LIVE! Conferme sull’interesse per Malen: contatti con l’Aston Villa, può arrivare in prestito con diritto di riscatto

14
132

ORE 18:10 – Biafora: “Confermato l’interesse per Malen”

Arrivano conferme sull’interesse concreto della Roma per Donyell Malen, 27 anni, attaccante olandese dell’Aston Villa. Il giocatore, attaccante che può giocare sia da punta centrale che da esterno offensivo, può partire in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo.

LEGGI ANCHE – Telenovela Raspadori, AS rivela: “Jack sta aspettando il Napoli”

……

Il rallentamento sul fronte Zirkzee, con il Manchester United che per ora ha chiuso a qualsiasi uscita, sta spingendo Massara a valutare soluzioni alternative.

L’obiettivo è chiaro: trovare un attaccante in grado di dare subito un contributo, possibilmente con una formula sostenibile. Ed è in questo contesto che, come riferito da Alfredo Pedullà, la Roma ha effettuato un primo sondaggio per Donyell Malen, classe 1999.

L’attaccante olandese non è considerato intoccabile e una sua partenza non viene esclusa, soprattutto di fronte a un’operazione impostata su prestito con diritto di riscatto, formula che i giallorossi stanno privilegiando in questa fase del mercato.

LEGGI ANCHE – Sabatini: “Raspadori? Troppo tempo per pensarci, non lo prenderei mai”

Fonte: alfredopedulla.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteLIVE! Telenovela Raspadori, AS: “Jack sta aspettando il Napoli”. Moretto: “Non c’è ancora il sì alla Roma” (VIDEO)

14 Commenti

  8. Appunto, spunta Malen…
    Ogni giorno spunta qualcuno.
    A noi servono giocatori, non rose o ciclamini.
    E’ anche vero che bisogna andarci piano con le notizie, ma resta il fatto che gli obiettivi che ti sei prefissato, tra novembre e dicembre devi averli presi, per averli a disposizione a gennaio.
    Siamo entrati nella fase calda del campionato.
    FRS

  12. Tutti i peggio panchinari li stiamo contattando noi, il bello è che fanno pure i ciceri per venire alla Roma, ma se abbiamo un po’ di dignità,dobbiamo fargli capire che la Roma è un punto di arrivo e non di partenza!

  15. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome