Retroscena Raspadori, il messaggio agli ex compagni: via dall’Atletico solo per tornare al Napoli

Il futuro di Jack Raspadori resta in bilico, ma la sensazione è che la Roma sia sempre più defilata mentre il Napoli prova a guadagnare terreno. A fare il punto è Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha descritto uno scenario in rapida evoluzione.

Secondo il giornalista, Raspadori avrebbe messo la Roma in stand-by già da circa due settimane. Nelle ultime ore si parlava di un possibile “Raspa-day”, ma dal fronte giallorosso non sarebbero arrivati segnali di apertura. Anzi, la società avrebbe ormai percepito che l’operazione rischia di sfumare e starebbe virando, seppur in ritardo, su altri obiettivi.

Il giocatore, sempre stando a quanto riferito da Schira, aspetta il Napoli. Negli ultimi giorni avrebbe avuto diversi contatti con ex compagni partenopei, chiarendo la propria posizione: in caso di addio all’Atletico, la priorità sarebbe un ritorno a Napoli, altrimenti la permanenza a Madrid, dove però è chiuso nelle gerarchie e trova pochissimo spazio.

Il Napoli valuterebbe l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, condizioni ritenute meno vantaggiose rispetto a quelle proposte dalla Roma. Proprio per questo l’Atletico avrebbe spinto verso la soluzione giallorossa, trovandosi però di fronte alla volontà del giocatore di attendere gli sviluppi sul fronte Napoli. Resta da capire se la Roma deciderà di fare un ultimo tentativo o se la pista possa considerarsi ormai compromessa.