LIVE! La Roma avanza per Malen: principio di accordo con l’Aston Villa, si aspetta il sì del giocatore (VIDEO)

ORE 15:30 – Di Marzio: “Si aspetta il sì di Malen”
I giallorossi hanno raggiunto un principio d’intesa con l’Aston Villa per un prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro. Ora si aspetta solo il sì del giocatore. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito di riferimento. (Gianlucadimarzio.com)
ORE 15:20 – Malen, la Roma spinge e la concorrenza è dietro
La Roma continua a spingere su Malen e lo fa con una linea chiara: dialogo aperto con l’Aston Villa per un prestito con diritto di riscatto. È questa, secondo quanto racconta Fabrizio Romano in uno degli ultimi aggiornamenti, la formula su cui i giallorossi stanno lavorando con maggiore convinzione nelle ultime ore.
Sul giocatore si è mosso anche il West Ham, che ha chiesto informazioni di recente, ma al momento resta indietro rispetto alla Roma nello sviluppo della trattativa. Una situazione diversa rispetto a quella del Napoli, che è stato informato dell’operazione ma risulta frenato dalla mancata cessione di Lucca, passaggio necessario prima di poter affondare il colpo.
Malen viene valutato come profilo duttile sul piano offensivo, in grado di occupare sia il ruolo di prima che di seconda punta. Un aspetto che rende l’operazione particolarmente interessante e che spiega perché il dossier resti caldo, senza essere legato ad altre manovre. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, la trattativa procede in parallelo rispetto a quella che coinvolge Robinio Vaz.
Il lavoro prosegue, i contatti sono continui e la Roma prova a mantenere la posizione di vantaggio accumulata nelle ultime ore, consapevole che la partita non è ancora chiusa ma decisamente ben instradata.
Ci serve più Malen di vaz al momento e va chiuso subito perché siamo senza punte. Speriamo che per una volta il giocatore accetti, tutti questi rifiuti penso che nei confronti della Roma non ci fossero mai stati. C’è da darsi una svegliata si sta perdendo credibilità sotto ogni punto di vista.
Ma a parte er Raspa chi ha rifiutato? Non lo dico ironicamente
Malen e Robino e s’abbracciamo… A quel punto dovrò dire un bravo a Massara!
È tra i migliori DS in Europa. Certi tifosi si meriterebbero Sarri e Fabiani
ecco questo si ma 25 milioni per un ragazzino del Marsiglia ve prego no
Malen SÍ
Raspadori NO
A Roma solo chi vuole la Roma
Non conosco Malen, che spero faccia bene, ma sono quanto mai contento del fatto che non verrà Raspadori, che penso rimarrà con un cetriolo in mano (invece che il cerino).
Raspadori farebbe benissimo all’ Atalanta con Palladino. Bergamo è la piazza giusta per lui
Come fai a nono conoscere Malen? Posso capire vaz che ha giocato 10 volte ma l’ olandese è un nazionale ed era l’idolo della curva del Dortmund dove di attaccanti se ne intendono. Vale 3 raspadori.
Malen è a mio avviso un crack ed una grandissima occasione in attacco.
Se la Roma lo prende , giocherà fino alla fine per lo scudetto.
Massara sta facendo miracoli
Alla Roma serve più un profilo così che un ragazzino di belle speranze da far crescere in panchina
Esatto! E questo è un profilo importante… se non avesse litigato con l’ allenatore non avresti mai avuto l’ opportunità di prenderlo. Non parliamo di un raspadori qualsiasi ma di uno forte sul serio.
speriamo di chiuderla però. Siamo davvero contati là davanti.
Visti i precedenti con rios, Sancho e raspadori la frase :” si aspetta il sì del giocatore “ non è tanto rassicurante. Ce la fate a dare una punta al mr per domenica? Daje su
Malen e Vaz sono attaccanti promettenti o certificati, non come le riserve fallimentari agognate da alcuni !
Giacomo Raspadori che rifiuta la corte di Gasperini ? A me sembra una barzelletta…
Vaz e Malen: grande aspettative e gol certificati ! Questo serve, non scarsi in panchina in Inghilterra e Spagna….
Boh..a me sembra che qui non vuole venire nessuno nonostante i lauti ingaggi che la proprietà garantisce. L’ unico che sembra voler venire , Zirkzee, non lo lasciano partire. La sensazione, speriamo presto sconfessata, è che non arriverà nessuno di questi più in auge bensì qualche vecchia gloria .
