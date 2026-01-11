COME LUPI AFFAMATI

Il girone di ritorno della Roma comincia come meglio non si poteva: vittoria, clean sheet e risposta di carattere, nonostante un’infermeria che sembra una lista d’attesa dell’ASL. Il 2-0 al Sassuolo è figlio di una partita spaccata in due, quasi schizofrenica, ma proprio per questo tremendamente indicativa di chi è, e di cosa può diventare, questa squadra.
Il primo tempo è stato piuttosto deludente: la Roma palleggia senza mordere, il Sassuolo difende con ordine, riparte con pericolosità e dà l’impressione di essere più insidioso dei padroni di casa. L’infortunio di Ferguson, ennesimo stop di una stagione maledetta sul piano fisico, sembra complicare ulteriormente una serata già sufficientemente complessa.
Poi però arriva la ripresa, e cambia tutto. Non tanto negli uomini (anche se l’ingresso di Wesley si rivelerà nuovamente decisivo), quanto nella testa. La Roma alza il ritmo, accetta l’uno contro uno, aumenta la precisione delle giocate e schiaccia il Sassuolo nella propria metà campo. La squadra di Grosso si rintana, non riesce più a uscire, e lì si capisce che il gol – se arriva – non sarà un episodio, ma una conseguenza.
L’Olimpico spinge, la Roma risponde. Prima Tsimikas si divora il vantaggio, poi però il tappo salta: cross di Soulé, testa di Koné, palla in rete. È il gol che libera tutto. Lo stadio esplode, la squadra si scrolla di dosso l’ansia e, come spesso succede, una volta tolto il peso arriva anche la bellezza. Il raddoppio è calcio vero, quello che Gasperini ha in testa: inserimento di Ghilardi, velo geniale di El Shaarawy, sinistro secco di Soulé. Azione pulita, rapida, verticale. Partita chiusa, Sassuolo annichilito, e Roma addirittura vicina al tris.
Questa vittoria pesa più dei tre punti. Pesa perché arriva senza mezza squadra, pesa perché arriva dopo un primo tempo brutto, pesa perché dimostra che la Roma sa soffrire e sa reagire. E soprattutto ha fame di vittorie. Non è poco, anzi. È un segnale chiaro di solidità mentale, prima ancora che tattica.
Eppure, sarebbe disonesto fermarsi solo all’euforia. Perché se è vero che i risultati stanno dando ragione a Gasperini, è altrettanto vero che l’attacco resta un problema strutturale. Ieri ha risolto Koné e ha chiuso Soulé, ma quando l’asticella si alza tutto questo non basta. Serve più qualità, serve maggior peso specifico là davanti. Dal mercato serve un aiuto vero, pesante, non cosmetico: perché a questi ritmi e con questa emergenza nessuno può pensare di arrivare lontano solo stringendo i denti.
Ma intanto va detto con chiarezza: Gasperini e questo gruppo stanno dando tutto. Lo fanno nonostante le tante incognite, i prestiti con il futuro appeso a una clausola, i contratti in scadenza, le voci, le distrazioni inevitabili. Eppure in campo non si vede una squadra distratta o rassegnata, ma un gruppo che lotta, che cresce, che si prende responsabilità. Questa Roma, oggi, sta tenendo la barra dritta anche senza troppe certezze. E di questo gli va dato pieno merito.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
FORZA ROMA!!!!
e sempre lazzie perda, ché male non fa
Concordo… 🤣😂🤣 bellissima prova ieri con qualche difficoltà nel primo tempo. Abbiamo la prova sul fronte mercato, che, sia Dovbik che Ferguson insieme a Pellegrini e Bayle devono andare via…
A qualche lazzuese infiltrato gli ha fatto male, visto che subito ti ha spolliciato.
Caro lazziese infiltrato resisti , il tuo presidente ha detto che siete vittime di ingiustizie, vi mancano 8/9 punti…
Piccino , però quando non ci diedero il sacrosanto rigore su Zaniolo, per un fuorigioco mai esistito ( e dimostrato) oppure il gol di Acerbi in fuorigioco di. 2 metri…Tutto a posto…
La Roma è viva, la Roma sta lottando contro tutti e tutto, siamo noi le vere vittime del.sistema, nel totale silenzio di media e addetti ai lavori , che viceversa sono una settimana che stanno al capezzale di napule e lazzie,vittime di ingiustizie..
Un consiglio spensierato, soffrite in silenzio .
Riporto quanto segue: “Rigore annullato perchè il Var ha rilevato uno scarpino dell’argentino oltre la linea dell’ultimo difensore in partenza” Nessuna lamentela o altro, c’è solo una cosa che non comprendo: In base al regolamento l’uscita di Muric dovrebbe rientrare “nel fallo da ultimo uomo” Conseguentemente a ciò il portiere non doveva essere espulso? Scusate nè, Se Per Rocchi Lo scontro Svilar-Ostigard era rigore, questo doveva essere sanzionato in maniera diversa. “Ammonito x imprudenza” Mi spiace ma decisione arbitale che non mi convince…
ROMA mia quanto ti amo. Soffro quando non gira il gioco e i risultati, ma mi riempio di una gioia incontenibile quando, come ieri, per gran parte del secondo tempo ero sicuro che saresti riuscita a vincere. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
La partita di ieri offre diverse cose. Soulè trequartista dietro due punte è andato molto bene, movimenti sempre fronte alla porta avversaria, gestione nel traffico e aperture precise, anche se è mancato il famoso filtrante per esempio. Dybala seconda punta è tornato nel suo ruolo naturale. Ferguson, invece, deludente, okay la botta ma poteva stringere i denti e finire il primo tempo e magari una zampata vincente la poteva sempre trovare.
Altra cosa da segnalare: Dybala, Ferguson, Elsharawy, Cristante, Pellegrini e Celik, con situazioni diverse, ma stanno tutti giocando con contratto in scadenza. Dimostrandosi, chi meglio chi peggio nella prestazione, comunque molto professionali e ben motivati.
A Ferguson gli è arrivata una ginocchiata di idzes che doveva essere quantomeno sanzionata , in ogni modo da un bestia come lui ci si aspetta un po più dal punto di vista della resistenza al dolore. Bella vittoria ieri contro una squadra che se non affrontata a ritmi alti ti può creare problemi.
Ti ho seguito fino al giudizio su Ferguson, non sono d’accordo sul fatto che diventa restare ancora in campo
1) Quella è stata una botta ,cattiva del.difensore del Sassuolo, talmente cattiva che anche lui poi è uscito per infortunio
2).Ferguson non è uscito subito , è stato sostituito quando nel ricadere ha subito un nuovo colpo nello stesso punto.
3) giudicare Ferguson in modo negativo per ieri sera , non mi sembra giusto ,
Fino al momento del colpo ricevuto , non aveva avuto occasioni da gol, ma non possiamo sapere l’evolversi della prestazione strada facendo come sarebbe stata.Puo darsi pure che avrebbe fatto gol.
Intanto come volevasi dimostrare lo scansiono con la giuve non si è presentato in campo , con noi nel primo tempo pressing asfissiante in ogni zona del campo , poi nel secondo tempo a corto di ossigeno , in 11 davanti la linea di porta.
Ma gli è andata male , Celik gli ha mandato di traverso la serata…
Godoooo
Cos’è successo al prato dell’Olimpico?
Ieri molti giocatori (soprattutto i nostri) scivolavano e perdevano gli appoggi.
Un paio di volte abbiamo rischiato che gli avversari andassero in porta per una scivolata del marcatore.
Ho visto anche tanti controlli sbagliati e passaggi del tutto fuori misura che mi fanno pensare a irregolarità del manto.
Ne sapete qualcosa?
Tornato allo stadio dopo diversi mesi e con posti molto vicini al campo ed è stato uno spettacolo.
Concordo con Kankas che la partita ha fatto vedere tante cose.
1) Svilar è un campione assoluto che ci ha tenuto i. gara al primo tempo.
2) Ferguson va ceduto perché anche prima dell’infortunio i suoi compagni non sapevano come servirlo non fa mai il movimento corretto (o almeno Tsimikas molto scarso non sapeva come servirlo)
3) Soule dietro le punte può funzionare sole se gli esterni gli portano via giocatori con sovrapposizioni. altrimenti si calpesta i piedi con Dybala come avvenuto nel peimo tempo. Con l’ingresso di Wesley e Elsharawy è cambiato il match perché li abbiamo sfondati sulle fasce.
4) Wesley è veramente fondamentale e devo fare ammenda perché visto dal vivo ha una corsa travolgente. Soldi ben spesi. Non so se Raspadori nella testa di Gasp può dare lo stesso risultato ma se fosse sarebbe importante
5) cedere Elsharawy ora è una cavolata, salvo lui lo chieda, perché è un giocatore fantastico. Non c’è stato alcun velo nel gol di Soule ma Stephan con un colpo di tacco ha rallentato la palla per regalare un cioccolatino a Mati.
Gaetano diciamo su Ferguson la stessa cosa, okay la botta, ma finire il primo tempo sarebbe stato apprezzabile anche perché per il ruolo che ha può bastare un movimento giusto per metterla dentro. Ma fa niente, mi sembrava fosse mancata la voglia tipica degli irlandesi e degli scozzesi, ad esempio….ma sono speculazioni.
Grazie Gasp
Soule da blindare El Shaarawy da confermare altri due anni
Non condivido su Elsharawy. Come non condivido rinnovi per Cristante o Pellegrini. I loro ingaggi, anche andando verso una riduzione, sarebbero comunque onerosi, cioè sopra i 2M lordi come minimo. Il ciclo romanista per loro è arrivato alla scadenza naturale, e le loro capacità, talvolta ottime, non ci hanno però portato in CL da anni e anni. Mio personale parere, ma per tornare a poter competere per lo Scudetto, bisogna arrivare stabilmente in CL e liberare ingaggi per giocatopri più giovani, affamati e possibilmente talentuosi.
Kansas perdonami ,ma noi in Champions non ci siamo andati perché nei momenti decisivi, siamo stati sempre penalizzati.
trovami un altro professionista/tecnico/tattico e, tranquilla riserva(mai una polemica), migliore di lui
Concordo su Stephan che prende 2.5 sotto Cristante e Pellegrini (3.5).
Non vedo ragioni per privarci di un Jolly salvo lui lo chieda.
Anche Cristante, sebbene abbiamo EA e Pisilli (ancora acerbo ieri meglio in fase di attacco che di difesa) non lo cederei ma ridurrei l’ingaggio.
Non siamo andati in Champions perché alla squadra mancano tasselli importanti a causa di mercato sbagliati dei vari DS.
Oggi finalmente abbiamo degli ottimi terzini, ottimi mediani, ottimo portiere, ottimi difensori.
Se Massara o un suo sostituito ci porta un esterno ed un attaccante centrale non ci manca nulla.
Gaetano certo. Purtroppo siamo stati penalizzati da freddo Taylor e chi se lo scorda…
Però la squadra non era mai competitiva per piazzarsi tra le prime quattro e non c’è riuscita nemmeno quando se ne qualificavano cinque…i cili secondo me finiscono.
concordo al 100% con Kansas. Se vogliamo diventare adulti (“europei” per parafrasare il mio nick 😅), dobbiamo lasciare i sentimentalismi e le fluttuazioni umorali fuori dalla porta. Troppe volte abbiamo inneggiati al rinnovo a vita dopo un abella prestazione, e poi al rogo dopo una prestazione opaca.
Personalmente, credo che non dovremmo rinnovare nessuno. Alcuni buoni prospetti li abbiamo, altri dobbiamo puntarli, è il momento di voltare pagina e rinnovare la Roma, poi che i contratti.
Se le cifre sono quelle su Raspadori specialmente ingaggio e visto che non è manco convinto sarebbe meglio puntare sul giovane francese vaz che dicono essere sicuro prossimo fenomeno. Poi ci vorrebbe un centrocampista che si inserisce e segna.
Il faraone con un ingaggio medio basso è da confermare
il greco non so come abbia potuto giocare a Liverpool.
Ha ragione Gasperini non bisogna comprare tanto per ma fare acquisti mirati perché la squadra c’è. Ha bisogno di qualche fuoriclasse
A me continua a non convincere l’attacco.
Fergusson continua a sbagliare cose semplici ma è giovane e può migliorare.
E Soule e Dybala, a mio avviso, sono poca cosa, e infatti contro le “grandi” non toccano palla e appena sono entrati Wesley e Elsha la musica è cambiata
Non puoi averlo scritto. Dybala poca cosa, ha più titoli lui che Il Messagero. Soulé ha statistiche comparabili con quelle di Yamal, per dirne uno, ma statistiche a parte, sono tre anni che fa il fenomeno in serie A e va risolvendo partite da Frosninone a Roma. Le partite in serie A sono tutte difficili e comunque Soulè ha segnato e fatto assist anche contro Lazio, Inter, Milan, Bologna e Atalanta…me pare.
Sono d’accordo con Akatur su Dybala. Mister 8 milioni dovrebbe dare il doppio di tecnica, il suo primo tempo è stato da sostituzione e nella ripresa ha fatto il suo normale gioco sempre altissimo ma sporadico. Su Soule sono combattuto nel senso che sta dando tanto e la classe è limpida ma deve dimostrarlo con le grandi squadre perché quando è marcato stretto da ottimi difensori sparisce. Ferguson può esplodere da un momento all’altro ma certo sbaglia molti controlli palla elementari.
Le grandi….mhhh. Faccio giri su internet è vero Fofana , partire dalla valle d’Aosta arrivare , indisturbato ( nessuno addosso, nessuno che gli andava in contro , o lo rincorreva da dietro ) fino al limite area rigore avversaria, ( Inter) e nel calciare in porta va liscio come Margheritoni.
Domenica contro il Genoa, a porta vuota di tuffa per colpire di testa , ma non prende il pallone franando a terra stile Fantozzi.
David della Juve , voleva fare il cucchiaio e tura un rigore , che a confronto i nostri sbagliati col Lille sono stati calciati da Oscar
La verità è una sola , è purtroppo è dura da accettare , spesso queste squadre che ignobilmente , vengono considerate Grandi, (visto che in Europa fanno ridere)
sono aiutate .
Pulisic fa una cosa vergognosa, antisportiva, ( qui il famoso detto i bambini ci guardano non vale?) Nessuno lo ha visto ?
Detto che l’arbitro era accerchiato da 3 minuti , roba che di vede nei campi di 1/2/3 categoria.
E quindi impossibilitato a vedere ciò che stava accadendo .
Ma il segnalinee, assistente di linea, o come volete chiamarlo , che stava facendo ?
Non può intervenire ?
Strano , eppure in Napoli-inter è intervento per assegnare un rigore inventato per il nspule.( e poi piangono per napule Verona…)
Ora tocca alla società. Tutto ciò non è più un progetto come paventato ad inizio stagione, sta diventando qualcosa di più importante : un occasione da cogliere al volo
Alla Roma oltre che due attaccanti decisivi, manca la ” consapevolezza” altrimenti non avrebbe perso con il Torino e Cagliari e avrebbe quantomeno pareggiato con le grandi. Ma questo non si può pretendere in pochi mesi, le premessa che Società, allenatore e squadra si consolidino e diventiamo una “compagine” vincente ci sono. La nostra fame di risultati ci spinge alle critiche, ma la strada della rinascita è iniziata eccome!
Marco55 , anche contro Torino e Cagliari abbiamo attenuati per le due sconfitte.
Col Torino abbiamo giocato a 40 ° gradi all’ombra , contro una squadra c’è di era preparata per due settimane in santa pace ,visto che hanno pochi giocatori in nazionale, venuta a difendersi, solamente e nell’azione del.gol ci sta fallo su Kone a centrocampo ,a Cagliari siamo rimasti in 10 per un ora quasi , se no vol cacchi avremmo perso.
Wesley una furia.
Visto ieri Ferguson deludentissimo con spirito di sopportazione pari a 0, irlandese che non sembra affatto tale visto che non lotta per niente, l’ho sostenuto fino a ieri ma a questo punto capisco lo sconforto di Gasperini e lo darei via. Secondo me il nostro reparto forte è il centrocampo e con il ritorno del marocchino e visto il modulo che sta adottando Gasperini nelle ultime due partite con trequartista, valorizzerei Pisilli che mi sembra in grande crescita, valorizzerei Romano che ieri in quei pochissimi minuti mi ha colpito per fisico e personalità, terrei il faraone fino a fine contratto e prenderei uno tra Raspadori e Vaz, uno tra Zirkzee e Giovane, con i primi due prime scelte ma se non possono/vogliono venire non hai altra scelta, considerando che ti devi tenere Dovbyk per forza visto che non lo vuole nessuno ed è sempre infortunato, il massimo sarebbe fare uno scambio con Lucca che almeno fisicamente è dominante. Punterei molte fiches su un esterno forte, ridando via l’inutilissimo greco puntando allo scambio Baldanzi-Fortini o facendo all in su Palestra, avresti le fasce fortissime a quel punto, avete visto come ingresso di Wesley abbia completamente cambiato la partita. Ieri secondo tempo della Roma impressionante soprattutto dopo ingresso di Wesley, un’iradiddio.
Spesso ‘accordo con Repulisti. Ferguson, per me ottimo centroavanti, ieri è stato irritante e non per gli errori, dato che quello è un ruolo dove basta una zampata per fare gol e prendere 7 in pagella…quanto per la fame. I paesi diciamo gaelici, Irlanda e Scozia, stanno vivendo calcisticamente un’età dell’oro sfornando calciotori forti soprattutto nel buttarsi dentro, nella motivazione, tipo McTominay, ma anche altri come Adams, Gilmour, Parrott e tanti che giocano in Premier. Ieri Ferguson è uscito dopo un brutto colpo, ma il primo tempo poteva e doveva portarlo a casa di tigna.
Dopo la prima botta ,che doveva essere sanzionata, indovina dove è avvenuta?
Si in area di rigore , era rigore e ammonizione della pippa scansuolese.
È resterà in campo , quando ha preso il secondo colpo , nello stesso punto , è stato sostituito.
Eppure le immagini sono chiare
Wesley entra e cambia la mentalità della squadra. Un fuoriclasse assoluto, puro e cristallino, può essere il trascinatore vero di questa squadra. Blindiamolo, è dai tempi del mitico Francesco Rocca che non si vede un giocatore così. Diventera’ l’anima della Roma. E ci insegna che Gasp sul mercato non sbaglia, bisogna sempre accontentarlo.
consiglierei di usare con parsimonia termini come “fuoriclasse” (es. Francesco Totti) e “campione” (es. Paulo Dybala).
quanto ai terzini post Francesco Rocca, che indegnamente provo a onorare col mio nickname, ti ricordo Cafù, Candela, Maicon, Maldera, Panucci (mi fermo) ai quali il buon Wesley, per quanto ha dimostrato finora, potrebbe portare la borsa.
Con grande umiltà e deferenza.
Wesley fuoriclasse? Lassa perde….
dai tempi di Rocca addirittura
Candela e Cafu giocavano a basket.
Sebino Nela a Golf!
Ah regà, Wesley è molto bravo ma i campioni veri lasciamoli perdere. ha stoffa e migliorerà ma sta lui e Candela ci stanno 2 sport di differenza, al momento.
essù . quanto Ve basta poco…
@ Kawa62: 👏🏻👏🏻
Cercherei di chiudere subito per Vaz e
farei notare al MU che Zirkzee ormai vuole venire a Roma cambio secco con Dovbick fino a giugno e poi obbligo reciproco
ma tu ti fai il mercato da solo ma ancora non l hai capito che dovbik ora e invendibile
Vittoria di Cuore e voglia ieri. La squadra segue Gasp. Siamo li, con un paio di innesti ce la giochiamo.
Mentre noi continuiamo ad aspettare che , un panchinaro con un ingaggio promesso di 4 milioni , ci degni di una risposta , tanto per fare un esempio , gli odiati formellesi , hanno venduto 2 mezzi giocatori incassando , udite udite , ben 60 milioni e hanno comprato 2 giocatori che andranno valutati , 4 operazioni in 10 giorni. Intanto Massara fa le comparsate in TV. Ricordo a chi si fosse dimenticato ,qualche anno fa , quando il fumante , aveva acquistato Rabiot ma , quando la madre chiese di parlare con lui , fece saltare l ‘ affare . Orgoglio , siamo la ROMA.
dimenticavo
in tutto o questo la prossima settimana Jack Raspadori ci farà sapere qualcosa
Speriamo, così finalmente ricomincerò a dormire…. “notti intereee ad aspettarti, ad aspettare teeeeee”
che amarezza 😔
non facciamoci troppe illusioni , ieri se non ci fosse stato santo svilar eravamo sotto come con napoli e inter ; non si può far riposare wesley , è troppo importante , come lo è cristante , che piaccia a meno ; e poi manca un regista , un sostituto di paredes
Se non fossi nato , ero ancora nel limbo.
La solita ricerca del pelo. nell’uovo, io capisco che in molti ci siete rimasti male ieri sera, ma è andata così.
Il portiere sta lì per parare.
Pure quello del Sassuolo ha fatto i miracoli in porta..se no finiva 5-1
Va bene così ???🦾
Poteva finire 4-1 per noi , il Sassuolo ha giocato il primo tempo ad un ritmo sopra le sue possibilità per contrastarci e il secondo tempo lo ha pagato caro perché è uscito fuori il beneficio delle doppie sedute gasperiniane. Godi invece de sta spidocchia la vita.
Quelli del sassuolo, avranno avuto qualche occasione ma Marcenaro gli ha dato una bella zampa Hanno picchiato come fabbri dal primo all’ultimo minuto Cosa che non hanno fatto con la juve
Con il Sassuolo e squadre simili può bastare la volontà e ce la possiamo comunque cavare bene
Come si alza il livello però sono dolori e non tocca palla gente come Soule e il Dybala attuale che non tira in porta per paura di farsi male. Servono rinforzi in attacco e pure subito perché siamo in piena emergenza e quei due lì davanti oltre che scarsi sono pure fracichi.
Non fa niente, ci accontentiamo di poco..
La squadra ha dimostrato che può mettere con le spalle al muro chiunque quando ha i suoi 5/10 minuti.Questo succede con le piccole e medie squadre, con le cosiddette grandi un po’ meno, e su questo fatto bisogna lavorarci su’. Ora con i nuovi aquisti vediamo di invertire la tendenza, e nel ritorno riprenderci i punti regalati a Inter, Milan, Juve, ma specialmente a Torino e Cagliari, che con i 6 punti sanguinosi persi ci avrebbero dato il primato in classifica… Per quello che riguarda i giocatori, direi che Tsimikas, Bailey, e Fergusson possono cominciare a prenotare un volo di ritorno per le rispettive sedi,sono corpi estranei a questo gruppo, e probabilmente anche l’allenatore ormai li ha messi ai margini dei suoi pensieri.Fergusson va a fasi alterne un giorno da leone e uno da pecora, infortuni a parte,non credo che vale la pena rischiare di riscattarlo per una cifra assurda o quasi.. È un giocatore da una 15/20 milioni non di piu’,ma giusto per la giovane età e con la speranza che possa migliorare, altrimenti secondo me non vale neanche quelli,diciamo la verità uno Shomurodov avrebbe segnato i gol di Fergusson e Dovbik insieme…
E manco questo è vero , il Milan lo abbiamo preso a pallonate, e de Dybala avesse segnato il rigore ( può capitare dopo 18 realizzazioni consecutive) avremmo preso un punto strameritato.
L”inter l’abbiamo messa sotto tutto il secondo tempo.
Con napule e atalanta abbiamo subito due gol irregolari , se no erano due partite da 0-0
Non abbiamo subito il gioco da nessuna di queste squadre.
Solo a Torino con la Juve abbiamo subito di più.
Tutti bravi, affamati di vittoria, bella vittoria…tutto vero e applausi meritati. Però, era il Sassuolo, certo ostico, ma sempre il Sassuolo. Invece contro le cosiddette grandi?una collezione di sconfitte per 1 a 0: dov’erano i Soulé, Dybala, Ferguson, Pellegrini?queste partite le abbiamo in linea di massima dominate nel gioco o perlomeno controllate, ma non abbiamo mai segnato….
Articolo corretto caro Fiorini, in sintesi: bisogna rifare l’attacco nuovo.
Buona Domenica a tutti e Forza Roma sempre!
Wesley imprescindibile per questa squadra, così come Cristante. Ieri m è piaciuto tanto Pisilli in un ruolo non suo. Lo spirito di questa squadra è un valore unico. Ieri facilitata dalle assenze la Roma ha tritato fisicamente il Sassuolo nella ripresa. Ora servono rinforzi.
* falcidiata non facilitata
Lì davanti secondo me, serve un giocatore di attacco di piede destro, nessuno sa tirare col destro…incredibile, Soulè dietro le punte è stato imbarazzante, neanche passaggi a 1 metro sapeva fare , poi lo ha riportato a sinistra e ha giocato meglio, comunque serve qualita e dinamismo anche a centrocampo, se vuoi arrivare tra le prime 4, vedremo quest’altra settimana di telenovela che ci porta
Una menzione per ieri. Volevo ringraziare un giocatore, Calik il nostro vero eroe di ieri sera, che nonostante i cross e i tiri in porta che proprio non sono la sua specialità, mette sempre impegno e serietà. Grazie a lui e alla sua manovra d’ aggiramento della difesa avversaria che ci ha fatto bestemmiare (penso a tutti) in quel momento esatto appoggiava la palla a Matias …il resto è cosa nota. Un giocatore mai sopra le righe e soprattutto educato. Grazie per tutto quello che fin ora hai dato alla squadra ai compagni e a noi tifosi. Forza Roma 💛❤️
Al di là di un primo tempo quasi inguardabile, la prestazione collettiva è stata convincente. Grande merito va all’allenatore, ma mi piace sottolineare la prova di Hermoso, giocatore completamente ritrovato, che sta atleticamente bene, appare motivato, rientra ormai a pieno nei titolari. Col ritorno anticipato di NDicka dalla Coppa d’Africa, gli sproloqui sui vari Dragusin direi che possono essere archiviati.
Fondamentale trovare con maggior facilità la via del gol, perché quando questa squadra va in vantaggio diventa difficile per chiunque rimontarla.
Purtroppo è anche vero il contrario: se andiamo sotto, al 90% perdiamo.
Lo sforzo maggiore, lo sappiamo, va fatto per rinforzare l’attacco, ma anche la fascia sinistra appare scoperta (Wesley, nei piani, sarebbe il titolare a destra).
La palla passa ai Friedkins e a Massara.
Dateve ‘na bella mossa. grazie
Svilar, Hermoso, Mancini, Soulè, Konè, Wesley, Ghilardi… Gasperini – Forza Magica💛❤️
El Shaarawy non ha fatto velo ha liberato al tiro Soule’ con un tacco sontuoso. Un assist vero.
Forza ROMA
lazie melma
giuve latri
e s’abbracciamo
“Dal mercato serve un aiuto vero, pesante, non cosmetico” parole sante che condivido totalmente.
Piccola postilla, El Shaarawy non fa solo un velo ma con un tocco geniale sposta la palla leggermente indietro a Soulè, il faraone è un giocatore di classe che non andrebbe assolutamente ceduto come si vocifera.
ElSha non si tocca !!!
fate una statua a Svilar!!!!
Mamma mia quante ne ho lette a fine primo tempo, per poi leggere l’opposto a fine partita. Aspettate i 90 minuti prima di scrivere. Forza Roma sempre.
ieri mi hanno colpito molto i commenti del Gasp. Parlava di cosa vede in allenamento e che ancora non si riesce a vedere in partita.
C’è margine nei giocatori.
Cerchiamo anche noi tifosi di aiutarli a tirare fuori tutto il potenziale senza fischiare quando tentano la giocata e sbagliano. Se non ci provano non lo vedremo mai questo potenziale
Partita non semplice quella di ieri,
eppure fra mille difficoltá ne siamo
usciti piú forti di prima.
À parte due ripartenze prese nel primo
tempo dove il fenomeno ci ha messo
una pezza, si é vista una squadra al top,
soprattutto hanno giocato a calcio,
la palla viaggiava a un ritmo asfisiante,
e tutti si sono mossi perpetuamente
tant’é che gli avversari sono parsi sfiancati.
Quello che incoraggia sono quegli abbracci
che sanno tanto di coesione d’intenti,
Questa squadra con al comando il Gasp
ha messo 39 punti in classifica, che con il
senso di poi senza 2/3 errori individuali
e un pizzico di fortuna potevano essere
di piú.
Coraggio lupacchiotti, ci vuole coraggio🫶❤️
Forza la Magica sempre
