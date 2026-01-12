FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 12 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Domani il Torino in Coppa, le scelte di Gasp
Gasperini deve fare i conti con le assenze per l’esordio in coppa Italia e valuta l’avanzamento di Cristante sulla trequarti alle spalle di Soulé, Dybala ed El Shaarawy. In difesa out Mancini, Ndicka rientra ma difficilmente sarà convocato: spazio a Ziolkowski con Ghilardi ed Hermoso. Wesley verso una maglia da titolare. (Il Tempo)
Ore 8:20 – Roma senza centravanti: Ferguson ko
Roma sempre più in emergenza offensiva: alla lesione di Dovbyk si è aggiunta la forte botta al gluteo rimediata da Evan Ferguson contro il Sassuolo. L’irlandese ha provato a resistere, ma il dolore lo ha limitato fino alla resa: serviranno 2-3 giorni per riassorbire l’ematoma e la sua presenza in Coppa Italia col Torino è altamente improbabile. (Il Tempo)
Se domani esci (o domenica perdi punti) è tutta da accolare a massara e alla società.
Giochiamo partiter ravvicinate in serie in 11 contati di cui la metà riserve perchè da agosto non cavano un ragno dal buco.
Un paio di passi falsi adesso e sei fuori da tutto.
E il bello (il brutto) è che si sapeva benissimo che sarebbe successo.
12/01: acquisti tarallo.
Grandi.
ip credo che massara si debba prima vergognare poi dimettere. perché 4 mesi sono tanti è avrebbe già dovuto rendere competitiva come desidera il mister questa squadra
