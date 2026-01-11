FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 11 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – I voti dei giornali: Soulé illumina, Tsimikas stecca
Matias Soulé è il migliore in campo con una media voto di 7,36: “Quando si accende è un bel vedere: dribbling, piroetta e tiro. Nella ripresa è semplicemente decisivo” (Il Messaggero). Alle sue spalle Manu Koné (7,00), dominante in mezzo al campo, e Mile Svilar (6,78), ancora decisivo: “Un nuovo santo per il 10 gennaio, salva il risultato due volte” (Corriere dello Sport). Tra i peggiori spicca invece Tsimikas (5,14), in grande difficoltà sulla corsia. Sotto tono anche Ferguson (5,57). Gasperini promosso (7): “In un periodo complicato sta dando quel qualcosa in più che ci si aspetta dai grandi allenatori” (Il Tempo).
Ore 8:45 – Con Gian Piero zero pareggi tra A ed Europa
Ancora una vittoria, ma soprattutto ancora niente pareggi per Gian Piero Gasperini. Tra campionato ed Europa League finora sono infatti ben 26 le partite della Roma senza mai una X. Una serie che sale addirittura a 32 gare di fila. L’ultimo pareggio dei giallorossi, quindi, risale al 13 aprile scorso, l’1-1 nel derby con la Lazio. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Matias, che bravo: lui e Lamine Yamal hanno un record
Matias Soulé è stato determinante su entrambe le reti della Roma con assist e gol. Tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, soltanto lui e Lamine Yamal del Barcellona hanno preso parte ad almeno 10 gol (sei gol più quattro assist per l’argentino) in ciascuna delle ultime tre stagioni dei cinque maggiori campionati europei. Il numero 18 della Roma è anche uno dei tre giocatori ad avere preso parte ad almeno 10 gol negli ultimi tre campionati con Christian Pulisic e Lautaro Martinez. (Gazzetta dello Sport)
Nel primo tempo hanno steccato tutti, imbarazzanti veramente, anche perchè il Sassuolo ha fatto grandi risultati fuori casa, quindi dufficile come sempre. Ma il secondo tempo è stato favoloso e con gli inserimenti di Wesley e Rencsh, tutta un altra cosa.
Rensch ha giocato 4 minuti… ma almeno l’hai vista la partita?
Nel secondo tempo siamo usciti fuori atleticamente e Wesley, che era anche fresco, è stato devastante.
Rensch ha giocato pochi minuti..
Anche Elsharawy è entratobbene e con Wesley tutta la fascia sinistra è diventata pericolosa.
Nel primo tempo l’accoppiata Ferguson e Tsimikas sulla sinistra non aveva creato nulla.
Non avevano feeling. Ferguson voleva il lancio lungo ed il greco glielo faceva corto e cosi via..
Entrambi non sono giocatori da Champions.
Reusch è entrato tardi. Peccato per il fuorigioco perché il gol di Stephan era bellissimo.
Rench non ha praticamente giocato. Migliore in Campo, a mio parere Dybala, seguito da Kone e Elsha , poi Pisilli ed infine Soulè.
Tsimikas, veramente una delusione e io che a inizio campionato avevo pensato, vedendo i filmati su Internet, a un grande acquisto (anche se in prestito secco). Probabilmente ha, da tempo, iniziato la fase discendente. Sinceramente preferirei che lo rimandassero indietro e invece magari si può creare spazio per una nuova alternativa giovane (peggio di lui, non può fare).
soule manca contro le squadri forti, per adesso questo è il suo limite. però è in crescita , lenta e costante. con gasp può fare il salto che tutti ci aspettiamo
tsimikas gli scarpini non li toglie… li sbuccia!
mai piu l’inutile segno X.
The Greek player must continue will be given an addition to the team
