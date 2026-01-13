Bum-bum Roma: oggi arriva Vaz, poi Malen

Arrivano i rinforzi. Quelli chiesti a gran voce da Gasperini, utili al tecnico per avere più soluzioni di qualità lì davanti. Dopo un avvio stentato, ora Massara prepara un doppio colpo destinato a far passare in secondo piano la pista Raspadori.

Il primo affare riguarda Robinio Vaz, classe 2007 dell’Olympique Marsiglia. L’accordo tra i club è stato trovato grazie anche agli ottimi rapporti tra Massara e il direttore sportivo Benatia, un fattore che ha permesso ai giallorossi di superare la concorrenza di Leverkusen e Borussia Dortmund.

Il via libera del Marsiglia è arrivato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro più bonus. Robinio Vaz, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese per potenza fisica, duttilità e numeri già significativi, è stato convinto dal ds e dal progetto del tecnico, ed è atteso in giornata nella Capitale per formalizzare l’operazione.

In parallelo, la Roma ha definito anche l’intesa con l’Aston Villa per Malen. In questo caso la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. L’attaccante olandese, jolly offensivo capace di giocare in ogni zona del reparto avanzato ( e questo particolare fa felice Gasp), sta parlando in queste ore con il club giallorosso e, secondo le indicazioni dei quotidiani, non dovrebbero emergere particolari ostacoli alla chiusura.

Due trattative avanzate, impostate su formule diverse ma entrambe già ben indirizzate. La Roma lavora per consegnare nuovi elementi alla rosa, mentre il campo, almeno per ora, dovrà ancora fare i conti con le difficoltà del momento. Contro il Torino in Coppa Italia stasera Gasp sarà di nuovo senza centravanti. Ma l’emergenza attacco sta finalmente per finire.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo