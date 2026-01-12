“ON AIR!” – MATTIOLI: “Malen superiore a Raspadori come attaccante”, PETRUZZI: “Spero nel piano B, l’olandese è fortissimo”, NARDO: “Con lui e Zirkzee ci andrebbe di lusso”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dobbiamo prendere atto che la Roma non sembra essere una squadra appetibile per giocatori di una certe fascia. Su Fortini è clamoroso che faccia il prezioso e non sia convinto del trasferimento. Il fatto che Raspadori preferisca tornare a Napoli non è così strano perchè parliamo di una società che ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni. La cosa ridicola è che tu sei andato via da Napoli perchè non giocavi e poi torni a Napoli, ma allora fai ridere… Malen può anche andare bene, ma è un’alternativa sia a Zirkzee che a Raspadori. Ora deve essere svelta la Roma a metterlo a disposizione di Gasperini. Si dessero una mossa…”

David Rossi (Rete Sport): “Malen lo ricorda un po’ Raspadori, è un giocatore interessante, è un ’99 quindi ha solo un anno in più di Raspadori. Mi sembra un calciatore che non ha espresso ancora il massimo del suo potenziale. Per caratteristiche è uno che ti dà la sensazione che in mano a Gasperini può trovare la sua completezza. Raspadori? Stiamo aspettando ancora la risposta di un giocatore che faceva la riserva al Napoli e ora all’Atletico. Noi gli abbiamo offerto più soldi e un posto da titolare con uno dei più grandi valorizzatori di attaccanti che c’è su piazza, e lui ci sta ancora pensando…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Malen mi è sempre piaciuto. Mi piace tanto anche Raspadori, ma per me Malen è forte forte, è uno che va a duecento all’ora e può giocare anche a destra. Sono rimasto deluso del comportamento di Raspadori, non me l’aspettavo. Io aspetterei ancora oggi una risposta, dopo di che se è sì bene, se è no stasera vai a prendere Malen. Io sinceramente spero di più nel piano B…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Malen a livello di esperienza internazionale è addirittura superiore a Raspadori. L’olandese ha giocato una finale di Champions League un anno e mezzo fa, oltre alle quasi sessanta presenze con la nazionale. Può giocare prima punta ma anche sotto punta a destra e sinistra. Penso sia una calciatore anche più incisivo rispetto a Raspadori. Gasperini vuole due punte centrali o simil tali e un esterno offensivo di piede destro che giochi a sinistra, quindi tre inserimenti totali in attacco…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La Roma in settimana farà una proposta per Fortini, anche in ottica estiva. Su Raspadori non si capisce cosa stia succedendo: è impossibile che una società non abbia un accordo con gli agenti senza avere anche quello col calciatore. Da quello che mi risulta il calciatore sta continuando a ballare sul nì e sul vediamo. Raspadori al Napoli farebbe panchina, e non si capisce perchè ci sia ancora questo balletto, è incomprensibile. La Roma non lo ha ancora mollato e questo va detto. Ma ora Massara è forte su Malen e l’affare si può chiudere…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Raspadori? O l’incastri subito, oppure lo molli e prendi un altro. E siccome Massara non è stato capace di farlo, ora ci dicono che il cattivo è Raspadori, pensando che i giocatori sono tutti tifosi della magica. Ma i calciatori sono tifosi dei soldi. E’ clamorosa sta cosa. Riviviamo le stesse cose di Salah e Alisson. Poi Raspadori non ci piace, ma quello è un discorso calcistico e spero che non venga, ma se Gasp lo voleva, lo voleva. Ora spunta Malen, ma è talmente tutto confuso che potrebbe arrivare lo stesso Raspadori. E meno male che che Gasperini continua a vincere, altrimenti Massara era da mandarlo via di corsa. E invece Gasp mantiene la baracca, questo è un eroe…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Torino non ha il pensiero della salvezza, e ha una buona squadra. Non ha fatto benissimo, ma ha fatto partite importanti, tra l’altro battendo anche la Roma. Mi aspetto qualche cambio tra i granata, ma non un ampio turnover. La Roma sta sicuramente meglio, ma è in grande emergenza. Ha vinto le ultime due andando oltre le proprie possibilità e bisognerà stare molto attenti… Malen spesso infortunato? Non mi pare…rispetto alla cronaca infortuni di Bailey è un altro livello…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ho sensazioni pessime su Roma-Torino di domani. Io spero di non vedere in campo Dybala nonostante l’emergenza totale in attacco. Sappiamo cosa succede con un suo impiego continuativo, e non è consigliabile. Io personalmente inizierei con Cristante trequartista dietro El Shaarawy e Soulè. Mercato? Un’eventuale accoppiata Malen-Zirkzee sarebbe una bella cosa. Se alla fine del mercato ci ritrovassimo con questi due rinforzi in attacco ci sarebbe andata di lusso…”

Stefano Petrucci (Radio Manà Sport): “Lo United ha pagato Zirkzee più di 40 milioni, e magari ora si stanno chiedendo: “Ma non è che il problema era Amorim e questo ci serve?“. E’ solo quello il problema. E’ più facile dire che Massara è un cretino, ma la verità è che la Roma non ha una lira da investire su questo mercato, quindi le trattative sono per forza estenuanti. Provate voi ad andare in una concessionaria a comprare una macchina senza avere soldi. Ma se nel caso di Zirkzee è sfiga, nel caso di Raspadori c’è stata una certa sciatteria, e una superficialità veramente colpevole…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Raspadori? Io avrei già cambiato direzione ma sai da quanto…da almeno dieci giorni. Però poi c’è la volontà dell’allenatore, che ha rilanciato giocatori che da altre parti non c’avevano mai pensato. Ma se tutte le opzioni sono buone per rimandare, allora arrivederci e grazie… Malen? Sono preoccupato che Emery ti possa dare un calciatore nel momento in cui si sta giocando tanto e avrà bisogno dei migliori calciatori. Io spero che almeno Zirkzee possa essere il nuovo attaccante della Roma, altrimenti non avrei più argomenti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando ti fossilizzi per andare a prendere un giocatore che ti tiene a mollo, c’è questo rischio. Lotito è molto diretto, e aveva detto: “Non è Maradona“. Io lo considero un buon giocatore, ma non ha mai fatto le fortune delle squadre in cui è stato. Sembra uno che stravolge, ma non è così. E allora a un certo punto vai da un’altra parte. Gasperini dovrà accontentarsi, anche perchè Malen ha un certo curriculum. E Gasperini ha fatto resuscitare anche Lookman o De Ketelaere…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Malen? Non è malen…come centravanti è preferibile a Raspadori, da centravanti è meglio di Raspaodori. Poi vediamo che succede. Se un allenatore è bravo riesce a sfruttare al meglio le caratteristiche di un calciatore…”

Redazione Giallorossi.net