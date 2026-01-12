LIVE! La Roma avanza per Malen: principio di accordo con l’Aston Villa, si aspetta il sì del giocatore (VIDEO)

ORE 15:30 – Di Marzio: “Si aspetta il sì di Malen”

I giallorossi hanno raggiunto un principio d’intesa con l’Aston Villa per un prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro. Ora si aspetta solo il sì del giocatore. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito di riferimento. (Gianlucadimarzio.com)

ORE 15:20 – Malen, la Roma spinge e la concorrenza è dietro

La Roma continua a spingere su Malen e lo fa con una linea chiara: dialogo aperto con l’Aston Villa per un prestito con diritto di riscatto. È questa, secondo quanto racconta Fabrizio Romano in uno degli ultimi aggiornamenti, la formula su cui i giallorossi stanno lavorando con maggiore convinzione nelle ultime ore.

Sul giocatore si è mosso anche il West Ham, che ha chiesto informazioni di recente, ma al momento resta indietro rispetto alla Roma nello sviluppo della trattativa. Una situazione diversa rispetto a quella del Napoli, che è stato informato dell’operazione ma risulta frenato dalla mancata cessione di Lucca, passaggio necessario prima di poter affondare il colpo.

Malen viene valutato come profilo duttile sul piano offensivo, in grado di occupare sia il ruolo di prima che di seconda punta. Un aspetto che rende l’operazione particolarmente interessante e che spiega perché il dossier resti caldo, senza essere legato ad altre manovre. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, la trattativa procede in parallelo rispetto a quella che coinvolge Robinio Vaz.

Il lavoro prosegue, i contatti sono continui e la Roma prova a mantenere la posizione di vantaggio accumulata nelle ultime ore, consapevole che la partita non è ancora chiusa ma decisamente ben instradata.

