CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 12 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:40 – Malen-Roma, c’è l’accordo con l’Aston Villa

La Roma sta intensificando i contatti anche per Donyell Malen (26): stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo con l’Aston Villa.

Ore 11:40 – Anche il Napoli interessato a Malen

Non solo la Roma. Su Donyell Malen (26) c’è anche l’interesse del Napoli, alla ricerca di un attaccante nel caso di cessione di Lucca. L’attaccante olandese è in uscita dall’Aston Villa ed è stato offerto sia alla Roma che agli azzurri. (Fabrizio Romano / Youtube)

Ore 10:30 – Vaz, investimento per il futuro

Confermata la pista Robinio Vaz (19): il Marsiglia deve vendere per esigenze economiche e il giocatore non vuole rinnovare. Valutazione alta, ma Massara sta provando ad abbassare. Profilo considerato più da investimento futuro che da titolare immediato, ma la Roma c’è. (CorSport / Gazzetta / Il Tempo)

Ore 10:10 – Ag. Dragusin: “Vuole la Roma”

Florin Manea, agente di Radu Dragusin (23), ha rilasciato alcune dichiarazioni a TRS confermando che il difensore vuole lasciare il Tottenham per vestire la maglia giallorossa: “Dragusin vuole venire alla Roma”. Manca però l’accordo col club inglese. (Tele Radio Stereo)

Ore 9:45 – Tel torna di moda

La Roma è tornata a lavorare su Mathys Tel (20), che ha chiesto al Tottenham di partire per giocare di più. Operazione complicata: gli Spurs per ora non aprono, ma Trigoria resta alla finestra. (CorSport / Il Tempo)

Ore 8:30 – Bailey verso l’addio, ritorno all’Aston Villa

Leon Bailey (28) è destinato a lasciare Trigoria. Il suo rientro all’Aston Villa libererebbe spazio salariale e una casella offensiva per l’arrivo di Malen. Operazione legata a doppio filo all’attacco. (CorSport / Gazzetta)

Ore 7:45 – Malen piano B (sempre più A)

Con Raspadori in stallo e Zirkzee congelato, la Roma accelera su Donyell Malen (26) dell’Aston Villa. Trattativa impostata su un prestito con diritto di riscatto. Il club inglese chiede almeno 17-18 milioni, Massara lavora sulla formula. Resta da convincere il giocatore. (CorSport / Gazzetta / Il Tempo)

Ore 7:05 – Raspadori fa spazientire la Roma

La Roma attende una risposta definitiva da Giacomo Raspadori (25), ma il sì non arriva. L’attaccante starebbe valutando un clamoroso ritorno al Napoli, nonostante l’offerta giallorossa da circa 4 milioni a stagione. Massara non aspetterà oltre: oggi l’agente è a Madrid. (CorSport / Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…