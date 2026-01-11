LIVE! Conferme sull’interesse per Malen: contatti con l’Aston Villa, può arrivare in prestito con diritto di riscatto

ORE 18:10 – Biafora: “Confermato l’interesse per Malen”
Arrivano conferme sull’interesse concreto della Roma per Donyell Malen, 27 anni, attaccante olandese dell’Aston Villa. Il giocatore, attaccante che può giocare sia da punta centrale che da esterno offensivo, può partire in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo.
LEGGI ANCHE – Telenovela Raspadori, AS rivela: “Jack sta aspettando il Napoli”
……
Il rallentamento sul fronte Zirkzee, con il Manchester United che per ora ha chiuso a qualsiasi uscita, sta spingendo Massara a valutare soluzioni alternative.
L’obiettivo è chiaro: trovare un attaccante in grado di dare subito un contributo, possibilmente con una formula sostenibile. Ed è in questo contesto che, come riferito da Alfredo Pedullà, la Roma ha effettuato un primo sondaggio per Donyell Malen, classe 1999.
L’attaccante olandese non è considerato intoccabile e una sua partenza non viene esclusa, soprattutto di fronte a un’operazione impostata su prestito con diritto di riscatto, formula che i giallorossi stanno privilegiando in questa fase del mercato.
LEGGI ANCHE – Sabatini: “Raspadori? Troppo tempo per pensarci, non lo prenderei mai”
Fonte: alfredopedulla.com
di Malen in peggio…ma quante ne stanno a scrive?!
già di Malen ce ne abbiamo tanti …..lassa perde
Ora si che prende corpo il mercato della Roma. Le solite, terrificanti, occasioni. Non sarà lui, è ancora presto.
Avanti un altro signori, avanti un altro! Chiacchiere e distintivo solo chiacchiere e distintivo!!
Annamo bene… 😱
Servono giocatori pronti e no baily2
chi è?
Appunto, spunta Malen…
Ogni giorno spunta qualcuno.
A noi servono giocatori, non rose o ciclamini.
E’ anche vero che bisogna andarci piano con le notizie, ma resta il fatto che gli obiettivi che ti sei prefissato, tra novembre e dicembre devi averli presi, per averli a disposizione a gennaio.
Siamo entrati nella fase calda del campionato.
FRS
Con i prestiti con diritto di riscatto al massimo ti accatti qualche scappato di casa il 31 gennaio.
Malox+Brufen.
Non ce posso crede massara è tornato da chi gli ha rifilato il pacco bailey.Qualcuno lo fermi.
Tutti i peggio panchinari li stiamo contattando noi, il bello è che fanno pure i ciceri per venire alla Roma, ma se abbiamo un po’ di dignità,dobbiamo fargli capire che la Roma è un punto di arrivo e non di partenza!
Raga è un 1,76. pe fa la punta centrale anche no
shomurodov lo rimpiango, due bronzi di riace che nessuno vuole
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.