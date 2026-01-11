LIVE! Raspadori-Roma, Moretto: “Non c’è ancora il sì”. Cessione di Baldanzi in stand-by (VIDEO)

ORE 15:30 – Moretto: “Manca il sì di Raspadori”
Sono le ore decisive per Raspadori. Secondo Matteo Moretto l’accordo con gli agenti sullo stipendio del calciatore è stato raggiunto, ma manca ancora il sì del calciatore. La Roma nel frattempo non ha dato il via libera alla cessione di Baldanzi, su cui ci sono sia la Fiorentina che il Genoa, ma fino a quando non arriverà il via libera di Raspadori non ci sarà nemmeno quello per la cessione dell’ex Empoli.
…………..
Il futuro di Giacomo Raspadori resta ancora sospeso, ma da Madrid arrivano segnali che complicano – almeno sul piano dei tempi – la corsa della Roma. L’attaccante non ha infatti ancora comunicato la risposta definitiva a Massara, Gasperini e al club giallorosso, e nel frattempo potrebbe addirittura tornare protagonista con la maglia dell’Atlético Madrid.
Secondo quanto riportato da Marca.com, Diego Simeone ha provato oggi l’ex Napoli tra i titolari nell’allenamento di preparazione alla sfida di Copa del Rey in programma giovedì contro il Deportivo. Una scelta che conferma come, almeno per ora, Raspadori continui a essere pienamente coinvolto nel lavoro del gruppo, nonostante il mercato e le riflessioni sul suo futuro.
🇮🇹⚽️ Raspadori sigue con el grupo. Hoy está prevista una reunión con su entorno, para tomar una decisión definitiva, según los medios italianos.#Atleti #LaLiga #Fichajes pic.twitter.com/RckigR0nQ5
— Atlético de Madrid (@Atletico_MD) January 11, 2026
Un segnale che a Trigoria viene letto con attenzione: la Roma attende il suo sì, convinta di aver messo sul tavolo un progetto tecnico importante e un ruolo centrale nello scacchiere di Gasperini, ma i tempi continuano ad allungarsi.
La possibile titolarità in Copa del Rey aggiunge dunque un nuovo elemento alla vicenda. Da una parte, conferma che l’Atlético non ha ancora “tagliato” Raspadori; dall’altra, non cancella la sensazione che il giocatore stia valutando con estrema cautela il prossimo passo della sua carriera. La Roma aspetta, ma sa bene che il momento delle scelte è ormai arrivato.
LEGGI ANCHE – Raspadori-Roma, la risposta slitta ancora: accordo con agenti e Atletico, manca il sì del calciatore
Fonte: Marca.com
Virare su altro, Massara grande milanista. Va esonerato in tronco in questo momento.
I dirigenti non di esonerano. Peraltro vorrei capire che c’entra Massara se il giocatore che ha scelto Gasperini non è convinto di venire alla Roma.
Raspadori lo vuole Gasperini, non Massara che, fosse per lui, avrebbe già preso altro. Non gli accogliamo pure colpe che non sono sue (come la trattativa x Rios). Quanto a Raspadori mettiamo un punto e guardiamo oltre.
Passare oltre. D’altronde se non è convinto è meglio che stia in Spagna a mangiare la paella, anche perché questa sua indecisione me lo sta facendo diventare indigesto. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Ricominciamo col solito giochino anti-ds che ha portato a fare una brutta fine anche a Pinto e Ghisolfi.. è Gasperini che invece deve rendersi conto che non esistono solo Raspadori e Zirkzee e che è molto preferibile prendere Godts come ala e Mateo Pellegrino come punta che è già pronto per una big italiana oltre allo stesso Vaz, così l’attacco lo completiamo per davvero con gente più giovane, motivata e che non chiede la luna a livello di stipendio. Gasperini lo abbiamo preso per valorizzare giocatori giovani e sembra che abbia preso la sindrome di Mourinho..
mika godts e’ un calciatore mediocre, bravo in un campionato come quello olandese. Da noi sarebbe meglio di bailey e basta! Contro le big in Italia non struscia palla. È un altro che potrebbe fare bene al massimo contro squadre come lecce, pisa, parma e simili.
hai detto la verita e un vero milanista, ho avuto questo dubbio quando aveva fretta ha vedere Koné che questa fretta non aveva quando La ROMA a l’urgenza di un centra anti, Zirkzee dove a essere preso gia quando Amorim era l’allenatore dello United
sembra che Simeone cerchi di illudere Raspadori….così rinuncia alla Roma e poi rimane solo la Lazio……ne inventano tante ,lo faccio anch’io…( chissà).
Massara per favore vattene via da Trigoria
Qualcuno deve dire a Gasperini che c’è di meglio rispetto a Raspadori tipo Mika Godts.. tanto vale puntare lui che stare appreso a uno che si comporta uguale a Sancho
Oh raga, ma stiamo scherzando,
questo ha un problema con la Magica
altrimenti a quattro cucuzze e un posto
in squadra chiunque avrebbe giá accetato,
inoltre sapendo che in questo momento la Roma
ha bisogno urgente in quella zona del
campo.
Bisogna cambiare rotta rapidamente questo
tira e molla sa di trappola studiata a tavolino,
sotto traccia penso che ci sia lo zampino di
Conte che ha paura della Roma e lo vuole
riportare li.
Marco vuoi dirglielo tu? P magari gli vuoi pure consigliare la formazione per domenica prossima?
maeres contro le grandi avrei fatto un figurone meglio di Gasperini che a forza di mettere Dybala falso 9 ha perso tutte le partite.. Gasperini (che sta facendo miracoli con questa squadra buona fatta eccezione per l’attacco) ha visibilmente preso la sindrome di Mourinho.. A volte certi sogni degli allenatori diventano ciofeche assurde o per capricci sempre degli allenatori ci ritroviamo rimpianti giganteschi.. ricordo di Brescianini che Gasp ai tempi dell’Atalanta lo aveva strappato al Napoli che ha virato su McTominay (e loro festeggiano ancora quell’abbaglio di Gasperini) e lo stesso Gasperini un tempo bocciò Orsolini che è diventato ora pilastro del Bologna.. allenatori così “strani” come lo stesso Gasp, Mourinho, Conte e simili spesso possono sbagliare valutazioni che portano rimpianti ai rispettivi club e problemi nella loro stessa squadra.. Mourinho aveva bocciato gente come De Bruyne, Salah e Calafiori per dire e voleva gente come Abraham, Wijnaldum, Patricio e simili che, ognuno per situazioni diverse, ha pienamente deluso col tempo e sono stati un problema per la Roma..
Questo non viene si è capito.
E meno male va.
E basta co sto scarpone sopravvalutato!! Ci sono in giro giocatori più forti..
situazione grottesca..gestione da dilettanti…er poro mister ma che se può inventare…va sostenuto assieme alla squadra che stanno a fa miracoli a prescindere dalle qlt singole…il resto è da contesta..
A quindi se non vuole venire la colpa è di Massara ?
Sta all’Atletico e ci snobba è normale ragazzi. Il problema è che secondo me lui è scarso. c’è di meglio in giro a quei costi…
Di grottesco c’è solo il giornalismo sportivo italiano. Qui qualcuno ha scritto cose non vere perché quando c’è l’accordo tra le società non si è mai visto che un giocatore venga impiegato con il rischio infortuni. Quindi o non è vera la notizia dell’accordo o non è vera questa
Di pancia leggendo quello che scrivono i giornalai mi vien da dire ma stai dove stai…
Poi rifletto e provo ad usare la mia testa invece di farmi plagiare da ciò che leggo e arrivo alla seguente conclusione:
Il giocatore è il suo Entourage in due secondi hanno liquidato la Lazio con un no grazie.
Se lui non volesse venire alla Roma a avrebbe dato la stessa risposta alla prima chiamata.
Quindi dietro ci deve essere qualcos’altro.
Evidentemente l’atletico non ha ancora digerito l’offerta della Roma oppure Simeone lo vuole tenere in rosa.
Lui da professionista, per di più arrivato da poco e anche ben pagato, cosa dovrebbe fare? Non presentarsi agli allenamenti?
Guarda che sarebbe il mister che lo vuole, per la cronaca. State sempre a predicare di lasciar lavorare Gasperini in pace perché sa quel che fa salvo poi rompere le scatole se la linea della società non è quella che vi aggrada!
ma ancora aspettamo per una volta ha ragione lotito ma chi è maradona
Lotito non ha mai ragione. Mai.
Ma anche basta aspettare, per una questione di dignità.
Raspadori out….non lo voglio
E stica non ce li metti? A Trigoria si staranno strappando i capelli…
questo e meglio che non arriva ormai a roma si e scavato la fossa da solo perche o fa il fenomeno tutte le partite e uno ci passa sopra ma siccome non e un fenomeno alla pri.a partita sbagliata saranno c…i
Ma dai, basta, non lo voglio proprio vedere in giallorosso
Ancora appresso a questo?
Cambiare subito obiettivo, ci sta facendo perdere tempo.
ci piace farci prendere in giro è inutile
Ma cosa aspetti Massara a chiudere per qualche altro giocatore pure più forte??
Dobbiamo replicare la pagliacciata estiva?
Ma veramente vuoi fare perdere la pazienza a Gasperini??
Per quanto mi riguarda continuasse tranquillamente a mangia paella
magna tranquillo raspadò. spero non lo prendiamo. concordo con Sabatini al 100%
Che due c.
Boh, onestamente ed è una opinione assolutamente di “pancia”, se oggi non da una risposta saluterei e andrei su altro. Mi sembra una barzelletta, onestamente non capisco. Lasciamo stare le valutazioni e le considerazioni sul giocatore, ma questo essere indeciso, a parere mio, è un segnale non positivo e se deve venire controvoglia (si fa per dire eh) meglio puntare su altro.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Non viene di controvoglia, non viene proprio.
ma cosa ti vuoi aspettare da un ex scugnizzo e da un ex sbiadito. secondo il mio modesto parere, lasciare perdere
immediatamente e concentrarsi per altri
profili,sempre che siano graditi a gasp.
come ho già detto, per me, appena la roma molla, partenza per napoli.
sfr.
Continua dove sei
prendete Momo Salha 🎉🎉🎉
Se collabori a pagare 400.000 sterline a settimana si può fare. E poi perché non prendere un altro mancino che gioca a destra, bisogna solo trovargli una mattonella tra Soulé Dybala Baldanzi…
Ma io dico stessimo seguendo Maradona lo posso capire, ma siccome non è Maradona …a meno che le cifre che si leggono nn sono quelle che la Roma vorrebbe offrire…cioè al di sotto dei 3,5 milioni…ma d’altronde se lo vuole gasperini
Basta, non vuole venire. Cambiamo obiettivo, forse è proprio questo il problema
ha detto bene Sabatini venire alla AsRoma e un onore e lui l avrebbe subito cassato dai giocatori da prendere
io lo lascerei dov’è….caricato di troppe aspettative non è con Raspadoti che si fa il salto di qualità.
A Napoli partiva sempre dalla panchina e a Madrid non gioca quasi mai. può essere una buona riserva non di più
Io vorrei solo Zirkzee, per raspa’ uso la manina gratta gratta!!
Aspettamo sto campione. A Raspado’ fai con calma noi nun c’avemo fretta aspettiamo tutti figurati un fenomeno come te!!!
A me piace Raspadori mi è sempre piaciuto , ma farsi prendere per i fondelli da lui proprio no, da mo che lo avrei mandato a quel paese, purtroppo devo ripetermi Massara incompetente . Gasperini ha ragione in altre società non si sa nulla e i calciatori vengono annunciati noi stiamo facendo la fine che ha fatto la Lazio, perché come dice il suo presidente ci ha rifiutato così come sta rifiutando noi sta bene dove sta, Simeone sta facendo di tutto per non farlo venire da noi. Un signore diceva non vuoi venire bene morto un papa se ne fa sempre un altro , si chiude una porta e si apre un portone Sig.Massara svegliaaaaaaaa
Si è creato da solo una situazione avversa….anche se dicesse si i romanisti je hanno già le …..piene giustamente firei
che schifo
Pianemente coinvolto mi sembra un bel parolone, se lo fosse davvero avrebbe giocato anche in supercoppa e non sarebbe stato praticamente venduto dalla società. Poi l’allenatore finchè ce l’ha lo usa come meglio crede, anche Semenyo ha giocato due partite in Premier nonostante fosse già stato venduto al City
Mamma che nervi!
Ma davvero ancora stiamo aspettando la risposta di questo mediocre giocatore???????Massara dimettiti
Non dico che la Roma, almeno allo stato attuale, in futuro chissà, è al pari di Real, Barcellona, City, ecc., ma comunque è una squadra che negli ultimi anni ha sempre ben figurato in campo internazionale, mi sembrerebbe giusta rispettarla con risposte chiare e decise. Se vuol venire o rimanere all’Atletico lo dica subito, anche se per me, visto soprattutto il comportamento, sta bene dove sta!
lasciatelo dov’è panchina al Napoli panchina all’Atletico in più vuole 4 milioni sarà un accollo fino alla scadenza del contratto e possibile che non ci sia un’altro piano di riserva
Bella mossa di Simeone…proprio da laziale! Vuol far vedere che fa parte del progetto Atletico!
Nè Zirkzee, nè quest’altro: fallimento totale. Ora vediamo se c’è un piano B o, come temo, rimaniamo con un pugno di mosche.
Stai a fa un figurone massà
ma basta…. vergogna….
C’è un limite a tutto, lasciamolo là dove sta, a sistemare l’armadietto di Julián Álvarez.
Questa situazione va bene il pri.o luogo a noi. Devono arrivare al 30/31 gennaio per raccogliere qualche esubero. È chiaro da giorni. Ma più uno lo dice, meno ci entra in testa. A Gasperini va bene così. Ormai si è arreso. Farà con quello che avrà
Viene o non viene a me non fa ne caldo ne freddo tanto sarebbe la solita pippa al sugo premesso questo dico ma na scrivania a Sabatini non se po da? È possibile che la Lazio li vende e se li fa strapagare e massara non riesce a vende manco un kg de pane?possibile che nel calcio ce sia solo raspadori? Ma pesca 4 ragazzini uno pe ruolo che co li sordi de raspadori ce li piji
Titolo: Raspadori fumata bianca : gli utenti scrivono, bravo jack sei grande e quello che ci voleva per la Roma , se lo ha scelto Gasp mi fido ciecamente… lotirchio sta a rosica.
Titolo: Raspadori tergiversa( cosa ormai nota da sempre visto che il suo entusiasmo di venire a Roma non si è mai palesato) : gli utenti (quelli che lo lodavano precedentemente) scrivono, ma chi te vole, basta con questo, Massara vattene, ha fatto 6 gol in 2 anni, ce famo er brodo, c’ ha (addirittura) ragione lotirchio.
Sembra un po di leggere la questione Gasperini con fiele e veleno sputato contro in ogni circostanza e che ora é l’ idolo di quelli che lo vituperavano a Bergamo ed in insultava quei pochi di noi che speravano fortemente che sarebbe diventato il nuovo allenatore della Roma.
Conclusioni su Raspadori, si siamo tutti stufi dell’ atteggiamento di uno che non fa la differenza pur essendo migliore di tutti quelli che abbiamo soulé a parte… il che la dice lunga. Se non arrivasse dispiace sempre per il mr che fa i miracoli e che è stato potrebbe essere stato preso in giro sul terzo nome da lui fatto e che non arriverebbe. Il problema non è quindi la bravura di raspadori ma la lentezza nelle trattative che spesso naufragano. Preoccupano anche i piani b di Massara perché per quello visto nel mercato estivo sono stati più dannosi che altro. Senza dimenticare zirkzee che nel momento in cui si aspettava a trigoria é finito nel dimenticatoio. L’ allenatore, il migliore in Italia, purtroppo non è suffragato da un management all’ altezza e questo duole dato che si poteva veramente organizzare con un po’ di lungimiranza in più un qualcosa di entusiasmante.
Massara o lo stesso Friedklin dovrebbero fare chiarezza su situazione grottesca. Gasperini ha fatto capire che la comunicazione della società fa acqua e non fa altro che ridicolizzare il lavoro dei DS, ogni anno la stessa storia. Trattative raccontate minuto dopo minuto al solo scopo di far passare la Società come incapace. Sembra fatto apposta
La Roma dovrebbe fare un comunicato ufficiale in cui dichiara che Raspadori non è più un obiettivo di mercato in quanto non ha mostrato alcun interesse a vestire la maglia giallorossa. Vogliamo solo giocatori motivati e orgogliosi di far parte della A. S. Roma. Punto
sto leggendo che in un eventuale scambio di giocatori sull’asse Roma Firenze, cioè Baldanzi in viola e Fortini (panchinaro) da noi…………il 19enne di Lucca non sarebbe convinto di trasferirsi alla corte di mister Gasperini: SIAMO ORMAI ALLA FOLLIA PIÙ’ TOTALE
Secondo me viene Chiesa. Purtroppo.
Basta… co sto viziato…
ma non possiamo prendere Pellegrino del Parma?
le cose sono due..o Gasperini ha ribadito a Ds e società che le sue prime due scelte sono categoricamente Zirkee e Raspadori ed allora avrebbe un senso questo attendere!perché si avrebbe l intenzione di soddisfare il mister al 100%.altrimenti siamo ai dilettanti allo sbaraglio!ha detto bene Sabatini..un giocatore come Raspadori che si tentenna così manco fosse Messi..da mollare subito e virare altrove.devi sempre avere dei piani b già pronti
Capisco che sia una espressa richiesta del Mister ma…basta!
Non vuol venire? Bene virare urgentemente su di un’altro prospetto.
Non prendiamocela sempre con il DS…ricordiamoci anche le impuntature di questa estate del Mister per giocatori spariti nei loro nuovi club…non dimentichiamo prima di lapidare il DS.
Sempre Forza Roma
Almeno per quanto riguarda la dignità e la serenità di noi tifosi, proporrei che NON siano più pubblicati articoli su Raspadori fino a che non arrivi la conferma del suo (molto eventuale) acquisto mediante comunicato della società.
Se ne gioverebbero tutti: tifosi, media (ai fini della credibilità di eccessiva compertura da a voci che non sono vere notizie, date in un succedersi di poche ore, e contraddittorie o strettamente ripetitive); inoltre, e non secondariamente, ne guadagnerebbe l’immagine della società: l’aspetto reputazionale conta non poco per poter utilmente agire sul mercato, oggi e nel futuro.
Massara non è tipo risoluto e questo lo sapevamo ma che sia diventato lo zimbello di calciatori e procuratori di mezza Europa è sconfortante..
A questo punto (anzi avrebbe dovuto farlo prima) dovrebbe essere la Roma a mettere un punto: stasera alle 20 te telefono e me dici si o no, prendi o lasci…
Se è vero che pure il Gasp si è speso nella trattativa chiamando Raspadori e lui continua a riflettere, dovrebbe essere lo stesso allenatore a metterci una pietra sopra, almeno io farei così.
ma basta accanalo lassa perde ancora stai appresso a questo
ORA BASTA!!!
Si stanno facendo prendere in giro da questo normalissimo giocatore. E Simeone è della lanzie. Fatevi dire di si e poi lasciateglielo. Sensi a questo punto l’avrebbe fatto
Forza Roma
Personalmente non do alcuna colpa a Massara,in quanto ha fatto tutto quello che c’era da fare.
Esiste anche un codice etico della Società che va applicato in questo caso, per un giocatore appena discreto che non merita tutta questa riverenza.
Con tutta questa superbia ,Raspadori rischia di diventare una mela marcia dello spogliatoio.
Fossi in Massara, delle contumelie dei tifosi e loro assimilati, me ne fregherei altamente.
Conta in primis la dignità e l’onore dell’ As Roma,poi viene tutto il resto.
Se uno non è convinto bisogna costringerlo? Per fortuna ce ne sono tanti di calciatori anche più bravi. Bisognerebbe però conoscerli. Se salta raspadori ci proveremo per chiesa. D’altronde l’obiettivo è spendere tanti soldi per zavorre rotte (chiesa) o per calciatori che in italia hanno fallito (raspadori). Per raspadori però il dubbio che con Gasp possa fare bene c’è, invece chiesa è un sicuro fallimento.
basta con questa pagliacciata, non servono questi giocatori che x accettare una squadra come la Roma ci devono pensare tutto questo tempo… firma x la Lazio…Massara muoviti a prendere un attaccante la squadra c’è e stiamo ancora li sopra….. un attaccante è un esterno e possiamo sicuramente giocare la con tutti…dai Massara
ma perché devo vedermi sta faccia da prima comunione sul nostro sito e leggere che deve decidere?! questo proprio non lo voglio
uno striscione per massara allo stadio no vero?
Concordo pienamente con Gasperini, che ieri ha chiarito, se c’era bisogno, il motivo del suo disappunto dopo la partita di Lecce.
Il mercato della Roma è tutto una gran chiacchiera senza nessuna sostanza. Massara mi sembra in letargo, va appresso con flemma beata a nomi dati in pasto ai media quando la trattativa sta ancora a “carissimo amico…”, si fissa come Thiago Pinto su tiremmolla stucchevoli con giocatori che meritano un decimo dell’attenzione dedicata, è incapace di muoversi su piste parallele che consentano di chiudere subito su un’alternativa quando il primo obiettivo fallisce.
Alla fine, proprio come Thiago Pinto, porta a Roma rottami inutili raccattati l’ultimo giorno, tipo Bailey o Maitland-Niles ecc.
Ma cosa dobbiamo ancora soffrire prima di avere un direttore sportivo finalmente scaltro, che conosce giocatori e agenti, e si muove rapidamente e nell’ombra ? A me sembra che molte squadre ce l’abbiano, non è una rarità. Mi sembrano più una triste rarità quelli che arrivano a Trigoria a farci venire il sangue amaro.
“Si fissa come Thiago Pinto su tiremmolla stucchevoli con giocatori che meritano un decimo dell’attenzione dedicata, è incapace di muoversi su piste parallele che consentano di chiudere subito su un’alternativa quando il primo obiettivo fallisce” Dispiace per chi la pensa diversamente ma mi trovi pienamente d’accordo. Capisco che non ci siano soldi e si voglia accontentare il Mister a tutti i costi. Ma il voler continuare su questa strada, senza avere delle alternative a portata di mano, mi da l’impressione che Massara non abbia una cosi’ vasta conoscenza. Il dubbio mi è venuto quando ha ceduto all’offerta del sivigliano
raspadori puoi anche rimanere a balla’ er flamenco co du nacchere…come li go’ che hai fatto quest’anno…
che figuraccia che sta facendo sto fenomeno…..
non é mica Maradona!…
spero non venga, co quella faccia che se ritrova sta bene altrove!
B
grottesco…stiamo a fare la stessa fine di Sancho….ovvero cerino in mano…accannare immediatamente e focalizzarsi sulle trattative possibili. Vedo Massara perdersi dietro affari improbabili (non che Raspadori non sia alla nostra portata intendiamoci, ma se non vuol venire sta benissimo dove sta), mi sembra manchi in po’ nella lettura delle situazioni, in reattività, suvvia se questo vuole venire o no non possiamo metterci 10 giorni a capirlo, in questo quoto al 100%, uno che ha tanti dubbi non lo prenderei mai… vabè poi sicuramente non sappiamo tutto…ma la realtà è che ancora la casella è vuota. Svejaaaa
VORRA DIRE che virreremo in un altro profilo più giovane…
e basta con questo. ..
Premesso che che nessuno meglio del mister puo sapere cosa Raspadori potrebbe dare alla Roma, a me personalmente non convince e se poi pure lui non e’ convinto lasciamo proprio perdere.
Occhio che ci incartiamo di nuovo.
Direi anche poco educato oltre che un giocatorino
Aggiungo anche che, dopo questo tira e molla, qualora il giocatore arrivasse alla Roma dovrebbe rispondere sul campo, presto e bene, a suon di prestazioni, perché il suo atteggiamento credo non stia piacendo a nessun tifoso giallorosso e tanti di noi hanno il brutto difetto di avere la memoria lunga.
Ha ragione Lotito ma chi si crede di essere Maradona? Fossi in Massara non aspetterei più. Gli direi resta dove sei. Sta a fa’ il prezioso.
sta bene a fare la panchina a Madrid tanto c’è abituato. Alla Roma non sposta niente. Massara dimissioni è riuscito ad indebolire la squadra dello scorso anno.
ancora bisogna aspettare sto panchinaro????
so stato bono fino ad ora mo basta rimani do stai perché se vieni o segni a ripetizione o i fischi li prendi uno a uno finché non diventano dispari
Tanto nn risponderà, starà aspettando che il Napoli vende qualcuno per tornare là ….. è bip caso di andare su un altro obiettivo, se c’è!!!!
Vogliamo aspettare fino al 31 gennaio che questo fenomeno si decide?
ma non pensate che possa essere Simeone a non volerlo mollare???
sapientoni.
Pappagone si è mosso come un gastropode senza avere il si del giocatore . Erano mesi che il Mister chiedeva giocatori. nessun piano B . poi capisci perchè lo hanno silurato sia da milan che da rennes. non ci provate a parlare dello scudetto del milan opera sua, che lo sanno pure i pesci che i giocatori li sceglieva maldini
se invece di perdere tempo co st’individuo avessimo lavorato su Godt probabilmente l’esterno sinistro che chiede Gasperini sarebbe già a Trigoria
Non avete capito che Simeone non vuole che va allq Roma l allenatore è laziale 🫣
È veramente un soggetto veramente di poco conto…. non può una riserva, cioè un giocatore di seconda scelta, permettersi il lusso di tenere in sospeso una squadra di prima fascia come la Roma, quasi dovesse fare una concessione… Anche Sabatini ha detto che non lo avrebbe mai preso per il suo comportamento. Ma. se non lo vuole proprio nessuno..Gioca nella Nazionale, peraltro sempre come riserva della riserva, giusto perché questa è la Nazionale italiana più scarsa di tutti i tempi. Ma fatti una vita…
Io invece di correre dietro a speculazioni giornalistiche che vanno avanti da un mese mi atterrei a quello che ha detto il DS: è un momento decisivo, o si o no: sono propenso a credere più a lui che a pennivendoli che vanno a simpatia…
Basta co sto Napoletano.
Andare su altri profili.
Abbiamo parlato anche troppo di lui
è palese che sta aspettando fino all’ultimo altro (Milan?) stoppare con decisione la trattativa e virare su altro (con quel budget e l’ingaggio proposto c’è altro e di meglio)
Viriamo su Cambiaghi del Bologna o altro proverei a prendere l’altro Konè del Sassuolo a centrocampo e Pellegrino del Parma è grezzo ma ha del potenziale ricorda Batistuta appena arrivato in Italia purtroppo questo è il mercato di gennaio
questo ormai pure se arrivasse domani sarebbe fischiato già in aeroporto
Se tutto questo è vero direi che può bastare, prendere subito un’altro e soprattutto prendere subito un attaccante
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.