CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 11 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:40 – Wesley, nessuna cessione a gennaio

Wesley (22) continua a brillare nella Roma di Gasperini e dal Brasile rilanciano l’interesse del Manchester City e una possibile offerta a gennaio, ma dall’entourage del classe 2003 arriva la smentita: “Nessuna cessione nella sessione invernale”. Voci respinte, almeno per ora. (Il Messaggero)

Ore 10:30 – Zirkzee congelato: United irremovibile

Massara sembra aver perso le speranze per Joshua Zirkzee (24): “Lo United ha chiuso ogni discorso. Con il cambio di allenatore non vogliono fare movimenti ed è difficile che cambino idea”. Per la Roma pista praticamente ferma e ds a caccia di alternative. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Vaz, dialogo aperto col Marsiglia

Massara frena su Robinio Vaz (19): “Grande talento, ma non credo che il Marsiglia se ne privi”. In realtà i contatti vanno avanti: Benatia e Massara parlano, Vaz non vuole rinnovare e l’OM deve venderlo. Richiesta 30 milioni, possibile chiusura a 20-22 salvo inserimento di una big di Premier. (Gazzetta dello Sport)

Ore 09:40 – Altri nomi sul taccuino: Giovane e Gudmundsson

La Roma non si ferma a Raspadori e Vaz: restano monitorati anche Giovane (22) dell’Hellas Verona e Albert Gudmundsson (28) della Fiorentina come soluzioni alternative in avanti. (Il Messaggero)

Ore 08:30 – Dragusin, sì del giocatore ma non del Tottenham

Nuovi contatti con l’agente del difensore. Dragusin (23) apre alla Roma, ma il Tottenham spinge per la cessione a titolo definitivo e non per il prestito. (Il Messaggero)

Ore 08:00 – Raspadori, oggi la risposta finale

“Oggi o mai più”. La Roma aspetta il sì o il no definitivo di Giacomo Raspadori (25). Massara confida in una risposta positiva entro stasera: l’accordo con l’Atletico è già chiuso, contratto pronto fino al 2030 in caso di riscatto e ingaggio da 3,6 milioni. Gasperini lo aspetta. (Gazzetta dello Sport, Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…