FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 12 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Domani il Torino in Coppa, le scelte di Gasp

Gasperini deve fare i conti con le assenze per l’esordio in coppa Italia e valuta l’avanzamento di Cristante sulla trequarti alle spalle di Soulé, Dybala ed El Shaarawy. In difesa out Mancini, Ndicka rientra ma difficilmente sarà convocato: spazio a Ziolkowski con Ghilardi ed Hermoso. Wesley verso una maglia da titolare. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Roma senza centravanti: Ferguson ko

Roma sempre più in emergenza offensiva: alla lesione di Dovbyk si è aggiunta la forte botta al gluteo rimediata da Evan Ferguson contro il Sassuolo. L’irlandese ha provato a resistere, ma il dolore lo ha limitato fino alla resa: serviranno 2-3 giorni per riassorbire l’ematoma e la sua presenza in Coppa Italia col Torino è altamente improbabile. (Il Tempo)

