Zirkzee sbatte i pugni: vuole la Roma. E Massara…

Il capitolo Joshua Zirkzee è tutt’altro che chiuso. Le parole di Massara dopo la gara col Sassuolo, con l’ammissione di una trattativa di fatto conclusa, sono state lette anche come una mossa tattica per abbassare la pressione mediatica. Ma dietro le quinte, la partita resta apertissima. A scriverlo è l’edizione odierna de La Repubblica, e il quadro che emerge è molto meno definitivo di quanto sembrasse.

Dopo l’esonero di Amorim, infatti, il lavoro diplomatico è ripartito. Questa volta non tanto dai club, quanto dal giocatore. Zirkzee ha ribadito con forza al Manchester United la volontà di trasferirsi alla Roma, confermando una posizione già chiara da settimane. Con i giallorossi l’intesa è totale: progetto tecnico, ruolo centrale e condizioni economiche sono già stati definiti. Il vero nodo resta uno solo, e non è banale: convincere lo United a riaprire al prestito con obbligo di riscatto, formula che a inizio gennaio sembrava apparecchiata e che ora è stata congelata.

Nel frattempo Massara non resta a guardare. Raspadori resta la priorità, Zirkzee il grande obiettivo, ma il mercato impone di muoversi su più tavoli. Oltre al dossier Robinio Vaz, nelle ultime ore sono emersi altri due profili: Mathys Tel, oggi al Tottenham, e Donyell Malen, in uscita dall’Aston Villa. Quest’ultimo nome si intreccia con un’altra situazione aperta a Trigoria, quella di Leon Bailey, arrivato in prestito proprio dal club inglese.

Non è da escludere, infatti, un’operazione incrociata: Bailey di ritorno a Birmingham, Malen in giallorosso, soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti e sbloccare due dossier in uno. La sensazione è che la Roma stia tenendo tutte le linee aperte, senza scoprirsi troppo ma senza nemmeno mollare i pezzi grossi.

Fonte: La Repubblica