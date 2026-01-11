Dragusin, dall’Inghilterra sono sicuri: il Tottenham ha detto no all’offerta della Roma

La Roma aspetta Giacomo Raspadori, ma intanto il lavoro di Massara non si ferma. Sul tavolo restano Robinio Vaz per l’attacco e Radu Dragusin per la difesa, anche se proprio su quest’ultimo la strada si è fatta in salita.

Il centrale romeno non ha trovato spazio nell’ultima sfida di FA Cup contro l’Aston Villa, ma il Tottenham non ha aperto alla proposta giallorossa in prestito con diritto di riscatto. A confermarlo sono diversi media inglesi, tra cui Sky Sports e Daily Mail, secondo cui gli Spurs hanno respinto l’offerta della Roma nelle ultime ore.

A Londra, inoltre, non escludono che Thomas Frank possa iniziare a coinvolgere maggiormente Dragusin nelle rotazioni, anche alla luce di una stagione complicata e di una condizione fisica destinata a crescere con il minutaggio. Uno scenario che, inevitabilmente, raffredda le possibilità di un’uscita a breve termine.

Al momento il messaggio del Tottenham è chiaro: niente prestiti semplici. Per portare Dragusin a Trigoria servirà un’operazione a titolo definitivo o, quantomeno, un prestito con obbligo di riscatto. Una formula più impegnativa, che la Roma valuta mentre resta in attesa della risposta di Raspadori, passaggio chiave per sbloccare il resto del mercato.

Fonti: Sky Sports / Daily Mail