E se c’è un punto fermo…Di(a)llo pure a Massara: mi sembra il minimo 🙂
PS: è chiaro che a Gasp vengano proposte delle liste (più nomi per un certo ruolo).
Ma come sono formate queste liste’ E perché non sono scorribili, ma invece implicano, a quanto pare, una scelta irrevocabile (tipo test a risposta multipla)? E’ normale per una squadra di calcio nell’operare sul mercato?
Chiedo per un amico…
la gufata è finalmente arrivata, grazie a tutti 🙏🏻
speriamo non sia ” di passaggio “…
Me dispiace pe N’dicka, davvero.
Ghilardi e Zio non saranno contenti!
E andiamo!!! Torna ragazzo!!! Mi dispiace per la Costa D’Avorio, anzi NO!!! Forza Roma!
condividendo il medesimo quartiere non posso non essere d’accordo con Te…😁
no mi dispiace 😉
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.