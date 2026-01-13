Bum-bum Roma: oggi arriva Vaz, poi Malen

Arrivano i rinforzi. Quelli chiesti a gran voce da Gasperini, utili al tecnico per avere più soluzioni di qualità lì davanti. Dopo un avvio stentato, ora Massara prepara un doppio colpo destinato a far passare in secondo piano la pista Raspadori.
Il primo affare riguarda Robinio Vaz, classe 2007 dell’Olympique Marsiglia. L’accordo tra i club è stato trovato grazie anche agli ottimi rapporti tra Massara e il direttore sportivo Benatia, un fattore che ha permesso ai giallorossi di superare la concorrenza di Leverkusen e Borussia Dortmund.
Il via libera del Marsiglia è arrivato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro più bonus. Robinio Vaz, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese per potenza fisica, duttilità e numeri già significativi, è stato convinto dal ds e dal progetto del tecnico, ed è atteso in giornata nella Capitale per formalizzare l’operazione.
LEGGI ANCHE – Robinio Vaz, chi è il talento del Marsiglia che ha stregato Massara (VIDEO)
In parallelo, la Roma ha definito anche l’intesa con l’Aston Villa per Malen. In questo caso la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. L’attaccante olandese, jolly offensivo capace di giocare in ogni zona del reparto avanzato ( e questo particolare fa felice Gasp), sta parlando in queste ore con il club giallorosso e, secondo le indicazioni dei quotidiani, non dovrebbero emergere particolari ostacoli alla chiusura.
Due trattative avanzate, impostate su formule diverse ma entrambe già ben indirizzate. La Roma lavora per consegnare nuovi elementi alla rosa, mentre il campo, almeno per ora, dovrà ancora fare i conti con le difficoltà del momento. Contro il Torino in Coppa Italia stasera Gasp sarà di nuovo senza centravanti. Ma l’emergenza attacco sta finalmente per finire.
Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo
Ma non sarebbe il caso di scrivere , ecco i rinforzi , dopo che hanno firmato?
non lo conosce nessuno ma bisogna dire per forza che è forte per difendere ancora la proprietà serviva un giocatore pronto e che conosce il campionato italiano
Se davvero si concretizzassero tanta roba. Poi se ci riuscisse pure lo scambio Dovbyk per zirkzee allora si che potremmo puntare a giocarcela per tutto.
be diciamo che con questi 2 colpi dovremmo aver sistemato per il momento l’attacco, ora in difesa tornerà ndicka per cui li non prenderanno nessuno, e sicuro il mercato della roma almeno di grandi occasioni è questo. comunque questo vaz mi intriga parecchio
Queste si che sono due operazioni con i controcaxxi. Arrivasse pure Zirkzee…
Famoli arriva a Trigoria poi festeggiamo Daje
“Due trattative avanzate, impostate su formule diverse ma entrambe già ben indirizzate”.
Normalmente, in tempi di Roma-mercato, – e va detto con rammarico e una punta di ansia -, notizie così riportate da queste tipiche fonti, segnano il per loro gustoso inizio di delle telenovelas (dai noti sviluppi: il giocatore nicchia, telefona l’allenatore, la società cedente chiede ulteriori garanzie, nuove difficoltà con i compensi degli intermediati, si è infortunato X e/o la madre/moglie si mette di traverso…etc.).
Dobbiamo credere che non sarà così, al di là del merito tecnico-tattico (di cui si assume la responsabilità Gasperini)…prima o poi qualcosa di concreto e serio verrà fatto. Se non ora quando?
25 milioni per un bambino che non giocava titolare manco in Francia e che presumo avrà bisogno di tempo per ambientarsi e capire il calcio italiano, mi auguro ci abbiano visto giusto altrimenti l’operato di Massara sarà un disastro uguale a quello di Ghisolfi
vediamo se arrivano.
non dovessero per qualsiasi motivo,
è utile ricordare che nessuno della Roma ha detto sarebbero arrivati, anzi, Massara aveva escluso proprio.
Io non li conosco,
ma meglio di Raspadori è facile.
Grazie Jack.
malen mi sembra tanto un bailey 2, piuttosto aspetto fine mercato per zirkzee ma almeno acquisto bene e accontento gasperini piuttosto
BENE! se è tutto VERO lo vedremo a breve e se sarà così sono pronto a ricredermi su Massara!
Sono due colpi eccezionali, soprattutto VAZ: questo è un potenziale YAMAL,un fuoriclasse che sboccierà nelle mani di un Maestro come GASP!!
FORZA ROMA !!! forza Massara, fai vedere chi sei!!
Non è il profilo di giocatore che serviva adesso, le scommesse te le puoi permettere quando hai un reparto completo e forte noi li davanti abbiamo problemi seri e serviva un titolare, mi auguro arrivi anche un altro sennò non abbiamo risolto nulla almeno nell’ immediato
Forse… non tutti i Malen vengono per nuocere (Copyright)
Non so se mi fa più ridere l’acquisto di un ragazzino che ha giocato 2 partite da professionista o chi dice di averlo visto e che è un crack. Spiegatemi come lo avete visto dato che ha giocato appena mezz’ora
Buongiorno, Massara sta piazzando colpi importanti, alla faccia dell’immobilismo, forse ne arrivano 3 davanti, tutti fortissimi, Vaz praticamente fatta, giovanissimo prospetto potenziale crack, Malen vicinissimo, torello cattivo e nazionale olandese nel pieno della maturità calcistica, poi credo anche Zirkzee appena allenatore MU si insedia, tanta tanta roba.
Se queste due operazioni si concretizzano entro questa settimana, bisogna rivolgere un encomio trasversale a Massara che si è districato al meglio in un calcio mercato spinoso, portando a Trigoria due profili intriganti con formule economiche favorevoli alla Roma.
👍
Quando li vedo scendere in campo inizierà a essere vero. In ogni caso daje Roma!
Daje Che stavolta me sento che so’’ boni! È se fosse meno male che RaspaRaspa ha temporeggiato
Speriamo sia la giornata giusta e di vederli entrambi in aeroporto.
Io sulla partita di stasera farei giocare le riserve e vorrei vedere romano in azione. Sinceramente non abbiamo una squadra per competere e vincere coppe l’obiettivo deve essere entrare nel salotto buono per innescare quel ciclo virtuoso che tutti conosciamo. Anche perché pur passando devi giocare fuori casa con l’Inter …gara unica
Se tali acquisti venissero confermati meglio cosi’ Andasse al diavolo chi ci “snobba”
