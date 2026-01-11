Massara va all’assalto di Robinio Vaz: a 22 milioni si può chiudere

La Roma stringe i tempi e, viste le grosse difficoltà per Zirkzee, guarda con sempre maggiore decisione a Robinio Vaz. Il nome dell’attaccante del Marsiglia è diventato centrale nelle ultime ore di mercato, soprattutto mentre resta appeso a un filo il sì definitivo di Giacomo Raspadori, atteso entro oggi. Ma una cosa è chiara a Trigoria: il problema del centravanti va risolto subito.

Con Dovbyk fuori per infortunio e di fatto sul mercato e Ferguson fermo, Gasperini ha bisogno di un numero 9. Joshua Zirkzee, ormai, è ai margini dei pensieri giallorossi: il cambio di allenatore al Manchester United ha congelato ogni discorso e da Trigoria filtra poco ottimismo su una riapertura. Ed è qui che entra con forza in scena Vaz.

I contatti con il Marsiglia e il nodo prezzo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Roma e Marsiglia stanno parlando concretamente. I rapporti tra Massara e il d.s. dei francesi Mehdi Benatia sono ottimi, e questo facilita il dialogo. C’è anche un elemento chiave: Robinio Vaz non vuole rinnovare e il Marsiglia, di conseguenza, è consapevole di doverlo cedere.

La richiesta iniziale del club francese è alta, 30 milioni di euro, ma la sensazione condivisa è che l’operazione possa chiudersi tra i 20 e i 22 milioni, sempre che non si inserisca una big di Premier League pronta a sparigliare le carte. Un rischio reale, visto il profilo del giocatore e l’interesse internazionale.

A complicare il quadro c’è anche un dettaglio economico non secondario: il Marsiglia dovrà versare il 15% dell’incasso al Sochaux, motivo per cui non può permettersi grandi sconti. Ma la Roma, su Vaz, c’è davvero. I giallorossi hanno fiducia nell’operazione e valutano il francese come un investimento importante, non solo per tappare un buco immediato ma anche in prospettiva.

