Dragusin, dall’Inghilterra sono sicuri: il Tottenham ha detto no all’offerta della Roma

La Roma aspetta Giacomo Raspadori, ma intanto il lavoro di Massara non si ferma. Sul tavolo restano Robinio Vaz per l’attacco e Radu Dragusin per la difesa, anche se proprio su quest’ultimo la strada si è fatta in salita.
Il centrale romeno non ha trovato spazio nell’ultima sfida di FA Cup contro l’Aston Villa, ma il Tottenham non ha aperto alla proposta giallorossa in prestito con diritto di riscatto. A confermarlo sono diversi media inglesi, tra cui Sky Sports e Daily Mail, secondo cui gli Spurs hanno respinto l’offerta della Roma nelle ultime ore.
A Londra, inoltre, non escludono che Thomas Frank possa iniziare a coinvolgere maggiormente Dragusin nelle rotazioni, anche alla luce di una stagione complicata e di una condizione fisica destinata a crescere con il minutaggio. Uno scenario che, inevitabilmente, raffredda le possibilità di un’uscita a breve termine.
Al momento il messaggio del Tottenham è chiaro: niente prestiti semplici. Per portare Dragusin a Trigoria servirà un’operazione a titolo definitivo o, quantomeno, un prestito con obbligo di riscatto. Una formula più impegnativa, che la Roma valuta mentre resta in attesa della risposta di Raspadori, passaggio chiave per sbloccare il resto del mercato.
Fonti: Sky Sports / Daily Mail
Mannaggia, siamo tutti sgomenti! E chi ci dorme più, ora?
Ora che è rientrato Ndicka dalla Coppa d’Africa è inutile prenderlo.. priorità all’attacco
Benissimo ce ne faremo una ragione e scriveremo la società tra quelle da non considerare per altre trattative… Sai quanti Dragusin se trovano!!! A cuccurucuuuu…
tanto gioca Ndicka e soprattutto Ghilardi e Ziolko sono molto meglio di dragusin. Attaccanti questa è l’assoluta priorità e se ci scappa un centrocampista intenditore.
Alla Roma servirebbe un centrocampista con inserimenti offensivi, non un interditore dove già ne hai tanti tra Koné, El Aynaoui e Cristante che lo possono fare senza problemi.. di questi centrocampisti con inserimenti offensivi oggi hai solo Pisilli e ti serve un Samardzic per essere coperto e rendere il centrocampo più equilibrato e far arrivare più gol all’attacco che oggi ne necessita.
comunque il mercato è aperto da 10 giorni, Gasperini è sempre più nervoso e di giocatori ancora non se ne vedono,sto vedendo il Milan con fulkrug e già sta impattando molto bene,con pulisic si stanno trovando che è una meraviglia,noi tra il giocatore che ha dei dubbi ‘raspadori’,le squadre che non vogliono cedere’united’,e un direttore che pare addormentato’massara’.
Direi che le partite con Lecce e Sassuolo dicono che non serve. Il suo procuratore ha affermato che deve giocare per recuperare il tempo perso dopo l’infortunio. Ma alla Roma chi gioca lo decide Gasperini non certo il suo procuratore e non siamo una clinica per riabilitare giocatori della PL. Vedo un rischio concreto di portarsi in casa un piantagrane mentre a noi servirebbe piuttosto un difensore veloce cosa che Dragusin non è.
reduce da crociato , va bene cosi
