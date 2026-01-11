FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 11 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – I voti dei giornali: Soulé illumina, Tsimikas stecca

Matias Soulé è il migliore in campo con una media voto di 7,36: “Quando si accende è un bel vedere: dribbling, piroetta e tiro. Nella ripresa è semplicemente decisivo” (Il Messaggero). Alle sue spalle Manu Koné (7,00), dominante in mezzo al campo, e Mile Svilar (6,78), ancora decisivo: “Un nuovo santo per il 10 gennaio, salva il risultato due volte” (Corriere dello Sport). Tra i peggiori spicca invece Tsimikas (5,14), in grande difficoltà sulla corsia. Sotto tono anche Ferguson (5,57). Gasperini promosso (7): “In un periodo complicato sta dando quel qualcosa in più che ci si aspetta dai grandi allenatori” (Il Tempo).

Ore 8:45 – Con Gian Piero zero pareggi tra A ed Europa

Ancora una vittoria, ma soprattutto ancora niente pareggi per Gian Piero Gasperini. Tra campionato ed Europa League finora sono infatti ben 26 le partite della Roma senza mai una X. Una serie che sale addirittura a 32 gare di fila. L’ultimo pareggio dei giallorossi, quindi, risale al 13 aprile scorso, l’1-1 nel derby con la Lazio. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Matias, che bravo: lui e Lamine Yamal hanno un record

Matias Soulé è stato determinante su entrambe le reti della Roma con assist e gol. Tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, soltanto lui e Lamine Yamal del Barcellona hanno preso parte ad almeno 10 gol (sei gol più quattro assist per l’argentino) in ciascuna delle ultime tre stagioni dei cinque maggiori campionati europei. Il numero 18 della Roma è anche uno dei tre giocatori ad avere preso parte ad almeno 10 gol negli ultimi tre campionati con Christian Pulisic e Lautaro Martinez. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…