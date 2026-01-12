La Roma vira su Malen: c’è il sì di Gasp

Alla Roma non manca il lavoro, semmai il tempo. Perché mentre il campo continua a dare risposte confortanti, il mercato impone scelte rapide e definitive. Il nodo resta sempre lo stesso: Giacomo Raspadori. L’operazione è pronta, definita nei numeri e nei dettagli, ma ancora sospesa per un motivo semplice quanto decisivo: il sì del giocatore non è ancora arrivato nonostante l’ottimismo di Massara dei giorni scorsi.
L’attaccante dell’Atletico Madrid continua a prendere tempo. Simeone lo ha provato tra i titolari in allenamento e questo non aiuta la Roma a chiudere in fretta. L’accordo tra i club è stato raggiunto da giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, così come è definita l’intesa economica con l’entourage per uno stipendio da circa 3,5 milioni a stagione. Tutto apparecchiato, ma l’attaccante a Madrid sta bene e non ha ancora sciolto le riserve. Come se non bastasse Jack sa della possibilità di tornare al Napoli (che però deve prima cedere Lucca), e sta aspettando gli azzurri. La Roma, in soldoni, è una seconda scelta.
A Trigoria, però, nessuno ha intenzione di restare fermo. Massara lavora in parallelo su più soluzioni e una di queste sta prendendo quota in maniera concreta: Donyell Malen. Il profilo dell’olandese dell’Aston Villa è considerato ideale per duttilità e livello internazionale. Può agire da punta centrale o largo, ha gol e rapidità nelle gambe e cerca spazio con continuità per non compromettere la corsa al Mondiale.
I contatti sono avanzati e l’operazione è entrata in una fase operativa. Il club inglese ha aperto al trasferimento e non ha chiuso alla formula del prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da 25 milioni (1,5 il prestito oneroso, riscatto a 23,5). Una valutazione importante, ma ritenuta congrua per un giocatore che convince pienamente Gasperini e la dirigenza.
Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere dello Sport
non posso scrivere cosa penso di raspadori e del suo procuratore…..
Ma invece sto Malen?
Non so è vero, però se Raspadori aspetta il Napoli io lo lascerei , a Roma solo chi è convinto , non dobbiamo essere il ripiego per nessuno.
Ma subito, io non capisco cosa vedono in raspadori. Se gasperini ha bisogno di un attaccante valido per giocarsi la champions prendiamo questo malen. E poi si lavora per giocatori come Vaz che possano diventare il futuro della Roma.
Chiedilo a Gasperini..
Cioè gli ridiamo Bailey e lo scambiamo con Malen?
spero le operazioni siano collegate, altrimenti in tutta oneata’ non riuscirei a trovare logical nel ribussare alla stessa bottega che ti ha gia’ rifilato un pacco
Sugli altri nomi non dico nulla,
tanto ne escono 2 al giorno, oggi tocca a Malen, domani vediamo.
Su Raspadori: basta.
So che non è il nostro stile, ma un comunicato in cui la Roma dice di non essere più interessata mi farebbe molto piacere.
E non mi interessa se dietro c’è il Napoli, l’Atalanta, il Foggia o la voglia di imparare bene il Flamenco, a me basta lo scarsissimo entusiasmo dimostrato da uno che fa panchina
DOVUNQUE DA 3 ANNI, con 4 allenatori diversi.
Ci sarà un motivo?
Ecco.
Non capisco però chi attacca Massara: che doveva fare? Rapirlo?
E se non ci provava, non abbiamo una lira.
Ci prova fino a svenarci, e non doveva comunque.
Fermo restando che per me è un Sancho 2: ci siamo salvati!!
Grazie Jack.
La notizia già circolava in secondo piano alcune settimane fa. La Roma ha provato comunque a fare la sua parte, naturalmente i “tifosi” non hanno mancato di attaccare ds e società per una situazione che non dipende che dalla volontà del calciatore che non ha voluto recepire il corteggiamento incessante.
Però l’ ambiente non esiste.
Ah un tuttapposter. Non si può dire nulla che non sia allineato col regime. Semmai attaccare l’allenatore di turno, che va sempre bene.
Raspadori è poca roba, perderci tempo un gravissimo errore. Come già visto con Sancho e con Rios.
Ah un antisocietario.. ci arrivi a capire che se ci sono giocatori come Sancho, Chiesa e Raspadori che si credono Messi e ci rifiutano la società non c’entra nulla??
@Lazio in b
No, ma se il giocatore si comporta scorrettamente e mette in atto questa penosa pantomima non e’ che possiamo dare la colpa ai Friedkin.
Massara non puo’ mica sequestrarlo e costringerlo a giocare per la Roma.
Se c’e’ stata questa attesa ed insistenza e’ perche’ era una espressa richiesta di Gasperini che si voleva accontentare in tutti i modi, ma ora basta, avanti un altro e a mai più rivederci….
Raspadori è un buffone. Con questo atteggiamento se viene (e a questo punto spero di no!) deve valere tutti i soldi che gli diamo (troppi!). Siccome io non credo che li valga, visto come sta prendendo in giro la Roma meglio virare su altri profili. Restasse a fare il panchinaro!!
Questo è come Tiribocchi vecchia maniera, ottimo!!!
Nostalgia di Sabatini che , fece saltare un affare già concluso , perché la madre di Rabiot voleva parlare con lui. Motivo di orgoglio , siamo la Roma , quando la Roma chiama , ci si deve sentire onorati. Per favore , lasciate che Raspadori vada a Napoli , se questo è il suo desiderio .E novidentemente li , hanno panchine molto comode , forse addirittura imbottite.
Mario 13, Sabatini può aver raccontato la sua versione ma si da il caso che la madre di Rabiot sia anche il suo procuratore. Aveva tutto i diritti di parlare con Sabatini, non è che una donna non possa fare da procuratore. Sai, è un mondo libero questo.
credevo che almeno raspadori venisse, fatto sta che la Roma non può tirare fuori soldi non riesce a monetizzare con nessuno dei suoi quindi si è costretti a cercare occasioni in prestito che potrebbero non aggiungere nulla alla squadra
Raspadori sarebbe stato di inserimento più rapido ma adesso anche basta. Tempo perso.
c e il si del Gasp, e te credo che volemo paragonarlo a quella raspa…
ecco, se c’è il sì di gasp vediamo di chiudere e lasciamo raspadori a rasparsi le corna altrove…
Era ora che ci decidessimo a cambiare obiettivo. Sto Raspadori a rotto. Alla Roma si viene di corsa. Sì sarebbe dovuto sentir onorato di essere stato scelto per vestire i nostri colori giallorossi, invece ha voluto tenere aperte altre possibilità. Rimani la a mangiare paella o vattene all’ombra del Vesuvio, basta che ti togli dalle scatole. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Ieri a Sky Sport, non so se in buona fede o in via di perculatio serotina, hanno definito questo cambio di obiettivo, e cioè “andare forte” (sic) su Malen, un fatto “enorme”. Cioè un acquisto con un potenziale che Raspadori (pure per altra via lodato nella trasmissione) non può garantire…mentre si enfatizzava che, per ottenere la visibilità necessaria per la Nazionale, – ammesso che si qualifichi ai mondiali -, per lo stesso Rasp, la Roma sarebbe stata oggettivamente la migliore soluzione: l’unica utile, a differenza di quanto accadrebbe a Napoli e a Bergamo, (dove sarebbe seconda se non terza scelta) che gli garantirebbe la titolarità.
Ora non so se la trattativa su Malen sia così stringente, o se sia un fattoide gonfiato dai media (avversi), per tentare come sempre di ridicolizzare le mosse della Roma sul mercato.
Ma sarebbe gustoso se le cose andassero proprio così. E Raspadori rimarrebbe un’eterna promessa ed eterno panchinaro, mentre la Roma avrebbe (fatti i dovuti scongiuri perché c’è sempre Monchi di mezzo) un attaccante utile che può giocare in tutti e tre i ruoli lì davanti, forte nella doppia fase, veloce e grintoso. E potrebbe costituire il trequartista incursore a sinistra di piede destro (i piedi comunque li ha buoni tutti e due).
Basta che si faccia decentemente presto…(unitamente ad un altro paio di acquisti…)
speriamo di azzeccarci per una volta!
Nb: ieri l’allenatore del napoli, espulso, dava indicazioni ai suoi giocatori dagli spalti. Si tratta di una violazione piuttosto grave. Voglio vedere se verrà sottolineato questo oppure andrà in cavalleria, per non parlare di quello che ha proferito contro tutti al momento di essere espulso, tra l’altro per un fallo nettissimo.
quindi lasciamo stare Raspadori, sta bene dov’è, è evidente. E cerchiamo subito un secondo innesto in attacco.
Malen i gol li fa pure in Inghilterra, quindi se viene da noi con Gasperini fa Retegui 2.
magari, solo che ora guadagna però 9,1 milioni di sterline l’anno tra fisso e bonus…
cosi’ .. a naso .. a occhio e croce .. questo Malen mi sembra meglio di Raspadori ..
Non sembra.. E’ a tutti gli effetti meglio di Raspadori.. quasi 140 gol e 55 assist in carriera Raspadori se li sogna..
Almeno la famo finita co jack il corto. uno che rifiuta La ROMA è da ricovero, anche perchè i soldi che gli offre la Maggica non li prenderà da nessun’altra parte.
Guardate che questo è un giocatore vero, non è Bailey. Mi chiedo anzi perché non l’abbiano trattato quest’estate al posto di quel bidone. L’ottavo nano da giardino restasse a Madrid a fa la muffa in panca.
ok, non ha capito che la 2 scelta è lui e non la Roma, deve essere definitivamente scaricato , sto’sopravvalutato di Raspadori…., che non se ne parli più di questo piccolo uomo.
Speriamo che Raspadori rimanga a Madrid, un’altro nano che alla Roma non serve! Comprato dal Napoli e usato pochissimo, pagato caro dall”Atletico e usato quasi per niente! Ma non ci si domanda perché?
Lasciatelo nella nettezza…per non dire altro. Seconda scelta? Non merita la nostra maglia. E’ evidente che il tira e molla dipende dal Napoli.
Il comportamento di Raspadori mi ha talmente disgustato che al suo posto prenderei anche Van Der Brooc.
Per come la vedo io e l’idea che ho del commercio, a Giacomino avrei già fatto una chiamata per chiudere lì. Quando hai un’offerta concreta sul tavolo e tentenni, vuol dire che manca convinzione. E senza quella, anche un sì alla fine rischia di diventare un peso. Noi abbiamo bisogno di gente motivata, affamata, come lo era Shomurodov: entrava e dava tutto, con umiltà e grinta. Peccato averlo ceduto. Alla fine è semplice: o hai il DNA per Roma, oppure è meglio salutarsi prima. Giacomino, buona fortuna… altrove
Gran bel profilo buon calciatore sinceramente lo preferisco a Raspa 💛⚔️❤️
PRENDETELO SUBITOOOO!!! SUBITOOOO! SUBITOOOO! Questo è quello che serve alla Roma per spaccare in due le partite!!! Fosse vero!!!! :-)))) FORZA ROMAAAAAAAAAAAA!
Questo si che è un Giocatore…basta con quel napoletano de Raspadori!
🤣💦
Meglio di Raspadori , assolutamente
Occhio ai turisti per caso milionari..
Beh, mi arrendo pure io!
Massara aveva detto che ieri era una sorta di dead line e quindi….
Ora mi pronuncio su Raspadori: uno che tira la corda così, alla Roma (!!!), rasenta la stupidità, soprattutto perché l’Atletico è una squadra che non vincerà la Champions e che “fa lo stesso campionato” della Roma, in Spagna.
Credo fortemente aspetti il Napoli, confermando che si tratta di un comportamento “quasi stupido” che rasenta l’autolesionismo!
Potresti “giocarti” il mondiale per andare, lì si in panchina, al Napoli (Hojlund e Lukaku ti mangiano a colazione!!!).
Alla Roma, con la fiducia di un grande Mister, avrebbe fatto IL PROTAGONISTA!!!
RIMARRÀ FREGATO, e ben gli sta!!!
Non è la storia della volpe e l’uva, qui ci è andata veramente bene.
Quanto a Massara, ora si che mi preoccupa…
Se pure il suo alter ego (Sabatini) non le ha mandate a dire (“da mo’ che avrei sfankulato Raspadori…!”), vuol dire che NON HA IMPARATO NULLA dal suo mentore!!!
Infine, spero a questo punto, non che faccia bene (campioni si è capito non è in grado di trovarne), ma che almeno NON FACCIA DANNI….! (Ossia non innervosisca ulteriormente il nostro GRANDE MISTER).
“Che non tutti i Malen vengano per nuocere”…
FORZA ROMA
Per convincere Raspadori la Roma si sta espandendo con un contratto troppo importante, col rischio che non ne valga la pena, Malen non sarà un fenomeno ma quanto meno non ha una storia di infortuni come Bayley.
L’idea di portare giocatori che vogliono giocare per trovare il posto al mondiale è corretta, tra l’altro anche Raspadori dovrebbe avere questo stimolo, a Roma giocherebbe di più che a Napoli ma se non vuole venire inutile spaccarsi la testa
Un nome nuovo ogni giorno, e siamo (solo o già a metà mercato)
Ottimo! Tiribocchi vecchia maniera…
Fortissimo, da prendere assolutamente, giocatore di grande spessore e che può ricoprire 3 ruoli, può fare sia il centravanti che l’ala dx e sx, TOP
Non è che c’è il si di Gasperini è che Gasperini si deve far andare bene chi riescono a prendere come Ranieri lo scorso gennaio
Altro frattesi, la Roma non deve buttare vua soldi cosi
c è il si di gasp…ma quello del giocatore….?..
massara insegna
Non capisco perché Gasperini si fissi con certi giocatori.
Prima Rios, ora il panchinaro. Boh.
Sto Malen ha esperienza internazionale ed è un giocatore molto più tecnico e utile.
Che lo prendessero subito.
Una domanda ingenua: tutto ok, ma Malen che ne pensa? I suoi procuratori sono stati contattati o siamo alle solite?
