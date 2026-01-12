GASPERINI: “Il percorso in Coppa Italia è molto impegnativo. La finale a Roma è un’opportunità, sarebbe fondamentale” (VIDEO)

In vista della sfida di Coppa Italia di domani sera (fischio d’inizio ore 21) contro il Torino, ha parlato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Qui sotto le sue parole rilasciate a Sportmediaset.

Arriva il primo snodo importante per la Roma, in Coppa Italia: una competizione che lei conosce bene, ma ha perso tre finali con l’Atalanta.

“Con l’Atalanta per tre volte non siamo riusciti a vincerla, è rimasto un grande rammarico. All’inizio non è una competizione tanto seguita, ma man mano andando avanti diventa molto importante e tutte ci tengono moltissimo. Infatti alla fine ci sono le squadre migliori’.

Per la Roma la Coppa Italia è un obiettivo?

“Per la Roma c’è sempre l’opportunità di fare la finale in casa, a Roma, e sarebbe fondamentale. Il percorso però da qui in avanti diventa impegnativo: c’è il Torino, poi eventualmente l’Inter e le squadre più forti del campionato”.

Contro il Torino arrivò la prima sconfitta in campionato della Roma: ora è cambiato tutto, ma che squadra si aspetta?

“Il Torino conferma di essere una squadra molto solida e pericolosa. Magari non riesce ad avere la continuità per arrivare nelle posizioni più alte in classifica, ma rimane ostica da affrontare. In campionato è stata la nostra prima sconfitta, ma ricordo che faceva un caldo impossibile: niente a che vedere con le temperature attuali”.

Fonte: Sportmediaset