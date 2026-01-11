LIVE! Raspadori-Roma, Moretto: “Non c’è ancora il sì”. Cessione di Baldanzi in stand-by (VIDEO)

ORE 15:30 – Moretto: “Manca il sì di Raspadori”

Sono le ore decisive per Raspadori. Secondo Matteo Moretto l’accordo con gli agenti sullo stipendio del calciatore è stato raggiunto, ma manca ancora il sì del calciatore. La Roma nel frattempo non ha dato il via libera alla cessione di Baldanzi, su cui ci sono sia la Fiorentina che il Genoa, ma fino a quando non arriverà il via libera di Raspadori non ci sarà nemmeno quello per la cessione dell’ex Empoli.

…………..

Il futuro di Giacomo Raspadori resta ancora sospeso, ma da Madrid arrivano segnali che complicano – almeno sul piano dei tempi – la corsa della Roma. L’attaccante non ha infatti ancora comunicato la risposta definitiva a Massara, Gasperini e al club giallorosso, e nel frattempo potrebbe addirittura tornare protagonista con la maglia dell’Atlético Madrid.

Secondo quanto riportato da Marca.com, Diego Simeone ha provato oggi l’ex Napoli tra i titolari nell’allenamento di preparazione alla sfida di Copa del Rey in programma giovedì contro il Deportivo. Una scelta che conferma come, almeno per ora, Raspadori continui a essere pienamente coinvolto nel lavoro del gruppo, nonostante il mercato e le riflessioni sul suo futuro.

🇮🇹⚽️ Raspadori sigue con el grupo. Hoy está prevista una reunión con su entorno, para tomar una decisión definitiva, según los medios italianos.#Atleti #LaLiga #Fichajes pic.twitter.com/RckigR0nQ5 — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) January 11, 2026

Un segnale che a Trigoria viene letto con attenzione: la Roma attende il suo sì, convinta di aver messo sul tavolo un progetto tecnico importante e un ruolo centrale nello scacchiere di Gasperini, ma i tempi continuano ad allungarsi.

La possibile titolarità in Copa del Rey aggiunge dunque un nuovo elemento alla vicenda. Da una parte, conferma che l’Atlético non ha ancora “tagliato” Raspadori; dall’altra, non cancella la sensazione che il giocatore stia valutando con estrema cautela il prossimo passo della sua carriera. La Roma aspetta, ma sa bene che il momento delle scelte è ormai arrivato.

Fonte: Marca.com