Robinio Vaz, chi è il talento del Marsiglia che ha stregato Massara (VIDEO)

Fisico, verticale e già decisivo a 18 anni. Robinio Vaz, francese classe 2007, centravanti destro di circa 185 centimetri, è nato a Mantes-la-Jolie il 17 febbraio 2007 ed è cresciuto calcisticamente nella regione parigina prima del passaggio al Sochaux nel 2022.
Il percorso nelle giovanili lo vede muovere i primi passi tra Mantes e Mantois, poi l’approdo al vivaio del Sochaux. Nella stagione 2023-24 gioca con la seconda squadra in National 3, collezionando cinque presenze senza reti. Il salto arriva nell’estate 2024, quando passa al Marsiglia: inizialmente è aggregato alla squadra B, dove nel 2024-25 segna sei gol in dieci presenze in National 3, mantenendo però un contatto costante con la prima squadra.
L’esordio tra i professionisti arriva il 14 gennaio 2025 in Coppa di Francia contro il Lille, partita chiusa sull’1-1 e decisa ai rigori. In quella stagione totalizza tre presenze ufficiali tra campionato e coppa nazionale, senza reti, inserito gradualmente. Dal 2025-26 entra stabilmente nella rosa della prima squadra e prende parte anche alla fase a gironi di Champions League. I numeri raccontano un rendimento in crescita. Il bilancio complessivo con il Marsiglia, fino a inizio gennaio 2026, parla di 22 gare ufficiali e quattro reti.
Sul piano tecnico è un centravanti “di rottura”: esplosivo nei primi passi, potente nei duelli e nel gioco aereo, ama attaccare la profondità e usare il corpo per proteggere palla e creare sponde.
Non è solo un finalizzatore: lavora in pressione e si sporca le mani, tanto da essere descritto come un vero “bully” dei difensori nei report di Ligue 1. Indicatori di un profilo in crescita, ancora (ovviamente) da rifinire, ma già capace di incidere. Un prospetto su cui la Roma sembra decisa a scommettere a suon di milioni.
Giallorossi.net – G. Pinoli
sono contento che raspadori non venga e non perché ci ha snobbato.
abbiamo bisogno più di questi profili
bravo, se il ragazzo è forte, queste operazioni sono sempre vincenti. preso al prezzo giusto sicuramente non ci faremo una minusvalenza
Un ragazzo molto interessante, grezzo.
Non so se è pronto per fare il titolare, ma sicuramente è un centravanti che completa il reparto, un’alternativa a Ferguson.
se parliamo di numeri, presenze, gol….un po pochino per 25 milioni
Mah!!!!!Tutti fenomeni poi quando arrivano a Trigoria diventano giocatori normali.In un periodo di bilanci in rosso spendere 25 milioni su una scommessa onestamente fossi la proprietà l’avrei fatti anticipare da Massara.
Preferirei un profilo più navigato e confermato a certi livelli, ma capisco non sia facile andarli a prenderli con il fpf e nel mercato di gennaio.
Forza Roma sempre!
Gasperini saprà valorizzare questo giovane talento
Ogni tanto guardo il campionato francese, soprattutto psg o Marsiglia, tutta colpa dei miei parenti a Nizza, che negli anni 90 rompevano le …. con Jean-Pierre Papin. Questo ragazzo non è statico, non è il classico attaccante da area di rigore, ma spazia, corre, dribbla, ripiega a difendere, gioca anche per i compagni di squadra e fa assist. È un prospetto e non un giocatore fatto, ma ha le potenzialità per diventare forte. Meglio lui che prendere nomi, cin giocatori rotti o che se la sentono calla senza aver fatto nulla.
Bene. 25 mln per Vaz e altrettanti per Malen, per un totale di 50 pippi, da pagare probabilmente tra prestiti e riscatti obbligatori a giugno prossimo. Cifra che è poi l’importo base per la partecipazione alla CL. Vuol dire che in Società ci credono e vogliono investire per prospetto da valorizzare e per un giocatore ritenuto pronto per il nostro campionato. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Sinceramente è un giocatore che non conosco e spero che il Marsiglia lo ceda perché costretto finanziariamente e non per altro… vedendo i filmati, sicuramente è esplosivo, veloce e protegge la palla e scarica sui compagni, il che è ottimo. L’unica perplessità è che nei filmati i difensori gli sono a mezzo metro, un metro, si troverà tutt’altro in Italia con il difensore attaccato. Riuscirà ad essere decisivo anche con il difensore che gli è addosso e che cerca di anticiparlo? Ha i numeri tecnici anche per saltare l’uomo e non solo lanciando la palla avanti e bruciando il difensore sulla corsa? Vedremo….posso solo sperare di si.
La Roma va a giocare domani contro il Torino senza dovbyk, ferguson, bailey , Baldanzi e Pellegrini… ancora non arriva nessuno e siamo quasi a metà gennaio. L’ allenatore voleva i rinforzi a trigoria dopo capodanno… invece è emergenza più totale con Gasp che sta facendo miracoli a ripetizione prendendosi sulle spalle tutte le falle di questa società che non lo sta aiutando per nulla. Vaz potrà essere anche un grande prospetto ma ha poche partite da professionista, dovrà ambientarsi in un campionato diverso e conoscere la squadra … in pratica non è pronto e forse lo sarà per la stagione prossima si spera. Qua servono quelli pronti subito infatti si era puntato su raspadori e zirkzee perché non avrebbero avuto nessun problema con il campionato Italiano avendolo già disputato e l’
Età giusta per affrontare da subito un nuovo impegno in una nuova compagine. Un quasi 19enne se arriverà speriamo tutti che possa essere il prossimo osimhen ma è da aspettare e qua il tempo stringe con la Champions che è l’ unica chance di progredire per toglierci di mezzo il fpf. Malen al contratto che ha litigato con il suo allenatore sarebbe la classica opportunità di mercato insperata fino a poco fa da cogliere al volo, ha esperienza nei migliori campionati europei, nelle coppe ed in nazionale, bravo a partire palla al piede ed a attaccare la profondità, baricentro basso fisico compatto e molto esplosivo, ha tiro da fuori e sa dialogare con i compagni infatti fa molti assist. A Dortmund che di attaccanti se ne intendono era amatissimo , vale 4 raspadori… lui sarebbe il profilo da inserire nell’ immediato. Non credo che Gasp abbia chiesto vaz.
tutti sti soldi per uno sconosciuto che farà panchina però i soldi per un giocatore pronto come l’ olandese non ci sono
So almeno 10 anni che ogni ragazzino sconosciuto che prende la Roma si dice talento crack e poi si rivelano giocatori normalissimi, contenti voi contenti tutti poi se la Roma non arriva tra le prime quattro non vi lamentate
O scarti di altre squadre o talenti in erba. La serie A non riesce più ad attrarre quelli affermati, tanto meno la Roma.
Da un lato la Roma “normalizza” giocatori anche forti e fa scappare molti di quelli bravi.
Con Gasperini possiamo invertire la rotta e affermare un nucleo di squadra; in un contesto di gioco migliorato dovrà pur esserci un giovane in erba che ce la fa.
Poi se consideriamo i 40 milioni per Abraham e altrettanti per Dovbyk, ben venga anticipare tutti su questo bel prospetto a 25 mln.
Io, come sempre, sono ottimista, nonostante i fatti tante volte non mi diano ragione
Se lo prende, Massara fa benissimo. E’ un ottimo investimento per la società e il ragazzo sembra essere veramente forte. Bisogna pero’ se viene, dargli un po’ di tempo per ambientarsi. E’ giovanissimo ma ci sta. Per me un ottimo acquisto. Forza Massara.
Talento purissimo che farà faville in Italia. Ancora giovanissimo, nei movimenti sembra un mix tra Robinho e Rivaldo.
Sono sicuro che con un maestro come Gasperini diventerà un top mondiale.
Forza Roma, complimenti a Massara per il colpaccio
Non c’entra nulla con Robinho e rivaldo, già qua si capisce l’ isteria di noi romanisti. Osimhen potrebbe essere un paragone adatto e magari fosse.
Dal video sembra essere un attaccante che deve essere lanciato in velocità, che unita al tiro potente sembrano essere le caratteristiche dominanti insieme ad una discreta capacità di svariare sul fronte dell’attacco.
Se lo mettono a giocare spalle alla porta con due difensori addosso, probabilmentr fa la stessa fine degli ultimi centravanti della Roma.
Ovviamente, interpretando questo e altri video simili.
Mi sembra uno molto forte specialmente in prospettiva futura a breve e medio termine!! Vamos Vaz!!!
operazione folle a ste cifre speriamo che sia forte come dite altrimenti per pagarlo toccherà sacrificare uno dei pochi buoni che abbiamo, per non parlare del fatto che serve un titolare e questo partirà al 90% dalla panchina
Saverio dove sei? Illuminaci. Abbiamo preso il nuovo Mbappe?
Beh, già passa’ dar biancoceleste ar Giallorosso è n’ber passo avanti … ma, in mano ar Mister, ‘sto ragazzo pò esse n’vero crack.
un ragazzino di 18 anni a ste cifre e con un attacco imbarazzante spero arrivi pure un titolare pronto altrimenti c’è da piangere
Quindi dovevano arrivare Zirkzee e Raspadori e invece arriva un ragazzino di 18 anni per fare la riserva di un attacco che fa piangere e dire che Gasperini aveva chiesto giocatori forti e pronti
