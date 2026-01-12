Robinio Vaz, chi è il talento del Marsiglia che ha stregato Massara (VIDEO)

Fisico, verticale e già decisivo a 18 anni. Robinio Vaz, francese classe 2007, centravanti destro di circa 185 centimetri, è nato a Mantes-la-Jolie il 17 febbraio 2007 ed è cresciuto calcisticamente nella regione parigina prima del passaggio al Sochaux nel 2022.

Il percorso nelle giovanili lo vede muovere i primi passi tra Mantes e Mantois, poi l’approdo al vivaio del Sochaux. Nella stagione 2023-24 gioca con la seconda squadra in National 3, collezionando cinque presenze senza reti. Il salto arriva nell’estate 2024, quando passa al Marsiglia: inizialmente è aggregato alla squadra B, dove nel 2024-25 segna sei gol in dieci presenze in National 3, mantenendo però un contatto costante con la prima squadra.

L’esordio tra i professionisti arriva il 14 gennaio 2025 in Coppa di Francia contro il Lille, partita chiusa sull’1-1 e decisa ai rigori. In quella stagione totalizza tre presenze ufficiali tra campionato e coppa nazionale, senza reti, inserito gradualmente. Dal 2025-26 entra stabilmente nella rosa della prima squadra e prende parte anche alla fase a gironi di Champions League. I numeri raccontano un rendimento in crescita. Il bilancio complessivo con il Marsiglia, fino a inizio gennaio 2026, parla di 22 gare ufficiali e quattro reti.

Sul piano tecnico è un centravanti “di rottura”: esplosivo nei primi passi, potente nei duelli e nel gioco aereo, ama attaccare la profondità e usare il corpo per proteggere palla e creare sponde.

Non è solo un finalizzatore: lavora in pressione e si sporca le mani, tanto da essere descritto come un vero “bully” dei difensori nei report di Ligue 1. Indicatori di un profilo in crescita, ancora (ovviamente) da rifinire, ma già capace di incidere. Un prospetto su cui la Roma sembra decisa a scommettere a suon di milioni.

Giallorossi.net – G. Pinoli



