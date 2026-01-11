LIVE! Conferme sull’interesse per Malen: contatti con l’Aston Villa, può arrivare in prestito con diritto di riscatto

ORE 18:10 – Biafora: “Confermato l’interesse per Malen”

Arrivano conferme sull’interesse concreto della Roma per Donyell Malen, 27 anni, attaccante olandese dell’Aston Villa. Il giocatore, attaccante che può giocare sia da punta centrale che da esterno offensivo, può partire in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo.

Il rallentamento sul fronte Zirkzee, con il Manchester United che per ora ha chiuso a qualsiasi uscita, sta spingendo Massara a valutare soluzioni alternative.

L’obiettivo è chiaro: trovare un attaccante in grado di dare subito un contributo, possibilmente con una formula sostenibile. Ed è in questo contesto che, come riferito da Alfredo Pedullà, la Roma ha effettuato un primo sondaggio per Donyell Malen, classe 1999.

L’attaccante olandese non è considerato intoccabile e una sua partenza non viene esclusa, soprattutto di fronte a un’operazione impostata su prestito con diritto di riscatto, formula che i giallorossi stanno privilegiando in questa fase del mercato.

Fonte: alfredopedulla.com