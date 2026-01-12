Raspadori non risponde, Massara si stufa: decisione oggi o addio

Il tempo è quasi finito e a Trigoria la pazienza si sta esaurendo. Giacomo Raspadori continua a tentennare e la Roma, che sul suo nome ha costruito una parte importante del mercato offensivo, inizia apertamente a perdere fiducia. La sensazione è chiara: l’attaccante sta prendendo tempo, troppo, e questo sta innervosendo – non poco – Ricky Massara.

Il quadro, sulla carta, è difficilmente migliorabile. La Roma ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto già fissato a 18,5, ha garantito al giocatore centralità tecnica e continuità, assicurando che il riscatto verrebbe esercitato a giugno, e si è spinta fino a offrire un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro a stagione. Più di così, oggettivamente, era complicato fare.

Eppure Raspadori non ha ancora detto sì. Anzi, i suoi dubbi sembrano aumentare. A Trigoria faticano a comprendere una situazione che appare paradossale: la Roma gli garantirebbe ciò che lui stesso ha sempre chiesto, ovvero minuti, ruolo e fiducia, mentre l’attaccante starebbe valutando seriamente un ritorno al Napoli, la stessa squadra lasciata pochi mesi fa proprio per lo scarso spazio trovato. Una scelta che viene letta come una questione personale, forse di comfort, ma che non cambia la sostanza: i giallorossi non possono aspettare in eterno.

C’è poi un altro elemento che pesa, ed è forse il più fastidioso. La Roma ha ormai la sensazione di essere diventata una soluzione di riserva, se non addirittura la terza opzione. Il primo desiderio di Raspadori resta quello di continuare all’Atletico Madrid, dove però le certezze tecniche sono poche. Subito dopo c’è l’ipotesi Napoli, legata a scenari ancora tutti da chiarire. Solo in terza fila, a questo punto, sembrano esserci i giallorossi, che nel frattempo hanno messo sul tavolo tutto ciò che potevano.

Da qui il nervosismo di Massara. Il direttore sportivo aspetterà ancora poche ore, al massimo fino alla fine della giornata, anche perché l’agente del giocatore è atteso oggi a Madrid proprio per un confronto decisivo. Ma il messaggio è ormai chiaro: serve una risposta immediata. Se non arriverà, la Roma è pronta a mollare definitivamente la presa e a voltare pagina. Perché il mercato non aspetta, e a Trigoria la sensazione di essere una scelta di ripiego non è più tollerabile.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport