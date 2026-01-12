La Roma vira su Malen: c’è il sì di Gasp

Alla Roma non manca il lavoro, semmai il tempo. Perché mentre il campo continua a dare risposte confortanti, il mercato impone scelte rapide e definitive. Il nodo resta sempre lo stesso: Giacomo Raspadori. L’operazione è pronta, definita nei numeri e nei dettagli, ma ancora sospesa per un motivo semplice quanto decisivo: il sì del giocatore non è ancora arrivato nonostante l’ottimismo di Massara dei giorni scorsi.

L’attaccante dell’Atletico Madrid continua a prendere tempo. Simeone lo ha provato tra i titolari in allenamento e questo non aiuta la Roma a chiudere in fretta. L’accordo tra i club è stato raggiunto da giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, così come è definita l’intesa economica con l’entourage per uno stipendio da circa 3,5 milioni a stagione. Tutto apparecchiato, ma l’attaccante a Madrid sta bene e non ha ancora sciolto le riserve. Come se non bastasse Jack sa della possibilità di tornare al Napoli (che però deve prima cedere Lucca), e sta aspettando gli azzurri. La Roma, in soldoni, è una seconda scelta.

A Trigoria, però, nessuno ha intenzione di restare fermo. Massara lavora in parallelo su più soluzioni e una di queste sta prendendo quota in maniera concreta: Donyell Malen. Il profilo dell’olandese dell’Aston Villa è considerato ideale per duttilità e livello internazionale. Può agire da punta centrale o largo, ha gol e rapidità nelle gambe e cerca spazio con continuità per non compromettere la corsa al Mondiale.

I contatti sono avanzati e l’operazione è entrata in una fase operativa. Il club inglese ha aperto al trasferimento e non ha chiuso alla formula del prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da 25 milioni (1,5 il prestito oneroso, riscatto a 23,5). Una valutazione importante, ma ritenuta congrua per un giocatore che convince pienamente Gasperini e la dirigenza.

