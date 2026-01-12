Coppa Italia, ROMA-TORINO: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso: Leon Bailey rientra tra i convocati così come Evan Ndicka, out Ferguson oltre a Mancini, squalificato.
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli, Bah
Attaccanti: Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy
Anche Angelino non è ancora tra i convocati. Non penso che il toro schiererà la miglior formazione possibile. Vorranno piuttosto puntare al bis in campionato. Speriamo di fare una doppietta di vittorie noi e riscattare quella sconfitta immeritata.
Gasperini tiene tanto alla Coppa Italia…ok ma bisogna essere anche realisti: ne mettiamo insieme per miracolo 11 sani al momento. Domani giocherei con Vazquez; Hermoso, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Celik; Dybala, Arena e Bailey. Così avresti ancora Ndicka, Kone, Wesley, ElSha e Soulè da fare entrare in caso si metta male. O Tsimikas se si mette bene 🙂
e Romano?
Ridotti all’osso se non arriva in fretta il mercato
Convocato Bailey…. preparate i popcorn..
Bailey tra i convocati evoca un’apparizione simile a quella di una presenza ectoplasmica e, ormai, simbolica (e persino in chiave di mercato, negli ultimi giorni).
