Zirkzee sbatte i pugni: vuole la Roma. E Massara…

Il capitolo Joshua Zirkzee è tutt’altro che chiuso. Le parole di Massara dopo la gara col Sassuolo, con l’ammissione di una trattativa di fatto conclusa, sono state lette anche come una mossa tattica per abbassare la pressione mediatica. Ma dietro le quinte, la partita resta apertissima. A scriverlo è l’edizione odierna de La Repubblica, e il quadro che emerge è molto meno definitivo di quanto sembrasse.
Dopo l’esonero di Amorim, infatti, il lavoro diplomatico è ripartito. Questa volta non tanto dai club, quanto dal giocatore. Zirkzee ha ribadito con forza al Manchester United la volontà di trasferirsi alla Roma, confermando una posizione già chiara da settimane. Con i giallorossi l’intesa è totale: progetto tecnico, ruolo centrale e condizioni economiche sono già stati definiti. Il vero nodo resta uno solo, e non è banale: convincere lo United a riaprire al prestito con obbligo di riscatto, formula che a inizio gennaio sembrava apparecchiata e che ora è stata congelata.
Nel frattempo Massara non resta a guardare. Raspadori resta la priorità, Zirkzee il grande obiettivo, ma il mercato impone di muoversi su più tavoli. Oltre al dossier Robinio Vaz, nelle ultime ore sono emersi altri due profili: Mathys Tel, oggi al Tottenham, e Donyell Malen, in uscita dall’Aston Villa. Quest’ultimo nome si intreccia con un’altra situazione aperta a Trigoria, quella di Leon Bailey, arrivato in prestito proprio dal club inglese.
Non è da escludere, infatti, un’operazione incrociata: Bailey di ritorno a Birmingham, Malen in giallorosso, soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti e sbloccare due dossier in uno. La sensazione è che la Roma stia tenendo tutte le linee aperte, senza scoprirsi troppo ma senza nemmeno mollare i pezzi grossi.
Fonte: La Repubblica
a me sembra che a forza di tenere tutte porte aperte le stiamo a prende tutte in faccia
Per Zirkzee sto maturando l’idea del fatto che Massara non ha le colpe per cui viene attaccato.. nessuno si aspettava l’esonero a sorpresa di Amorim che aveva anche chiesto Mateta del Crystal Palace per sostituirlo (con questi ultimi che a loro volta hanno trovato un sostituto di Mateta).. ora il mercato dello United è congelato sia in entrata che in uscita in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore (che forse sarà Solksjaer visto i tanti articoli su di lui). È colpa tutta della società United che di idee continua a non averne da quando è andato via Ferguson..
Tra chi sbatte i pugni per venire a Roma, e chi sta aspettando il Napoli…direi anche tra chia ha dim ostrato di saper essere decisivo e trascinatore a 22 anni, e chi invece ha fatto praticamente solo la riserva. Ma stiamo scherzando?
daje joshua!
ecco questa sarebbe una bella mossa per rimandare indietro quel fracico di bailey…..anche se lo danno come punta centrale, ala dx o ala sx, quindi deve ancora partire qualcun altro, boh
Daje Massa Daje
Zirkzee Malen e Vaz… sarebbe un capolavoro
questo vuole venire e raspadori no c’è da ridere
Subito a Trigoria, onore a chi vuole l’AS ROMA
ma bastaaaaa oggi è 12 gennaio! piste di qua piste di là…zero arrivi e zero cessioni….ci stai lavorando da settembre. Mandatelo via !
acquisti zero. questa è la realtà. il resto sono tutte chiacchere.
secondo me le migliori soluzioni sarebbero: mollare raspadori, lasciandolo in balia dei suoi tentennamenti; arrivare a prendere zirkzee, un ottimo giocatore e al limite se fosse garantita la restituzione di bailey, sempre rotto, prendere questo mallen con diritto e non obbligo di riscatto, quantomeno avremmo un giocatore sano da provare per 6 mesi.
Che Zirkzee sbatte i pugni per venire alla Roma, io non ci credo per niente.
ma che vuol dire “senza scoprirsi troppo”?
Ma mica è una battuta di caccia! Certo che gli articoli di calciomercato ormai raccontano le cose con una teatralità imbarazzante. Zirkzee batte i pugni! Maddechè!
Me lo vedo Massara dallo spioncino che spia i colloqui tra i giocatori e i club… “A-ha, Massa’, t’ho visto! E mo il giocatore glielo do al napoli!”
E namo, no…
E’ come lo sbarco a Roma dei Friedkin: “previsto un meeting definitivo e un badget per i rinforzi sul mercato”. Manco fosse il G7, o gli stati generali. E poi alla fine di questo summit definitivo: “i Friedkin hanno ribadito la volontà di rinforzare la squadra in vista degli obiettivi, di assecondare le richieste di Gasperini, in linea con i paletti del FPF”
Che in soldoni (che nn ce stanno) è come Mimmo che chiede alla Sora Lella “A No’, m’hanno fatto un buono, che vor di?”
E allora scrivete che, come ha sempre detto Ranieri, come ha detto Gasperini e volendo pure Massara, s’attaccamo al cavolo e basta.
“senza scoprirsi troppo”… Ao’ Massa’, ma di la verità: te va n’esterno sinistro? “No, non lo so, forse… ma si, dai!”
Caro Zirkzee, al contrario di quanto espresso in un altro post su Raspadori, mi auguro vivamente tu possa raggiungerci perché saresti un vero plus!
Con te giocherebbero meglio Dybala, Soule, Ferguson, ElSha o chi per lui…
Porteresti personalità e “prepotenza tecnica”!
Daje Joshua!
FORZA ROMA
Almeno uno che ha voglia de ROMA!
mi accodo a Troppagrazia perché in molti non hanno capito la tua posizione su Rensh. Quando è entrato Wesley abbiamo tutti visto la differenza col titubante Tzimikas (meteora de passaggio). Ma anche nei pochi minuti di Rensh (giocatore de proprietà) abbiamo tutti visto sul campo corsa e voglia, anche se ha giocato 5 minuti. Ergo ma perché Rensh sta giocando così poco?
magari riusciamo a portarlo a casa💛❤️
Tra un Zirkzee che mostra tutta la sua voglia di venire a giocare a Roma e un Radoadori che se crede de esse Mbappé ma al massimo glié po sciacquà le mutanne a Mbappé direi che c’è poco da dire, no!
spero arrivi almeno lui altrimenti sta società fa proprio ridere
Senza soldi non si può, ormai quando cerca giocatori la Roma sembra un accattone che chiede l’elemosina.
Quindi gli americani hanno fatto diventare la Società As Roma come un’accattona, peesa in giro da tutte le società avevamo cui si avvicina per elemosinare giocatori, e di conseguenza ha fatto perdere anche l’interesse ai giocatori a venire alla Roma.
Questi siamo diventati grazie a loro.
Noi continuiamo a prendercela con Pinto, Ghisolfi e adesso Massara , ma il problema sono e restano gli americani, vorrei vedere il miglior DS lavorare nelle condizioni di come hanno lavorato questo tre.
Detto questo però non è possibile mostrare tutta questa lentezza di Massara, vanno bene tutti problemi ma lui dovrebbe essere più sveglio , veloce , dinamico, aprire più fronti ed essere più figlio di Buona donna.
Quindi sebbene ci sono delle attenuanti e che non è solo colpa sua , dopo questo mercato io lo saluterei, e andrei su di un profilo con quelle caratteristiche.
Non è possibile che molti giocatori rifiutano la Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.