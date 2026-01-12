LIVE! Robino Vaz si avvicina, Romano: “Accordo col Marsiglia quasi fatto, ma va trovata l’intesa col giocatore” (VIDEO)

ORE 15:00 – Romano: “Per Vaz va trovato l’accordo col giocatore”
Aggiornamenti da Fabrizio Romano su Robinio Vaz: la Roma sta lavorando per chiudere l’accordo col Marsiglia sulla base di 25 milioni di euro sfruttando gli ottimi rapporti con la dirigenza transalpina. Si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto, ma bisogna aspettare lato giocatore. Vaz vuole prima capire il progetto della Roma e gli accordi economici. Il centravanti francese ha diverse offerte anche da Germania e Inghilterra.
ORE 12:20 – Di Marzio: “Affare ai dettagli”
Conferme totali sull’affare Robinio Vaz-Roma. Sky Sport e Gianluca Di Marzio parlano di trattativa ai dettagli con l’Olympique Marsiglia. Colpo da 25 milioni a titolo definitivo, da capire se immediato o in prestito con obbligo di riscatto.
….
La Roma accelera per Robinio Vaz. Con Marsiglia alle prese con la necessità di ridurre il monte ingaggi e fare cassa, il giovane talento francese è finito nel mirino dei giallorossi, che lo hanno subito individuato come alternativa concreta a Zirkzee e Raspadori. Dopo i primi contatti di pochi giorni fa, Massara e Medhi Benatia hanno intensificato le trattative, facendo decollare la possibile operazione. Lo riferisce il portale francese Footmercato.net.
Il prezzo dell’operazione messa in piedi tra i due club si aggira intorno ai 25 milioni di euro bonus inclusi, una cifra importante per un classe 2007 acquistato appena due anni fa dal Sochaux per 200.000 euro. Nonostante l’intesa di massima tra i due club, restano da limare alcuni dettagli tecnici prima della firma definitiva.
La pressione sul giocatore cresce: Vaz è stato escluso dalla rosa marsigliese nelle ultime ore, probabilmente per spingere il trasferimento o preservarlo in vista del passaggio in Serie A. Quest’anno ha messo a referto 4 gol e 2 assist in 19 presenze, di cui solo 3 da titolare, e il trasferimento in giallorosso sembra ormai la soluzione più probabile per il suo futuro immediato. (Footmercato.net)
🚨EXCL: 🟡🔴🇫🇷🇸🇳 #Ligue1 |
🔐 L’OM et l’AS Roma sont sur le point de trouver un accord pour le transfert de Robinho Vaz
❗️L’attaquant franco-sénégalais a déjà donné son 🆗️ au club italien
💰 L’affaire devrait rapporter ~25M€ bonus compris à l’OM
🛎 Ding Dong
Avec… pic.twitter.com/3RDttfIJmy
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 12, 2026
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…
speriamo dajeeeeeee
Il ragazzo ha delle caratteristiche davvero molto interessanti, tuttavia, vorrei farvi riflettere su un aspetto: 25 milioni per un ragazzo di quasi 19 anni, sono davvero tanti.
Quindi, non sono parecchi i 35 per Ferguson…che io riscatterei.
Detto ciò, la Roma sta facendo bene a prendere questo ragazzino, che sembra avere caratteristiche importanti.
Un acquisto certamente ottimo ma anche di prospettiva. Sarebbe un buon investimento insieme anche al terzino sinistro Niccolo’ Fortini. Davvero due giovani di talento. Per la Roma sarebbero un investimento vero. Ma bisogna anche aspettarli un pochino.
Questo è forte.
Ma che ce fai?
leggo: dare via Dovbik, Pellegrini, Elsharawy, Baldanzi….questo sono giocatori che non hanno mercato, tranne Baldanzi in sconto.
TF , perdonami, ma ad oggi Ferguson ha lasciato intravedere solo pochi sprazzi con un enorme limite, quello fisico. A 35 si può trovare di meglio. Profili come Vaz mi intrigano molto, non lo conosco ma mi fido di Massara….Questo ragazzo se dovesse arrivare a 25 milioni con un ingaggio basso è quello che la Roma deve cercare.
Il faraone io lo terrei, il suo lo fa sempre
“ma va trovata l’intesa con il giocatore”… cioè tutto fatto ma lui non lo sa? ma….
Mo bisogna vedere se vuole venire a Roma…
Quasi fatta …. Mia trovato l’accordo col giocatore..
Me posso mette a ridere. ????
Fatemi capire, ma qui il giorno buono e’ sempre domani?
Hanno fatto di nuovo i conti senza l’oste?
Come si fa a ripetersi ogni volta?
Questo ragazzo mi piace molto. Capiremo sin da subito se è un giocatore richiesto dal Gasp. Per quanto riguarda Malen: Boh.
Mi da molto di Bailey 2.0
Se fosse stato buono secondo voi l’Aston Villa ce lo dava in prestito con diritto? Noi che, in teoria, dovremmo giocarci l’europa league con loro?!?!? Mi sembra abbastanza strano.
Speriamo arrivi il ragazzo e un altro esterno forte. I 40 milioni risparmiati da zirkzee non possono andare per l’acquisto di un esterno alla lookman? l’ingaggio del nigeriano è lo stesso di Zirkzee
Ci sono esterni alla lookman sul mercato disponibili e comprabili?
Purtroppo di esterni sinistri di piede destro forti non ce ne sono moltissimi (dal lato opposto molto di più) e basta mettere un filtro su transfermarket.
Quelli forti ovviamente stanno bene dove stanno oppure costano cifre improbabili.
Questo è il principale problema. Comunque Malén ce lo vedo proprio bene lì e Vaz è uno di prospettiva molto interessante. Se prendi questi due e ci butti dentro un altro di piede destro di riserva tipo Gudmonson completi La Rosa e magari in estate prendi una punta top tipo Kean.
Io vedrei bene queste scelte:
– Via Bailey dentro Malén (a destra avresti lui titolare che si gioca il posto con Gudmonson e Pellegrini più il faraone di riserva fino a fine anno)
– Via Baldanzi e dentro Gudmonson
– Via Dovbik e dentro Vaz (attaccanti avresti Ferguson e Vaz più Malén che può ricoprire quel ruolo)
A sinistra Soule titolare e Dybala riserva.
i 40 risparmiati zirkzee non erano certi… e Lookman non l hanno venduto a 45 mln all inter, tenete conto che le proprieta sono molto amiche, quindi non penso che accetteranno mai 40 nostri oltre al fatto che l Atalanta ha detto chiaramente che lo cede solo all estero … ultime questione che non di poco conto è il rapporto non proprio idilliaco tra il giocore ed il nostro Mister…non so se i rapporti siano tornati buoni ma l anno scorso gli screzi furono molti… tutto ciò mi fa escludere questa possiblità
Ma Bailey 2.0 dove?? Ma ti vai a informare?? Questo Malen di partite saltate per infortunio ne ha saltate solo 43, poco più della metà delle partite saltate da Bailey che sono 94.. poi lui è il tipo di giocatore perfetto per Gasp e ha una buona esperienza europea alle spalle giocando col Dortmund e anche in inghilterra gioca e segna gol.. in questa mediocre Serie A farebbe le buche uno come lui, magari venisse Malen.. poi avere un attacco composto da Malen-Godts (si spera) a sx, Zirkzee-Ferguson (fino a giugno)-Vaz come punte e Soulé-Dybala a dx è tanta roba e a quel punto puoi dare via Pellegrini, Dovbyk, Bailey ed El Sha in blocco facendoti un attacco tutto nuovo e di qualità
acqisto che ha un senso mapellegrino del parma se lo cedono io prenderei anche quello di testa mi ricorda roberto pruzzo
Malen penso arriverebbe proprio in uno scambio con Bailey e visto che Bailey è sempre rotto potremmo solo guadagnarci. A questo punto credo abbiano detto a Raspadori che può andare dove merita..e sperando arrivi Zirkzee, un attacco con Robinio Vaz, Malen, Zirkzee e Soulè sarebbe tanta roba se consideriamo anche Dybala. Speriamo vada così, il 4 posto(minimo)non ce lo toglierebbero nemmeno gli arbitri
Dimentico un dettaglio importante di Malen: ha giocato una finale di Champions col Dortmund, quindi..
e annamo!
noi annamo, voi… annate!
essi annarono….
se viene lui e poi riesci a prendere a fine mercato zirkee, sarei 3stremamemnte soddisfatto. Quella ameba di raspadori sta bene a riscaldare le panchjne
Daje che forse a sto giro, almeno questo ce lo, danno .
🤣👍
finalmente un colpo alla Sabatini..Forza Roma
a sti prezzi nn mi pare proprio sia alla Sabatini
Speriamo bene sull’effettiva efficacia della scelta, ma ho positive sensazioni nel caso dovessimo prenderlo. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Bene, la forma contrattuale lasciamola alle società, ma questa è la politica da farsi, con le dovute cautele (prestiti, riscatti condizionati etc etc). Non ci si può far tirare alla fune da un qualsiasi Raspadori o l’altro tizio di questa estate.
Se fosse tutto vero daje Vaz.. così possiamo garantirci un potenziale crack nel ruolo.. attendiamo ora solo gli ok dello United per Zirkzee e l’ok di Malen e stiamo a cavallo!
Dubito che arrivino tutti e 3 ma già 2 di 3 non sarebbe male. Punterei anche ad uno scambio Gudmonson-Baldanzi e stai messo già più che bene
Mubudu Gudmundsson non mi piace proprio, se proprio devo fare uno scambio con la Fiorentina prenderei Fortini per la fascia sx visto che Tsimikas è improponibile, mentre a sx come alternativa a Malen prenderei Godts e mi compongo un attacco giovanissimo composto da Malen, Godts, Zirkzee (potrà sbloccarsi appena annunceranno Carrick), Vaz, Ferguson (fino a giugno), Soulé e Dybala non fa schifo per niente, anzi..
io ci spero
Meglio di Raspadori!
Solo calciatori freschi e motivati!
Forza Roma!
Ma magara….
questo è un investimento che avrebbe un senso,
non quello al doppio per un titolare del Sassuolo.
Condivido, perdere tempo dietro a uno che ci mette cosi’ tanto a decidersi (Raspadori) non ne vale la pena Prima si chiude meglio è
Un investimento per il futuro ed un prospetto su cui lavorare, non quello pronto subito che ha chiesto il mr. Che state a di? Malen sarebbe nell’ immediato una grande occasione, fino a un mese fa impensabile e da prendere ora che ha litigato con l’allenatore … in tal caso hai messo la toppa all’ assurda trattativa per raspadori. Malen vale 3 raspadori.
Ha ragione il mister: si parla troppo di giocatori che non sono della Roma, compresi ex giocatori, veline che flirtano con calciatori ecc.
A volte passano notizie inutili di giocatori di passaggio che hanno vestito la maglia della Roma per mezza stagione
Altra cosa curiosa è come facciano ad uscire tutte queste notizie sul mercato in così poco tempo.
E rigirando la questione, come fanno altre squadre a non fare uscire notizie?
Quanto sarebbe bello vivere in un mondo di soli comunicati ufficiali
e tanti saluti a raspadori che potrà continuare a provare i benefici della panchina dall’atletico madrid
Perché pensi che vaz arrivi per raspadori? Semmai Malen dovrebbe essere l’ alternativa. Capire di calcio come il sasso che ho visto ora in terra.
Vaz ha bisogno di tempo e Gasp vuole gente che migliori subito la squadra per acchiappare la Champions.
a raspadó magna tranquillo
Buon investimento per il futuro, potrà crescere.
Adesso sotto assedio a Zirkee e Tel, non lo voglio vede raspa con i nostri colori, poi Dragusin in prestito con diritto è un centrocampista centrale
E ma fetta de c… tagliata fina?
comunque la felpa della Roma li sta bene
bellissimo profilo e prospetto
eccone n’artro….
25 milioni per sto nessuno?
non vinceremo mai MAI!
E c’è chi dava del bollito a quello che voleva McTominey e gli hanno portato Renato.
scusaci ancora, MOU.
perdonaci. ma sai come è, siamo solo la Roma, mica un club Big. 25 milioni pe sto ce**o
eri quello che dava del nessuno anche ad un certo Mati sulle….ricordatelo prima di scrivere
Eccone n altro che capisce tutto….manco questo ti sta bene????
Magari ce casca..
SFR sempre
e Mati Ancora nessuno è. visto che nei Big match fa solo numero, al momento. state boni, su.
Redazione, perché ci tocca sopportare la lettura di certi soggettoni disagiati che descrivono Vaz come un cesso?
E scrivo soggettoni solo per motivi di censura.
perché a differenza de te, JulianBurlone, sto tizio lo conosco. conoscono benissimo il Marsiglia e Marsiglia in generale. e non vale 10 milioni. ECCO PERCHÉ .
Malen sarebbe un ottimo colpo, ma sto ragazzo sta bene do sta.
Servono giocatori pronti così pietra tombale su zirkze?
Se così fosse sarebbe da internare Massara , si spende 25 milioni per calciatore del 2007 che quasi sicuramente Gasp non farà giocare , prendesse un esterno alto a sx e un centravanti, che sono 6 mesi che li sta aspettando Gasperini
Questo perchè Gasperini, anziche fare la conferenza stampa ti ha chiamato direttamente te sul cellulare per dirti quello che pensa e che farà?? E andiamo, ogni tanto lo azionate il cervello prima di digitare sulla tastiera?
lo sai te che Gasperini non lo fa giocare? i giocatori giovani buoni li ha sempre fatti giocare, Scalvini a 18 anni ci ha fatto un pallino all’ olimpico
😂😂😂😂😂🔥
Daje
ottimo ma ci vorrebbe anche un titolare perchè questo va bene ma ha 18 anni.. se i tifosi sono stufi di aspettare Ferguson che ne ha 20 o 21..se arrivasse Zirkzee siamo a posto ma dovrebbe uscire Dovbyk e non credo sia facile ( ferguson lo terrei sinceramente). la priorità comunque per me è un centrocampista perchè non possiamo giocare solo con 4 giocatori nel ruolo e poi se riusciamo a mandare a casa bailey ci vuole un esterno a sinistra. in difesa con il rientro di ndicka siamo a posto sinceramente
Malen/Elsha a sinistra
Zirkzee/Vaz/Ferguson Punta
Soulè/Dybala a destra
Baldanzi Beilly Dovbick Pellegrini escono ora o a giugno e alcuni per scadenza naturale del contratto
Ora il problema è portarli a casa tutti
Malen e Zirkzee hanno voglia di rimettersi in evidenza in vista del mondiale
Vaz è un animale ( nel senso sano del termine ) che ancora deve scoprire i suoi limiti … e questo non è un limite
PS: tre punte per una squadra che vuole andare in CL con competitività e capacità di affrontare le emergenze sarebbero necessarie se non quest’anno almeno il prossimo
Va bene se si prende anche Malen e Zirkzee che sono giocatori pronti, Gasperini vuole questo tipo di calciatori altrimenti se non li reputa pronti non li fa giocare, basta guardare con i nostri primavera , ci vogliono calciatori pronti, via Bailey dentro Malen e Zirkzee allora avrebbe senso l’investimento sul Robinho Vaz
D’accordo Niru ma prenderli tutti e 3 mi sembra oltremodo improbabile. Magari Vaz e Zirzee con formule particolari che non prevedano grossi esborsi immediati sin potrebbero fare ma resta comunque difficile. Più probabile ,purtroppo, un solo innesto ma spero almeno avvenga rapidamente.
Lo repeto un altra volta e un ragazzo molto interessante e con Gasperini puo diventare il nuovo Osimhen e gia pronto per giocare nella prima squadra ma per me non dovrebbe escludere l’arrivo di Zirkzee se vogliamo raggiungere l’obiettivo Champions
e’ assolutamente necessario rinforzare la squadra perchè quest’anno abbiamo una grande occasione per entrare in champion. Inter e Napoli sinceramente mi sembrano superiori ma Milan e Juve sono robetta da quattro soldi
assomiglia a Gourna Douath che in questo momento ci servirebbe come il pane
Caro amico gioco assomiglia molto ad Osimhen
Gourna-douath fuoriclasse vero!
Uno che avremmo dovuto pagare 18M e che a Salisburgo manco gioca.
Profilo interessante, molto interessante, ma la mia domanda è: riusciremo ad aspettarlo?
Mi sembra lo stesso investimento alla Gerson, portato a roma con le stigmati del fenomeno per poi doverlo aspettare per anni diventando poi un buon giocatore, ma nulla di più.
Dai video, VAZ, sembra un giocatore con un fisico devastante, veloce con una buonissima tecnica.
Bel tiro in porta, ha un destro molto potente.
Son sicuro che in mano a Gasperini potrà diventare con la giusta umiltà un giocatore forte.
Ora serve però un giocatore sempre offensivo ma fatto, niente scommesse fisiche o tecniche.
Per me anche gudmunson sarebbe una certezza.
Questo ragazzo mi intriga moltissimo e in prospettiva altro che Raspadori.RE’ su questi elementi che bisogna puntare per il futuro e non su costose mezze fiigure alla Raspadori che non spostano certo di molto gli equilibri di una squadra.
Nella speranza che vadi tutto bene… Magara💛❤️
Ragioniere batti lei? No vadi pure lei! 🙄😵💫🙃😛🤣
– Allora ragioniere che fa, batti?
– Ma…mi da del tu?
– No no, dicevo, batti lei?
– Ah, congiuntivo!
Non capisco i pollici verso, giusto una specifica: “Magara” era un termine che apparteneva al buon Carletto Mazzone. Allenatore che ho sempre ammirato. Poi, se volete un giocatore che continua a “scansarci” contenti voi, contenti tutti
Professore, mi scuso se la mia ignoranza non è gradita al suo intelletto Ma che ci vuol fare, non tutti sono dotati come lei
fai pace coi congiuntivi
Veramente forse dovresti preoccuparti dei congiuntivi dato che hai scritto :”vadi” . Magara non ha nulla che non va.
Avete ragione ho sbagliato io alla prossima farò piu’ attenzione Attaccare il prossimo o denigrarlo per come si esprime, non mi sembra un comportamento corretto se vogliamo discutere di calcio (o di altro) sono il primo a rispondere in caso contrario preferisco passar oltre Certi giochini, preferisco lasciarli agli infanti Forza Roma!!!
Ammazza che due palle però… qua nessuno ti ha denigrato, sono state fatte delle battute citando Fantozzi, nessuno ti ha scritto “capra vai a scuola”. Apprezza il fatto che ti è stato fatto notare l’errore anzichè inondare la chat di spam
difesa e centrocampo under 25 con questo e ferguson anche in attacco abbiamo già la squadra per sette anni ,ci basterà prendere un giocatore ad anno dal valore di 40 milioni per vincere almeno due scudetti come il Napoli.Ranieri sindaco
Io penso che se alla fine del mercato saranno della Roma Dragusin, Vaz e Zirkzee, avremo fatto un ottimo mercato. Non eccellente, perché il centrocampista e l’ala pura rimangono dei ruoli che dovremmo sistemare, ma quei 3 sono un ottima campagna acquisti considerando che é il mercato invernale e che siamo molto limitati dal FFP. Raspadori spero non venga, non é scarso, sa fare discretamente tutto, ma non eccelle in nulla e questo tipo di giocatori non spostano niente e infatti giocava titolare solo al sassuolo
un mercato simile a gennaio sarebbe un miracolo, soprattutto considerando che avevano messo le mani avanti dicendo che non sarebbe speso.
Franco senegalese? Da altre parti ho letto Franco – guineano bissau.
Boh!
Da Wikipedia:
Nato in Francia, ha origini senegalesi e guineensi
ma magariiiii , altro che gaspadori ahahaha
se arriva sono contento, altrimenti sarebbe da dentro i giornalisti
Altro investimento sbagliato e mi meraviglio che in questo forum si esalti questa follia.
Non per la qualità del giocatore in sé, che magari sarà anche positiva.
Ma parliamo di un 18 enne, in un ruolo in cui sia Dovbyk che Ferguson mostrano luci e ombre e non danno garanzie nell’immediato (per me Ferguson nel futuro si, ma non è tuo).
Gasperini sono mesi che si lamenta di non avere affidabilità nel ruolo di centravanti. E noi forse prendiamo un calciatore che per età è NATURALE che sarà un ragazzo ancora in fase di sviluppo e formazione; il quale certamente avrà bisogno di tempo per ambientarsi e sgrezzarsi.
Non dimentichiamoci che il calcio italiano, a dispetto di una qualità tecnica al ribasso, è comunque un campionato spigoloso per la cultura tattica che lo caratterizza e per capacità di organizzazioni difensive che non si trovano in altri tornei esteri. Ciò non di rado, comporta difficoltà iniziali, specie per gli attaccanti di primo pelo.
In sintesi: a gennaio, mercato con la stagione in corso, andava preso un attaccante più pronto (Zirzee, anni quasi 25). E le tempistiche, come al solito, andavano gestite in ben altra maniera. Ma siamo un club senza programmazione e senza competenza nel quadro dirigenziale purtroppo.
Mi meraviglio di come tanti utenti, dopo anni di calcio visto anche se da semplici tifosi, ancora non capiscano queste dinamiche ed inneggino alla ‘grande operazione’. Quando è evidente che la Roma sia ancora completamente fuori strada. A prescindere dalla bravura del ragazzo in sé, ripeto: ma dalle caratteristiche anagrafiche in rapporto al contesto tattico, dal momento della stagione, dai bisogni della rosa e dell’eventuale costo…è una mezza follia questa operazione.
Altro discorso se fosse fatta in estate, a campionato fermo e prendendo anche un altro centravanti che ti coprirebbe le inesperienze iniziali del ragazzo.
Massimilià, in estate a campionato fermo questo ragazzo era già del Chelsea.. il mercato mica funziona come scrivi tu, questo ragazzo la Roma poteva prenderlo solo ora, giocando d’anticipo e sfruttando i contatti interni ( Balzaretti e Benatia). Avrai fatto bene o male lo dirà solo il tempo, fatto sta che se la Roma vuole crescere un minimo deve provare ogni tanto questi colpi futuribili, anche al rischio di toppare, perché se poi ne azzecchi uno ti sei ripagato ampiamente il rischio..
Ma forse non hai ancora capito tu dopo tanti anni di calcio e di Roma che non si può parlare male dell’attuale gestione?
Il tuo disappunto è comprensibile ma ormai è così che gira. La Roma, ma quasi nessuna squadra italiana, può permettersi il campione affermato, quelli finiscono alle solite squadre.
La scelta è fra “scarti” di altre squadre come Raspadori o Zirkzee, oppure fra giovani promesse. Poi bisogna vedere se te li danno, come per i due summenzionati.
In questo caso non è una giovane promessa rotta, come Ferguson che viene da un infortunio, ma da un giovane con il vento in poppa. Pare, dicono. Io come molti non sapevo nemmeno della sua esistenza.
Comunque mi unisco volentieri agli entusiasti che hanno voglia di crederci e sognare finalmente in un centravanti forte che ci manca da un bel po’. E confido in Gasperini che fa giocar bene gli attaccanti, ha lanciato tanti talenti, lavora bene anche coi giovani
A gennaio non è questione di programmazione, è questione di soldi, se arrivi è spendi quanto ti chiedono e dai quanto vuole il giocatore arriva il giorno dopo, Massara deve rispettare dei paletti e quindi tratta su tutto. Pensa dover stare a chiedere sconti e dilazioni al mercato invernale in cui nessuna squadra vuole cedere i migliori giocatori e tutti vogliono liberarsi solo di esuberi che hanno fatto male e senza perderci perché tanto possono aspettare giugno.Il mercato invernale non è un mercato in cui di solito si comprano titolari in Italia, a parte poche eccezioni. Infine non è detto che non arrivi anche un altro attaccante.
Condivido solo in parte quanto dici. Gli obbiettivi primari erano Zirkzee e Raspadori, giovani ma già con tanta esperienza in Serie A, proprio come richiesto da Gasp. Il problema è che sono saltati per motivi diversi: per Zirkzee non si può imputare nulla alla società, è stato il MU a chiudere il proprio mercato in attesa del nuovo allenatore, mentre su Raspadori avrei interrotto ogni contatto già da tempo la sua non voglia di venire da noi.
Da qui quindi si arriva alle alternative Robinio Vaz e Malen. Il secondo è un giocatore d’esperienza, quindi ok, mentre il primo è un diciottenne che ha tutto da dimostrare… potrebbe essere un crack, ma potrebbe non diventarlo mai… Per me 25 milioni sono troppi.
Io nnl o conosco ma approvo l Operazione, 25 bonus compresi è un prezzo che ci sta per un profilo del genere che a 18 anni ha già esordito e fatto più gol di Ferguson e Dovbik….poi se insieme arrivasse un giocatore pronto sarebbe ottimo, Malen nn mi dispiacerebbe ha la velocità che manca alla Roma e può giocare in tutte le posizioni di attacco
E quindi il Dott.Malen al posto del pop-cornaro (male vero), Vaz al posto de Baldacci e speriamo in extremis Zirk al posto del lampione Artem.
Io ci metterei la firma
Ragazzi, questo è forte davvero
Già fai commenti di ieri su Malen si capisce quanto il tifoso medio sia davvero esperto di calcio internazionale… praticamente un numero che se non è pari allo zero poco ci manca. Senza minimamente averlo mai visto giocare é stato bocciato quando i suoi numeri parlano chiaro ed é meglio di Raspadori , in più ha una esperienza internazionale in squadre importanti che fa la differenza.L’ olandese sa partite sia da fermo palla al piede che attaccare la profondità perché dispone di un cambio passo non indifferente ed il suo baricentro basso ne fa un giocatore anche resistente ai contatti visto il fisico “torello”. Nelle sue caratteristiche principali c’è quella di saper partecipare all’ azione come fa da zirkzee ed è anche un buon rifinitore per i compagni… non un bomber per eccellenza ma la porta la vede ed ha un tiro da fuori che nella nostra squadra raramente si ammira. Insomma lo avete bocciato a buffo salvo poi se arriverà a Roma cambiare opinione come fate sempre con tutti Gasp docet. Quello che però fa più ribrezzo è l’ esaltazione per vaz che per quanto promettente ha veramente poca esperienza e non è il giocatore pronto che serve al nostro allenatore nell’ immediato ma un prospetto futuribile di grandi speranze. Quando leggo i più qua sopra e penso alla media dei ragionamenti capisco anche il perché di questo ambiente così poco lineare e molto isterico.
Io festeggio sia per Vaz che per Malen se vengono entrambi.. chiunque viene è il benvenuto
malen 100 gol in campionato e40 in nazionale
malen e vaz vanno benissimo,l importante sfoltire le zavorre
BENVENUTO
La sceglegina sulla torta sarebbe Zirkzee
Mi sfugge qualcosa, sarebbe la torta?
Ma io non ve capisco prima tutti a rompe le 🏐 perché non prendevano nessuno mo che il becchino se svejato non va bene. Vaz sono questi i giocatori da prendere giovane sano con voglia di mangiare il campo guardateve qualche video ottimo profilo, se vicino ce metti malen e poi fa il miracolo zirkzee sllora ne riparliamo. Certo che il solo baldanzi che esce è un po’ poco quindi ci saranno altre cessioni credo che una sia Artemio a ferguson darei ancora fiducia, cmq se dovessero arrivare quei 3 davanti siamo in troppi
Chiare azioni di disturbo di molte grandi a danno della Roma che quest’anno è considerata una rivale , se Massara non riesce a prendere giocatori un po dipenderà anche da lui ma credo che molto dipende da voci varie che danno il Napoli tentare Raspadori, e altre squadre che mostrano finti interesse per i calciatori che interessano alla Roma , così si genera confusione nei calciatori che certo badano ai soldi ma alche alla piazza, e piazze come Milano e Torino e ora anche Napoli ,vincitore di due scudetti negli ultimi tre anni, fanno una fortissima concorrenza ad una piazza come Roma che dietro ha la città più impiortante d’Italia, ma anche una squadra forte ma non ancora abbastanza blasonata. Per me gli attaccanti arriveranno tutti ma l’obiettivo di farla giocare ( la Roma) per tutto gennaio senza attaccanti le nostre rivali lo stanno raggiungendo, bravo Gasperini che ci sta mettendo una toppa.
18 anni e gioca titolare in Francia. Grande colpo alla kone.
Speriamo
Che bellezza!!! Rasp resta lì dov’è e noi prendiamo gente forte davvero???? Daje Romaaaaaaaa!!!
Intanto data la lentezza siderale sul mercato col Torino il attacco si può proporre qualcuno di noi in coppa Italia dato che anche ferguson é out. Vediamo se per domenica il ds Massara riesce a portare un giocatore da mandare in campo … Baldanzi Pellegrini, dovbyk, Bailey e Ferguson sono fuori e questo dorme. Col Torino sarà dura non si può sempre mettere ogni responsabilità sulle spalle del mr … dategli qualche giocatore che così si rischia di stressare muscolarmente anche Dybala con Soulè c…o!!!
@Gasp forever
Mentre il mr deve fare i conti soltanto con i giocatori che ha a disposizione e quindi è facile lamentarsi, Massara (che io non giudico perchè non ne ho le competenze) per portare a termine un’operazione di mercato deve fare i conti:
1) con la squadra proprietaria del cartellino del giocatore che vuoi acquistare (es. Manchester United per Zirkzee),
2) con il calciatore (es. Raspadori),
3) con i procuratori,
4) ultimo ma non meno importante, con la disponibilità economica.
Facile dire: “questo dorme”, “sveglia”, “datte na mossa”, “incapace” ecc. ecc.
Io mi ripeto, non mi interessa chi comprano oggi, mi interessa che a maggio dobbiamo stare in Champions League.
vaz,da quel poco che ho visto.mi.pare ottimo
alcuni numeri di facile lettura…
senza bonus:
dybala – 6 milioni netti
pellegrini – 4
baldanzi – 1.5
dovbyk – 3.5
Bailey – 3.5
tsimikas – 2.5
elsha – 3
fanno 50-60 milioni all’anno lordi (circa 50% dei costi) per giocatori che per un motivo o l’altro hanno un rapporto costo-rendimento assolutamente insufficiente.
il problema della roma e’ tutto qui…se non usciamo da questo equivoco non svoltiamo…
Vediamo se riuscite a farci prendere per i fondelli dal resto d’Italia… Finora ce la state mettendo tutta…
Se arriva sono super contento però , leggo che il Marsiglia lo ha pagato 200000 euro e , mi chiedo perché ,noi non riusciamo a trovare questi talenti quando nessuno li conosce. Comunque , 25 milioni per un ragazzo che deve ancora dimostrare tutto o quasi , mi sembrano tanti. Aspettiamo fiduciosi.
Noi gratis o per due spicci abbiamo preso e rivenduto bene gente come Allison, Ibáñez, Svilar, Kone, Ndicka (che per fortuna sono ancora qui), Salah e forse qualcun altro che mi ora non mi viene in mente. Adesso stiamo puntando su giocatori come Ziolkowky e Vaz e vedremo come va… c’è chi fa molto meglio di noi, ma c’è anche chi fa peggio.
La Juve, il Milan e l’Inter non mi pare che abbiano fatto mega affari di questo tipo ultimamente… forse qualcosa l’hanno azzeccata anche loro ma non mi pare che abbiano fatto una valanga di questo tipo di affari.
Se arrivano questo e Malen, Massara diventa il mio idolo.
Questi sono acquisti che mi fanno gasare.
DAJEEEEEE
sicuramente meglio di raspadori
ma quelli che scrivono che Malen è Baylie 2.0 perché non andate a commentare il carling? Sempre a criticare senza conoscere. Andate a cercare i pokemon per strada e lasciate perdere il calcio.
fantastico un panchinaro
Massimiano, parli di programmazione quindi di futuro, non credi che investire in un ragazzo di 19 anni sia voler programmare.
Inoltre non dimentichiamo che
nella società di appartenenza del ragazzo ci lavorano Bazaretti e Beniata personaggi legati alla roma. Poi anche se 25k sono tanti,basta fare i ragionieri, non sono questioni che competono ai tifosi.
Sarebbe un grande acquisto.
Si il nuovo Ronaldo ma per favore ci giochiamo la Champions con un ragazzino di 18 anni
Roberto
ma te come tutti gli altri utenti, questo giocatore fino a 5 minuti fa: MANCO LO CONOSCEVATE.
e mo mi vieni a dire che in estate sarebbe andato sicuramente in qualche top club.
io seguo abbastanza calcio, anche al livello internazionale. E non me pare ci fosse tutta sta fanfara intorno a Vaiz.
è una cessione simile alla nostra di Tahirovic.
ndo gioca Tahirovic mo? al Real Madrid?
come fate a distorcere la realta a tal punto, solo per supportare la vostra illusione di credere che le operazioni che fa la Roma sono sempre lungimiranti?
ti stai giocando la Champions punto a punto con la Juventus e il rinforzo decisivo per rientrare in questa coppa (ci giochiamo 50 milioni), sarebbe un ragazzo di 18 anni?
ma cosa credete? che questo arriva a Roma e rende come Drogba?
Sveglia!
Va ancora trovata l’intesa con il giocatore ……. e allora non viene ….. Massara è capace o a trovare l’accordo con uno o con l’altro, per Lui trovare l’accordo con entrambi è una mission impossible.
Se è vero che Massara ha l’accordo con il Marsiglia ma non con il giocatore allora ci sono dei seri problemi di operato perché si reitera un comportamento corretto ma spesso inefficace e inconcludente.
Serve molto più Malen di Vaz al momento. Possibile che se sia ha l’ intesa col giocatore manca quello con la squadra di spose viceversa? C’è una trattativa lineare? Comunque preferisco Malen ad oggi e serve subito per il Torino domenica. Vaz non sarebbe in grado di prendersi l’ attacco sulle spalle. Forse come notizia principale andrebbe messa quella dello sviluppo della trattativa Malen… vaz é di secondo piano ( ripeto per le esigenze immediate, il futuro è sempre da scrivere).
ormai sembrerebbe che i giochi siamo fatti, ma che c’entra con le caratteristiche dei giocatori alla Zirkzee…? Mi sembra più un calciatore da contropiede e lancio lungo, quasi da mettere come ala…
Non trovo il nesso dei profili e spero solo che almeno sia un giocatore utile alla causa.
Con tutto il rispetto non spenderei mai 25 milioni per uno che non ha ancora dimostrato nulla questi soldi li terrei pronti per giugno per andarmi a prendere Kean mettendo ovviamente sopra qualcos’altro
Non ti potrei dare torto, Gasp. qualcuno vorebbe
Le sensazioni sono positive, Vaz è un’ ottimo prospetto ed è giusto rischiare perché 25 milioni per un diciottenne sono tanti, ma in fondo va bene così….mi sta benissimo Zickzee….mi va bene Malen….ma mi va malissimo Raspadori!!!
Quando prendi un talento così, può solo che essere un grandissimo DS.
Massara è tanta roba, fidatevi
Mo pure questo sfuma, l’ultima parola spetta la giocatore, il raspadori Francese.
Massara si prende una grossa responsabilità, sono sicuro che fino a una settimana fa qui dentro Vaz non l’ avevano mai sentito nominare adesso come chiunque prende la Roma è diventato una specie di nuovo Salah, occhio la Roma si sta giocando la Champions siamo sicuri che possa fare il titolare? 25 milioni per una società come la Roma sono tanti sicuri che li vale?
Se non ricordo male gli acquisti degli under19 non vanno ad incidere sui calcoli x il rispetto del FPF.
Forse una delle motivazioni del coraggioso esborso sta qui e se così fosse forse resta lo spazio per andare anche a prendere Malen.
Comunque un giocatore così la Roma o lo prende a quest’età e queste condizioni o mai più, perché dovesse restare a Marsiglia e continuare la crescita durante la stagione quest’estate si inserirebbero i club di Premier o il PSG e costerebbe molto di più.
Ricordo che l’Atalanta vendette x 25 mln + 15 di bonus Diallo al Man Utd quando aveva 18 anni ed un paio di fugaci apparizioni nella squadra maggiore.
Se anche fosse vero avresti (meno di) 5 giorni di tempo per depositare il contratto, Vaz ne compie 19 sabato prossimo.
Massara è in confusione totale. Qualcuno aiuti quest’uomo e la Roma
Non ci facciamo scappare pure questo, forza !!
Se salta questo e malem. spero salti pure massara
Accordo col giocatore senza accordo con club o, viceversa, accordo col club senza accordo con calciatore… ma sono del mestiere questi? E mezzo mese è già andato.
Forza Roma
Mi sembra di vedere le tempistiche di ghisolfi, dopo avere avuto occasione x chiudere a gennaio 2025 x saelekemajer che non sfrutto’, si presento’ in maggio 2025 a giochi fatti da tare che gli rispose, I am sorry it is too late. Ecco xche con massara certe situazioni non possono accedere, gioca su piu tavoli è programma come deve fare un buon ds. E scusate se per alcuni è poco dopo monchi pinto ghisolfi è l’ex torino che non ricordo il nome.
Devo ammettere che tra i vari nomi che stanno circolando questo è quello che mi intriga di più, pur consapevole che su YT sembrano tutti fenomeni. Mi sembra rapido, forte fisicamente e con un tiro potente.
questo è il momento di impegnarsi e prendere qualcuno che faccia la differenza perchè entrare tra le prime quattro è alla nostra portata. perchè se è vero che Inter Napoli hanno qualcosa in piu’ è anche vero che Milan e Juve sono davvero poca cosa. quindi rinforziamo ora l’organico e giochiamocela fino in fondo
Si..si…”si avvvicina, ma…” solita storia, come le altre piene di se e di ma…Massara hai rotto, non se puo’ piu’ di te!
a noi quello che ce frega so sempre i “dettagli”. Ma quanto costano sti dettagli? Famo una colletta!
Manca “solo” il si del calciatore. Manca ancora TUTTO.
