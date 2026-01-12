Raspadori non risponde, Massara si stufa: decisione oggi o addio

Il tempo è quasi finito e a Trigoria la pazienza si sta esaurendo. Giacomo Raspadori continua a tentennare e la Roma, che sul suo nome ha costruito una parte importante del mercato offensivo, inizia apertamente a perdere fiducia. La sensazione è chiara: l’attaccante sta prendendo tempo, troppo, e questo sta innervosendo – non poco – Ricky Massara.
Il quadro, sulla carta, è difficilmente migliorabile. La Roma ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto già fissato a 18,5, ha garantito al giocatore centralità tecnica e continuità, assicurando che il riscatto verrebbe esercitato a giugno, e si è spinta fino a offrire un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro a stagione. Più di così, oggettivamente, era complicato fare.
Eppure Raspadori non ha ancora detto sì. Anzi, i suoi dubbi sembrano aumentare. A Trigoria faticano a comprendere una situazione che appare paradossale: la Roma gli garantirebbe ciò che lui stesso ha sempre chiesto, ovvero minuti, ruolo e fiducia, mentre l’attaccante starebbe valutando seriamente un ritorno al Napoli, la stessa squadra lasciata pochi mesi fa proprio per lo scarso spazio trovato. Una scelta che viene letta come una questione personale, forse di comfort, ma che non cambia la sostanza: i giallorossi non possono aspettare in eterno.
C’è poi un altro elemento che pesa, ed è forse il più fastidioso. La Roma ha ormai la sensazione di essere diventata una soluzione di riserva, se non addirittura la terza opzione. Il primo desiderio di Raspadori resta quello di continuare all’Atletico Madrid, dove però le certezze tecniche sono poche. Subito dopo c’è l’ipotesi Napoli, legata a scenari ancora tutti da chiarire. Solo in terza fila, a questo punto, sembrano esserci i giallorossi, che nel frattempo hanno messo sul tavolo tutto ciò che potevano.
Da qui il nervosismo di Massara. Il direttore sportivo aspetterà ancora poche ore, al massimo fino alla fine della giornata, anche perché l’agente del giocatore è atteso oggi a Madrid proprio per un confronto decisivo. Ma il messaggio è ormai chiaro: serve una risposta immediata. Se non arriverà, la Roma è pronta a mollare definitivamente la presa e a voltare pagina. Perché il mercato non aspetta, e a Trigoria la sensazione di essere una scelta di ripiego non è più tollerabile.
LEGGI ANCHE – Sabatini: “Raspadori? Troppo tempo per pensarci, non lo prenderei mai”
Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport
che situazione ridicola.
❤️🧡💛
Direi e’ anche pericoloso farlo venire ,dopo tutta sta tarantella al primo stop sbagliato….
La colpa di tutte queste chiacchiere sta succedendo a Roma sponda giallorossa. Invece di sviare giornalai e affini si agisce al contrario. Io penso che l’incazzatura che ha avuto Gasperini sia rivolta proprio a Massara che candidamente si fa intervistare e rivela addirittura tempi e gli obbiettivi di mercato…. Tutto ciò non mi sembra normale……
Ultime 288 ore decisive!
Io aspetterei la sua risposta e quando finalmente si decida per il si gli risponderei “ah, Raspadori? No, grazie, non ci servi, gentilissimo comunque. SAluti alla famiglia”.
Sarebbe fantastica una cosa del genere!
il mio timore in realtà non è che non riesce a prendere raspadori….ma le altre scelte altrimenti non si capisce perché non lo molla
Sembra chiaro che non vuole venire, è certo che non lo vogliamo più (almeno io che ero contento venisse). Avanti il prossimo.
una volta diamo ragione a Lotito…..stiamo aspettando Maradona?….siamo la Roma noi
Io altro tempo non l’avrei concesso per una questione di correttezza. Non mi hai dato risposta? Rimani dove sei.
aspettiamo fino a fine mercato,lui dice di no ,e la società ha trovato la scusa
Massara aspetta fino a stasera.
Se entro domani sera non avrà avuto risposta,
dopodomani sera smetterà di aspettare,
e giovedì sera inizierà a cercare un alternativa.
Poi inizierà ad aspettare la risposta dell’alternativa.
ma davvero stiamo ancora appresso a questo? ma anche basta…
Mah, a pelle direi che è meglio lasciar stare. Senza voler essere offensivo, qualcosa di meglio si può trovare e sicuramente più contento di venire alla Roma.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
venti giorni per capire se viene o no facciamo ridere tutti. non è in grado massara punto.
Io lo avevo mollato da una settimana. Restasse pure sereno a Madrid a fare la riserva.
Nn ci credo che ancora aspettiamo questo qua. Ormai anche se venisse, già è andato di traverso a tutti. Non è Ronaldo, lo dovremmo pagare troppo (e poi ci lamentiamo degli stipendi alti di Pellegrini ecc) e ci schifa pure. Ma stesse ndo sta o abbassa al… Vesuvio
Per lui è una scelta di ripiego e allora cosa si aspetta ? Il fatto è che l’orgoglio e la dignità non albergano nel mondo del calcio.
Sto raspadori si crede di essere Messi. Ha ragione Sabatini, dovevamo lasciarlo marcire in panchina all atletico, alla Roma ci si viene con voglia non così, che se ne restasse in panchina. Sembra come se la Roma sia una squadretta che si deve salvare. Un conto ti chiama il Verona (con tutto il rispetto) ma qui è la Roma che ti chiama a fare il TITOLARE e ci devi pensare…. queste prime donne non ne vogliamo più. Ciao Ciao, anzi Adios Raspadò, godrò nel caso della tua non convocazione in nazionale. Te lo meriteresti…
Siamo al sesto/settimo ultimatum. Saranno decisive le prossime 24 ore.
Raspa, magna tranquillo !!!
Un miliardo di volte meglio il faraone con mezza gamba. Almeno ci mette il cuore. Che tornasse dai pulcinella. Non lo voglio, non lo tiferò anzi gli auguro dissenteria ogni santo venerdi fino alla domenica a mezzanotte
Ogni limite ha una pazienza (Cit. Toto’)
Ancora… ma basta pure su
Non siamo il ripiego per nessuno
grazie Friedkin grazie Massara ci state riempiendo di ridicolo quando anche lotito ha detto che Raspadori non è nessuno.
società ridicola come ai tempi di Mourinho.
L’AS Roma sta in piedi grazie a Gasperini.
Tutti lo dicono tutti lo sanno tranne questo sito che per evitare le critiche agli americani si è inventato il regolamento piu rigido …roba da ridere.
Raspadori hai rotto. Come calciatore saresti potuto essere utili, ma come uomo non vali nulla. Alla Roma si viene di corsa e ti saresti dovuto sentir onorato di essere stato scelto dal Mister per vestire i nostri colori, ma sei quello che sei, per cui puoi rimanere tranquillamente a mangiare paella oppure tornatene alle falde del Vesuvio. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Addio!!!
Andasse ovunque meno che a Roma, non c’è lo vogliamo!
Di paradossale non c è proprio nulla !! Di inadeguato invece , una cosa sola ! Massara!
Capisco 2/3 giorni x considerare la cosa con famiglia , procuratore e club . Ma una volta raggiunto l ok del club .. o SI o NO subito!!!!
Subito!!!! E subito una settimana fa dovevi mandarlo a c….e !!!! E già dovevi avere a trigoria il piano B!!! Incompetente !!!!!
io credo che questo è il problema della Roma, si sta appesi ai calciatori invece che guidare le trattative. problema di soldi ? vai a prendere giocatori funzionali che costano meno e che hanno fame, il Ds esiste apposta. Gasperini da quel che si dice ed evince da anni non vuole il blasone alla Mourinho ma gente da allenare. dunque perché incaponirsi con uno che nemmeno sposta granchè nel campionato italiano ?
Se dovesse arrivare mi starebbe sui coxxxxni, è un giocatore che non merita la Roma.
Buon giocatore, ma non sposta gli equilibri
Prenderei atto del suo ritenere la Roma una soluzione di ripiego e virerei su altri obiettivi
Non fosse altro che per una questione di principio
L’avrei fatto ieri, non oggi…
Evidentemente Gasp insiste per questo, che, però, non è convinto di venire a Roma…ergo, saluti
Forza Roma Sempre
stiamo scherzando vero? giocatore appena passabile che se la tira pure, lasciamo perdere immediatamente
Che restasse a fare le ragnatele in panchina. Quello è il suo habitat naturale. Basta non perdere altro tempo e cambiare obiettivo.
ancora oggi o addio?
e bastaaa
Non per fare il Lotito, ma questo giusto un posto nella nazionale italiana poteva trovare, data la scarsità di talenti (ma anche giocatori decenti) italiani in attacco (e non).
Altrimenti non lo conosceva nessuno.
Non è bono nemmeno per farci il brodo. Figurati se ci svolta la vita in attacco.
Zirkzee sarebbe stato utile, tacci loro.
L’ incompetenza della societa e del suo DS sta proprio in questo tipo di condurre le trattative, prima di avviare una trattativa per un giocatore, devi avere gia il piano B e C ( non in importanza del giocatore) e siccome questo mercato é urgente e corto, tempo 2/3 gg e si taglia subito, avanti un altro
Tutti insieme…..
ADDIO ADDIO ADDIO 🎵
Ma vada a ffffffff
Al tre tece mando eh? Tece mando uno.. tece mando due.. Tece mando due e mezzo… Tece mando due e tre quarti… Tece mando due e 46..tece mando due e 47..
Ma anche basta
Se la notizia corrisponde a verità e penso che qualche cosa di vero c’è puoi rimanere dove sei , concordo con il grande Sabatini a Roma devi venire di corsa. ❤️⚔️💛
Continuo a pensare che certi giocatori siano poco intelligenti o consigliati male.
Se vai a Napoli torni riserva, all’Atletico sei riserva.
Se ritorni al napoli non guadagnerai mai come a Roma.
Qui avresti tutto, un contratto più alto, la titolarità, la nazionale e una città straordinaria.
Magari lui ha scelto un ruolo da gregario senza troppe responsabilità guadagnando tanto.
Scelte di vita.
non si sa che crede di essere
Un conto è avere dubbi, un altro è essere informale. Ne dice tanto sul personaggio.
Come dicono nel paese dove vivi adesso “hasta nunca”.
……lasciamo perdere ‘sto mercenario, c’ha pure la faccia da chierichetto domenicale…….che rimanga in Spagna
Scusate ma non era stato dato un ultimatum, risposta entro ieri , prima ancora era l ‘ altro ieri e così ancora , per giorni e giorni . Mi ricorda quel negozio con il cartello perenne in cui stava scritto oggi si paga , domani no. Qualcuno ha detto a Massara che siamo la Roma ? Mi viene il dubbio che non lo sappia .Si rende conto che se alla fine di questa tiritela ,venisse a Roma , come sarebbe accolto.
Riprendiamo Sabatini, è l’unico che ha portato giocatori forti alla Roma. ❤️🧡
ma Gasperini come può pensare di lavorare bene con un giocatore che verrebbe da noi solo in caso di ripiego?
Sto pischello cha la guerra in testa. Per me troppo problematico non ha cazzimma, lo lasciassero stare. Fin troppa importanza per uno che alla fine non sposterebbe nessun equilibrio.
Beh se ti sei stufato allora vira subito sul prossimo giocatore da fallire.
Era una trattativa da abbandonare sul nascere. Un giocatore mediocre che ha fatto panchina ovunque o viene convinto o è meglio non provare nemmeno a convincerlo, figuriamoci aspettarlo… Situazione davvero imbarazzante (dato che sembrerebbe vera).
Per il gioco che dobbiamo fare ci servono giocatori preferibilmente (naturalmente Maradona andrebbe sempre bene, ma nei nomi che circolano non si ravvisano fenomeni di tecnica) fisici e/o molto veloci e inclini alla corsa. Raspadori non ha nessuna di queste caratteristiche.
Massara si stufa?….noi ci siamo stufati di Massara da settembre!! ma cosa c’entra che nn ha i soldi? ma che scusa è? ma allora il ds dell’Empoli che dovrebbe fare? rimanere immobile senza manco respirare ? la verità è che non ha contatti, non ha agganci, non sa scovare calciatori bravi in giro per il mondo, non ha competenza. Fa un po’ il compitino in base al budget (a volte pure spendendo malissimo) Bailey ci costa 6 milioni netti ! 125mila euro a settimana! Ma dimettiti dopo questa sessione invernale. liberaci !
Confesso che Raspadori non mi è mai piaciuto, sia come calciatore (lo ritengo uno normalissimo) e adesso a fronte di questa vicenda, neanche come persona. In generale chiunque cerchi di tenere i piedi in due staffe (aspetta il Napoli e Roma per lui sarebbe solo un ripiego) non mi fa impazzire.
Chi non è convinto di venire a Roma (ognuno per i propri motivi) è liberissimo di farlo, ma nel caso specifico lui ci considera una toppa, E LA ROMA NON E’ UNA TOPPA PER NESSUNO. Punto!
A questo punto fossi Massara mollerei definitivamente l’osso, non solo per un fatto tecnico, ma per principio.
Sarebbe uno controvoglia, senza spirito di sacrificio, in sostanza non è uno che risponde ai dettami di Gasperini.
A Raspadò, continua a magnà a Paella che noi de magnamo e a Gricia… Ciao Ciao!
all’inizio non mi dispiaceva l’idea di averlo in squadra, idealmente lo vedo bene nel gioco di Gasperini…ma ora spero solo rimanga lì a fare panchina tutta la stagione…con che faccia si presentebbe poi ora a Trigoria? Dopo tutta sta manfrina immagino pure i giocatori della Roma come lo accoglierebbero bene 😈.
Ciaone fenomeno
Ma ancora che stiamo dietro a sta’ mezza sega.
Raspa non risponde? 🤣 ma chi è Nino D’Angelo??
Lasciatelo al napoli e virare su altri giocatori più seri, manco fosse Raphinha, Garnacho, Foden, Palmer…
Ma si dai….aspettiamo ancora …..
basta….lasciatelo li e speriamo che non gioca così perde pure i mondiali…..sta gente presuntuosa non è da Roma.
aspetta ancora oggi???? M basta ! ci sono giocatori molto più forti di lui in giro e che verrebbero volentieri a Roma…..si è già perso persin troppo tempo
bastaaaaaa…
è una settimana che state dicendo entro oggi, entro domani. bastaaaa.
Raspa rimanetene pure dove sei
bastaaaaaaaaaaaaa , nun lo volemo più noi
…..che vada dove vuole, qualsiasi giocatore verrebbe a piedi a Roma….che torni a Napoli a fare panca
Sinceramente di uno così ne farei a meno.Ci serve gente motivata.Restasse tranquillo a scaldare la panca
premesso che probabilmente tutto l’articolo si basa su supposizioni non verificabili, se la situazione fosse quella descritta, Raspadori fra contratto e spesa di acquisto verrebbe a costare , nel caso di un quinquennale una dozzina di milioni l’anno. Molto.
Raspadori va lasciato al suo destino punto e basta!
A dispetto di altri giocatori che hanno dato il consenso senza troppi pensieri questo si permette di fare il prezioso con la Roma perché nel mentre vorrebbe il Napoli, ma chi sei? Ha fatto il panchinaro fino a ieri e ti permetti si fare la primadonna.
Se questo è il suo atteggiamento va scaricato in tempo zero perché non c’è spazio per teste a cefalo come lui nella Roma. Lasciatelo li perché uno co sta testa non ci serve con buona pace di Gasperini.
Se già parte con ste idee figuriamoci poi con quale impegno e interesse verrebbe alla Roma. Ma mandatelo a…
accannare, subito
famo ride i polli…. in una società seria e di livello internazionale ste cose non accadrebbero mai! a sta specie de “fenomeno” nostrano da mo che l’avrebbero mollato…
A questo punto anche se arrivasse non sarebbe visto bene dalla tifoseria.
Quindi meglio lasciarlo ai napulegni e virare su altro , specialmente se le cifre citate sono realistiche .
Assolutamente da perdere di vista prima di subito!!
SEMPRE FORZA ROMA!!
se pagassi le mie bollette con i tempi di massara….c avrei equitalia dietro la porta un giorno si e l altro pure.
rescissione massara al piu presto
raspadori? no grazie
stai li in panca cosi friedkin alle strette e’ costretto a prendere lookmann, poi zirkzee riesce a convincere lo united ed allora si che ci si comincia a divertire…..ah manca ancora un bel cemtrocampista e che angelino torni quello dello scorso anno.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.