CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 12 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 12:40 – Malen-Roma, c’è l’accordo con l’Aston Villa
La Roma sta intensificando i contatti anche per Donyell Malen (26): stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo con l’Aston Villa.
Ore 11:40 – Anche il Napoli interessato a Malen
Non solo la Roma. Su Donyell Malen (26) c’è anche l’interesse del Napoli, alla ricerca di un attaccante nel caso di cessione di Lucca. L’attaccante olandese è in uscita dall’Aston Villa ed è stato offerto sia alla Roma che agli azzurri. (Fabrizio Romano / Youtube)
Ore 11:25 – Live! Sprint Roma per Robinio Vaz: accordo vicino, affare da 25 milioni di euro (VAI ALL’ARTICOLO)
Ore 10:30 – Vaz, investimento per il futuro
Confermata la pista Robinio Vaz (19): il Marsiglia deve vendere per esigenze economiche e il giocatore non vuole rinnovare. Valutazione alta, ma Massara sta provando ad abbassare. Profilo considerato più da investimento futuro che da titolare immediato, ma la Roma c’è. (CorSport / Gazzetta / Il Tempo)
Ore 10:10 – Ag. Dragusin: “Vuole la Roma”
Florin Manea, agente di Radu Dragusin (23), ha rilasciato alcune dichiarazioni a TRS confermando che il difensore vuole lasciare il Tottenham per vestire la maglia giallorossa: “Dragusin vuole venire alla Roma”. Manca però l’accordo col club inglese. (Tele Radio Stereo)
Ore 9:45 – Tel torna di moda
La Roma è tornata a lavorare su Mathys Tel (20), che ha chiesto al Tottenham di partire per giocare di più. Operazione complicata: gli Spurs per ora non aprono, ma Trigoria resta alla finestra. (CorSport / Il Tempo)
Ore 8:30 – Bailey verso l’addio, ritorno all’Aston Villa
Leon Bailey (28) è destinato a lasciare Trigoria. Il suo rientro all’Aston Villa libererebbe spazio salariale e una casella offensiva per l’arrivo di Malen. Operazione legata a doppio filo all’attacco. (CorSport / Gazzetta)
Ore 7:45 – Malen piano B (sempre più A)
Con Raspadori in stallo e Zirkzee congelato, la Roma accelera su Donyell Malen (26) dell’Aston Villa. Trattativa impostata su un prestito con diritto di riscatto. Il club inglese chiede almeno 17-18 milioni, Massara lavora sulla formula. Resta da convincere il giocatore. (CorSport / Gazzetta / Il Tempo)
LEGGI ANCHE – La Roma vira su Malen: c’è il sì di Gasp
Ore 7:05 – Raspadori fa spazientire la Roma
La Roma attende una risposta definitiva da Giacomo Raspadori (25), ma il sì non arriva. L’attaccante starebbe valutando un clamoroso ritorno al Napoli, nonostante l’offerta giallorossa da circa 4 milioni a stagione. Massara non aspetterà oltre: oggi l’agente è a Madrid. (CorSport / Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
si vede che Massara non ha contatti giusti con i procuratori e fatica a chiudere ed avere certezze nonostante spunta la disponibilità economica.
C’è da mettersi le mani nei capelli. Di giocatori buoni ce ne sono molti in giro ma Gasp vuole gente pronta subito e quella costa. Noi possiamo cercare di spostare l’acquisto a luglio con formule varie, ma rimane il nodo ingaggi perchè anche sul monte stipendi incide il FFP.
Secondo me Massara c’ha l’emicrania.
Su Malen posso dirvi che secondo me è stato proposto dall’Aston Villa perché sono stati avviati con loro discorsi per terminare il prestito anticipato di Bailey e si stava cercando la quadra economica con tipo un rimborso per il prestito pagato.
L’Aston Villa sta cercando una sistemazione da qualche settimana per Malen ed ho appreso che è stato offerto a qualche club in Bundesliga ma che l’esito è stato negativo per via del suo ingaggio considerato alto e ci sarebbe un club che lo prenderebbe in prestito ma che intende coprire solo metà ingaggio fino a fine stagione con l’Aston Villa che dovrebbe ricoprire l’altra metà.
Malen percepisce €4.5M netti a stagione con bonus che possono fare salire il suo contratto a €5.5M. Bailey prende €3.5M netti più bonus che possono farli guadagnare fino a €4.5M più o meno. Malen avrebbe già espresso da tempo che vuole giocare per via del Mondiale, quindi che noi prendiamo Malen conviene soprattutto all’Aston Villa visto che di club che possano coprire il suo ingaggio per intero sono veramente pochi al momento e seppure Bailey li ritorna rotto, comunque risparmiano €1M netto e forse prendiamo un rimborso che viene semplicemente rigirato per Malen, oltre che le cifre anche se non ancora troppo chiare, Bailey era arrivato pagato dai €2-3M per il prestito oneroso e €22M per il riscatto e su Malen si evidenzia un prestito da €1.5M e riscatto sui €22-22.5M, cifre molto simili. Poi Gasp ed il suo staff hanno anche già visionato Malen dal vivo avendo lui giocato l’intero secondo tempo nell’amichevole estiva che abbiamo perso per 4-0 dove Malen siglo la rete finale contro di noi. È un profilo ben conosciuto quindi vista anche la situazione di mercato in stallo, il Gasp avrà dato il suo consenso quasi immediatamente.
@✧❂Saverio❂✧, Invece come giudichi Robinio Vaz? Potrebbe essere il nuovo Osimhen per caratteristiche? Ho visto che compirà 19 anni a febbraio.
Su Vaz ho scritto diverse volte e tanto cose negli ultimi giorni. Ha caratteristiche molto interessanti e lo vedo come un potenziale Rashford con più tigna dell’inglese tra qualche anno ma qualcosa un po’ di Osimhen c’è pure. È un gran bel profilo che tra qualche mese può esplodere in modo definitivo quindi si è ancora in tempo secondo me per prenderlo a condizioni accettabili diciamo. Se ovviamente non veniva valorizzato da De Zerbi che né è rimasto stregato e rimaneva più nascosto, ovviamente ti costava di meno ma per quel poco che ha giocato, un qualsiasi talent scout abbastanza competente ne intravede le alte potenzialità vista anche l’età ed il modo in cui si pone in campo, soprattutto quando non in possesso palla. Posso solo dire che se ingaggiamo Malen e Vaz, penso che si sia alla fin fine chiuso per 2 operazioni ancora più funzionali di Raspadori e Zirkzee. È vero che il Rasp e Zirkzee conoscono meglio la Serie A ma Malen e Vaz sono per me giocatori più forti e Vaz può diventare il nostro TOP player per diverse stagioni. È un calciatore che se cresce come penso possa con il Gasp, il Vaz potrà essere il primo calciatore su cui dei club potranno presentare offerte di base anche sui €80M.
se Massara a breve non prendera qualcuno che piaccia al Gasp prevedo che ci saranno molte tensioni… e devo ammettere che il Mister avrebbe ragione dato che sta facendo dei miracoli con una rosa che in attacco ha veramente poca scelta tra defezioni e giocatori che non stanno perfomando o che non piacciono al mister.. Massara ha avuto tempo per programmare questa sessione a differenza di quella estiva…. si è li in zona Champions e bisogna combattere punto a punto…perdere ulteriore tempo sperando sempre che l allenatore si inventi qualcosa è pericoloso… ora Massara e la Proprietà devono fare il loro… non pretendo giocatori da 50mln come molti chiedono, so che non possiamo permetterceli, ne pretendo di giocarmi lo scudetto con corrazzatte come Inter e Napoli… pero bisogna mettere l allenatore nella condizione di potersi giocare il 3/4 posto inserendo almeno 2 figure in attacco
Diciamo che per una Serie di astri che vanno a combaciare, basta che chiude Malen e Vaz, e Massara avrebbe realizzato due ottimi acquisti. Diciamo che il Gasp per me già conosce e li piace Malen, profilo a lui indicato solo negli ultimi giorni e che si rende conto che Malen è un upgrade rispetto al Rasp come Vaz secondo me non li è stato proposto prima ma che se lo ha visionato di recente, li piace molto. Quindi sperò che Massara chiuda per questi due calciatori al più presto visto che ho il timore altrimenti di potenziali intromissioni se non definiamo questi trasferimenti velocemente.
per Raspadori , nn lo chiamerei piu.
Se fra qualche giorno vorrebbe accettare Roma, gli risponderei NO grazie.
Per Dragusin, fa bene la Roma a proporre un contratto con diritto di riscatto , senza obbligo. Dragusin, l anno scorso nn ha giocato causa grave infortunio. Quest anno invece ha fatto 5 minuti in campo.
Stamo a schivà n’antra pallottola come co Sancho e Rios. Quer purcinella de Raspadori ce sta a fa na cortesia a nun venì, perché mesà che annamo a pijà gente mejo de lui…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.