Massara va all’assalto di Robinio Vaz: a 22 milioni si può chiudere

La Roma stringe i tempi e, viste le grosse difficoltà per Zirkzee, guarda con sempre maggiore decisione a Robinio Vaz. Il nome dell’attaccante del Marsiglia è diventato centrale nelle ultime ore di mercato, soprattutto mentre resta appeso a un filo il sì definitivo di Giacomo Raspadori, atteso entro oggi. Ma una cosa è chiara a Trigoria: il problema del centravanti va risolto subito.
Con Dovbyk fuori per infortunio e di fatto sul mercato e Ferguson fermo, Gasperini ha bisogno di un numero 9. Joshua Zirkzee, ormai, è ai margini dei pensieri giallorossi: il cambio di allenatore al Manchester United ha congelato ogni discorso e da Trigoria filtra poco ottimismo su una riapertura. Ed è qui che entra con forza in scena Vaz.
I contatti con il Marsiglia e il nodo prezzo
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Roma e Marsiglia stanno parlando concretamente. I rapporti tra Massara e il d.s. dei francesi Mehdi Benatia sono ottimi, e questo facilita il dialogo. C’è anche un elemento chiave: Robinio Vaz non vuole rinnovare e il Marsiglia, di conseguenza, è consapevole di doverlo cedere.
La richiesta iniziale del club francese è alta, 30 milioni di euro, ma la sensazione condivisa è che l’operazione possa chiudersi tra i 20 e i 22 milioni, sempre che non si inserisca una big di Premier League pronta a sparigliare le carte. Un rischio reale, visto il profilo del giocatore e l’interesse internazionale.
A complicare il quadro c’è anche un dettaglio economico non secondario: il Marsiglia dovrà versare il 15% dell’incasso al Sochaux, motivo per cui non può permettersi grandi sconti. Ma la Roma, su Vaz, c’è davvero. I giallorossi hanno fiducia nell’operazione e valutano il francese come un investimento importante, non solo per tappare un buco immediato ma anche in prospettiva.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero
Altro articolo riempigiornale. Ha ragione Gasperini: gli altri fanno i fatti, noi parliamo
A parte Il Milan che ha preso Fullkrug quali sarebbero i fatti che fanno gli altri? Roba di peso, intendo…
Il Gasp ha semplicemente evidenziato quello che anche noi su questo sito abbiamo notato. Le trattative di Massara sono delle telenovele e sono tutte alla luce del sole sin dalla loro genesi anche quelle relative a giocatori non di primo piano. Evidentemente c’è qualcosa che il nostro DS sbaglia o non fa per tenerle nascoste.
noi chi?
Ma non siamo noi a parlare, sono i giornalisti. Gasperini preferirebbe di no ed ha ragione.
Maeres, potrà non piacerti la mia affermazione, ma credo che le quaglie abbiano chiuso in uscita ed in entrata 4 operazioni non banali di cui la stampa è venuta a conoscenza solo nelle battute finali a giochi fatti. Così si deve fare.
Spero con tutto il cuore che il panchinaro a vita , ci dica no , sono schifato dal suo comportamento. Ma davvero dobbiamo abbassarci a mendicare un si da questo mezzo giocatore ?
22 milioni in francia , che ci compri ? posso capire in sudamerica , quella più povera , ma in europa , dove vogliono 40 milioni per un lucca , ti danno una promessa del calcio mondiale a 22 milioni ? …
questo sì che sarebbe un ottimo acquisto!!
e io che pensavo a kane o lewandowski ( al peggio a dembelè )
A 20-22 milioni è un’affare poterlo prendere Vaz. Ben vengano questi giocatori.. e se dovesse saltare Raspadori io dico di puntare subito su Godts
Beh sarebbe proprio una bella accoppiata!
Bisogna capire però se è quello che vuole il Gasp. Se stiamo dietro a Raspadori e Zirkzee e se son vere le notizie su Beto, Gudmundson e Lucca, mi sembra chiaro che il target gradito al tecnico sia “giocatori che conoscono la serie A”.
Onestamente lo spero ma non ci credo molto, vuoi perché entreranno in gioco le squadre inglesi e un po perché credo che il Marsiglia non accetterà la formula della Roma.
Sulle preferenze del calciatore non ho dubbi su chi sceglierebbe tra noi e gli inglesi.
Con la Roma è più probabile che Vaz giochi titolare, nelle big inglesi prenderebbe sì più soldi ma farebbe panchinaro a vita.. Dipende da lui se ha ambizioni o vuole solo campare di rendita col mega stipendio..
Il ragazzo sembra davvero forte a giudicare dai filmati, ma sinora ha giocato veramente poco e pare ancora acerbo.
Può essere un grande colpo in prospettiva, ma per quest’anno cambierebbe poco e, vista l’attesa di tutti per un attaccante, rischiamo di bruciarlo.
se fosse forte sarebbe a madrid o a barcellona
È vero, presi a gennaio questo obiettivi spesso non danno un contributo importante nel girone di ritorno. Sono spesso acquisti anche molto importanti per la stagione seguente. Si ripropone il solito dubbio amletico: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Il mio timore è che alla fine sfumino tutte le opzioni e che Massara pur di far qualcosa finisca per fare danni tipo scambi Lucca/Ferguson o Dobvik o Beto/Ferguson o Dobvik.
Va benissimo!!!
L’importante è che non se ne parli solamente.
Perché qui mi sembra”tanto fumo e poco arrosto”
Spero vivamente di sbagliarmi!
Sempre e solo Forza Roma
Io continuo a sperare che arrivi Kean
Aspettiamo comunicati della società…prima dei quali, siamo di fronte a uno stillicidio di notizie sostanzialmente incontrollabili (le valutazioni, ove l’affare fosse confermato, saranno state effettuate da Gasp e, sempre nel “caso che”, lì è opportuno fermarsi).
lo dice l’autorevole calzetta, ah beh allora . . .
Non serve servono giocatori pronti per andare in Champions
22 milioni x una scommessa secondo me so troppi
Quando si muovono le squadre inglesi che hanno scouting e settori sportivi 100 volte superiori ai nostri, è improbabile che le “scommesse” vengano perse.
da chiudere subito e continuare a insistere su Zirkzee
A buon ora , cominciare una trattativa il dieci gennaio vuol dire essere impreparati e non aver pianificato un piano b in caso di insuccesso dell’A , sempre piu’ dalla parte del tecnico…
20 milioni per un prospetto uno sconosciuto che fa panchina con 2 gol all’attivo sono eccessivi, soprattutto nel nostro caso
Purtroppo Luigi le botteghe europee sono tutte care. E comunque abbiamo preso il Gasp anche per questo, per far sbocciare giocatori dal potenziale elevato.
Se lo dobbiamo prende, piamolo subito .
Ieri però Massara ha dichiarato che è improbabile dato che il Marsiglia non vuole cederlo. A chi crediamo?
robinio vaz non e’ pronto e non vale i soldi che chiedono forse in futuro vista la giovane eta’ ma difetta in tecnica mentre zirkzee e’ un profilo eccellente x tecnoca visione e personalita’
ma questo viene a fare il titolare ? al posto di zirkzee?ma stiamo scherzando a noi serve una certezza abbiamo Ferguson a 21 anni ora che facciamo apriamo l asilo nido già zirkzee non e continuo ma ha già esperienza in serie A se abbiamo tutti questi soldi per un ragazzino per carità un ottimo prospetto ma che deve ancora dimostrare tutto io andrei all Juve e cercherei di convincere dusan a sposare la nostra causa occhio ragazzi come il il GASP e venuto può andarsene tranquillamente occhio a non fare queste CAGATE SONO stufo di giocare il giovedì voglio la Champions e se per ottenerla ci servono calciatori forti e pronti subito allora farei un sacrificio immaginate raspadori soule e vlahovic sarebbe un attacco formidabile
riprendo la rubrica tic toc…tic toc …come questa estate….tic toc ….. tic toc…. tic toc….domani mattina è 12 gennaio….tic toc
Serve un titolare non una riserva da far crescere con pazienza non siamo messi bene li davanti
…io avrei scritto la frase che chiude questo articolo al contrario… “..
non solo in prospettiva ma anche per tappare un buco immediato…”.
